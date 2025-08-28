Home > शिक्षा > NEET PG 2025 की 50% अखिल भारतीय कोटा सीटों के लिए मेरिट लिस्ट जारी, यहां देखें रैंक और स्कोर

NEET PG 2025 परीक्षा 3 अगस्त को आयोजित की गई थी और परिणाम 19 अगस्त को घोषित किया गया था। परिणामों के साथ श्रेणीवार कट-ऑफ अंक भी जारी किए गए थे।

August 28, 2025

NEET PG 2025: राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड (NBEMS) ने 27 अगस्त को 50% अखिल भारतीय कोटा (AIQ) सीटों के लिए NEET PG 2025 मेरिट सूची जारी की। MD/MS/स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों, पोस्ट MBBS DNB/DrNB (प्रत्यक्ष 6 वर्षीय) पाठ्यक्रमों और NBEMS डिप्लोमा पाठ्यक्रमों (2025-26 प्रवेश सत्र) में 50% AIQ सीटों पर प्रवेश पाने के इच्छुक उम्मीदवार natboard.edu.in पर मेरिट सूची देख सकते हैं।

मेरिट सूची में उम्मीदवारों के रोल नंबर, आवेदन आईडी, श्रेणी, NEET PG स्कोर, समग्र रैंक, AIQ रैंक और श्रेणीवार AIQ रैंक शामिल हैं। NBEMS ने स्पष्ट किया कि अंतिम मेरिट सूची और राज्य कोटा सूची संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा पात्रता, नियमों और आरक्षण नीतियों के आधार पर अलग-अलग तैयार की जाएगी।

19 अगस्त को घोषित किया गया था परिणाम

NEET PG 2025 परीक्षा 3 अगस्त को आयोजित की गई थी और परिणाम 19 अगस्त को घोषित किया गया था। परिणामों के साथ श्रेणीवार कट-ऑफ अंक भी जारी किए गए थे।

अपनी-अपनी श्रेणियों में कट-ऑफ अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार एमसीसी काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र हैं। अखिल भारतीय 50% कोटा स्कोरकार्ड 5 सितंबर को या उसके बाद एनबीईएमएस वेबसाइट से डाउनलोड के लिए उपलब्ध होंगे। उम्मीदवारों को कोई भौतिक प्रति नहीं भेजी जाएगी। स्कोरकार्ड छह महीने तक उपलब्ध रहेंगे।

स्कोरकार्ड में शामिल होंगे एआईक्यू

  • नीट पीजी 2025 रैंक – सभी परीक्षार्थियों के बीच समग्र योग्यता स्थिति।
  • अखिल भारतीय 50% कोटा रैंक – एआईक्यू काउंसलिंग के लिए पात्र उम्मीदवारों के बीच योग्यता स्थिति, केवल एमडी/एमएस/डीएनबी/डॉ.एनबी/पीजी डिप्लोमा/एनबीईएमएस डिप्लोमा पाठ्यक्रमों (2025 सत्र) में एआईक्यू सीटों के लिए मान्य।
  • एआईक्यू श्रेणी रैंक- एआईक्यू काउंसलिंग के लिए पात्र उम्मीदवारों के बीच श्रेणी-विशिष्ट योग्यता स्थिति (ओबीसी/एससी/एसटी/ईडब्ल्यूएस)।

एनबीईएमएस ने उम्मीदवारों को सीटों की उपलब्धता और काउंसलिंग कार्यक्रम के लिए नियमित रूप से एमसीसी वेबसाइट (mcc.nic.in) देखते रहने की सलाह दी है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (mohfw.gov.in) भी प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में अपडेट जारी करेगा।

एनबीईएमएस ने आगे चेतावनी दी है कि अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाए जाने वाले किसी भी उम्मीदवार का परिणाम रद्द कर दिया जाएगा और अधिकारियों द्वारा दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। किसी भी प्रश्न के लिए, उम्मीदवार एनबीईएमएस से 011-45593000 पर या इसके संचार वेब पोर्टल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं।

