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NEET PG 2026 Answer Key: परीक्षा के बाद अब आंसर की का इंतजार, रिजल्ट से पहले जानें मार्किंग स्कीम

NEET PG 2026 परीक्षा के बाद उम्मीदवार Answer Key का इंतजार कर रहे हैं. 180 सवालों की मार्किंग स्कीम, टाई-ब्रेकिंग नियम और जयपुर री-एग्जाम से जुड़ी पूरी जानकारी यहां देख सकते हैं.

By: Munna Verma | Published: August 30, 2026 7:40:14 PM IST

NEET PG 2026 Answer Key जल्द जारी किया जा सकता है.
NEET PG 2026 Answer Key जल्द जारी किया जा सकता है.


NEET PG 2026 Answer Key: मेडिकल पोस्टग्रेजुएट प्रवेश परीक्षा NEET PG 2026 में शामिल हुए लाखों उम्मीदवार अब Answer Key का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) ने 30 अगस्त 2026 को परीक्षा आयोजित की थी. परीक्षा के बाद अब उम्मीदवार अपने संभावित स्कोर का अनुमान लगाने में जुटे हैं.

आधिकारिक Answer Key जारी होने तक अभ्यर्थी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन और विभिन्न Coaching Institutes या Subject Experts द्वारा तैयार की गई Unofficial Answer Key की मदद से अपने प्रदर्शन का अंदाजा लगा सकते हैं. हालांकि अंतिम स्कोर के लिए NBEMS की आधिकारिक Answer Key और परिणाम को ही मान्य माना जाएगा.

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इस बार 180 MCQ, कुल 720 अंक

NEET PG 2026 के प्रश्नपत्र में इस साल एक अहम बदलाव देखने को मिला. प्रश्नों की संख्या 200 से घटाकर 180 कर दी गई. प्रत्येक सवाल के लिए 4 अंक निर्धारित थे और पूरे पेपर का अधिकतम स्कोर 720 अंक रहा.

मार्किंग स्कीम के मुताबिक:

सही उत्तर पर 4 अंक मिलेंगे.
गलत उत्तर देने पर 1 अंक की कटौती होगी.
प्रश्न छोड़ने पर कोई अंक नहीं मिलेगा.
इस आधार पर उम्मीदवार Unofficial Answer Key के जरिए अपने संभावित अंक निकाल सकते हैं.

समान नंबर आने पर कैसे तय होगी रैंक?

दो या उससे अधिक उम्मीदवारों के समान अंक आने की स्थिति में NBEMS ने Tie-Breaking Rules निर्धारित किए हैं. सबसे पहले उस उम्मीदवार को प्राथमिकता मिलेगी जिसके कुल गलत उत्तर कम होंगे. अगर फिर भी बराबरी रहती है, तो Section A में कम गलत उत्तर वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी. इसके बाद Sections B, C, D और E में गलत उत्तरों की संख्या क्रमशः देखी जाएगी.

इसके बाद MBBS Professional Examinations में अधिक कुल अंक वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता मिलेगी. सभी मानदंडों के बाद भी स्थिति समान रहने पर अधिक उम्र वाले उम्मीदवार को ऊपर की रैंक दी जाएगी.

2.66 लाख से ज्यादा उम्मीदवार परीक्षा में शामिल

NEET PG 2026 का आयोजन देश के 338 शहरों में 1,111 परीक्षा केंद्रों पर किया गया. कुल 2,65,980 उम्मीदवारों के लिए परीक्षा आयोजित की गई, जिनमें से 2,63,535 उम्मीदवारों की परीक्षा पूरी हो सकी.

जयपुर के उम्मीदवारों के लिए फिर होगी परीक्षा

तकनीकी समस्या के कारण जयपुर के दो परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा प्रभावित हुई. सीतापुरा क्षेत्र में बिजली की आंतरिक तकनीकी खराबी के चलते 2,445 उम्मीदवारों की परीक्षा पूरी नहीं हो सकी. इन उम्मीदवारों के लिए 5 सितंबर 2026 को दोबारा परीक्षा आयोजित की जाएगी. री-एग्जाम जयपुर में दोपहर 3 बजे से होगा.

उम्मीदवारों को अब क्या करना चाहिए?

NEET PG Answer Key जारी होने तक उम्मीदवार अपने Memory-Based Questions से संभावित स्कोर की गणना कर सकते हैं, लेकिन अनौपचारिक उत्तरों को अंतिम न मानें. साथ ही NBEMS की आधिकारिक वेबसाइट पर Answer Key, Result और आगे की Counselling से जुड़े अपडेट नियमित रूप से चेक करते रहें.

NEET PG जैसी प्रतिस्पर्धी परीक्षा में कुछ अंकों का अंतर भी रैंक पर बड़ा असर डाल सकता है, इसलिए उम्मीदवारों को आधिकारिक परिणाम का इंतजार धैर्य के साथ करना चाहिए.

Tags: Answer KeyNEET PG 2026NEET PG 2026 Answer Key
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