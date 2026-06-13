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NEET Paper Leak Rumors: नीट यूजी का पेपर क्या फिर से हो गया है लीक? PIB Fact Check में जानिए इसकी सच्चाई

NEET UG 2026 का पेपर क्या दोबारा लीक हो गया है? इसको लेकर सोशल मीडिया पर क्वेश्चन पेपर वायरल हो रहा है. PIB Fact Check ने इसको लेकर नीचे दिए गए जरूरी बात कही है.

By: Munna Verma | Published: June 13, 2026 7:15:18 PM IST

NEET Paper Leak Rumors: सोशल मीडिया पर वायरल हुआ NEET पेपर लीक दावा
NEET Paper Leak Rumors: सोशल मीडिया पर वायरल हुआ NEET पेपर लीक दावा


NEET Paper Leak Rumors: नीट यूजी 2026 री-एग्जाम से पहले सोशल मीडिया पर एक बार फिर पेपर लीक से जुड़ी अफवाहों ने छात्रों और अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी है. हालांकि, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) की फैक्ट चेक यूनिट ने वायरल हो रहे इस दावे को पूरी तरह गलत और भ्रामक बताया है. साथ ही उम्मीदवारों से अपील की है कि वे किसी भी अपुष्ट जानकारी पर भरोसा न करें और केवल आधिकारिक स्रोतों से ही अपडेट प्राप्त करें.

हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर एक यूजर द्वारा एक स्क्रीनशॉट साझा किया गया, जिसमें कथित तौर पर NEET प्रश्न पत्र जैसा दस्तावेज दिखाई दे रहा था. पोस्ट में सवाल उठाया गया कि क्या परीक्षा का पेपर फिर से लीक हो गया है. वायरल स्क्रीनशॉट में एक बुकलेट जैसी तस्वीर दिखाई दे रही थी, जिस पर कुछ कोड और अंग्रेजी भाषा का उल्लेख था. इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं और छात्रों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हो गई.

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PIB Fact Check ने किया बड़ा खुलासा

वायरल दावे की जांच के बाद PIB की फैक्ट चेक टीम ने स्पष्ट किया कि NEET पेपर लीक होने का दावा पूरी तरह फर्जी है. यूनिट ने बताया कि सोशल मीडिया पर प्रसारित की जा रही सामग्री का वास्तविक परीक्षा से कोई संबंध नहीं है. PIB ने छात्रों और अभिभावकों से कहा है कि वे ऐसे किसी भी संदेश, स्क्रीनशॉट या दावे को सच मानने से पहले उसकी पुष्टि अवश्य करें. बिना सत्यापन के जानकारी साझा करना भ्रम और अफवाहों को बढ़ावा दे सकता है.

छात्रों को केवल आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करने की सलाह

फैक्ट चेक यूनिट ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे परीक्षा से जुड़ी सभी जानकारी केवल आधिकारिक वेबसाइट और अधिकृत माध्यमों से प्राप्त करें. सोशल मीडिया पर फैल रही अपुष्ट खबरों से दूर रहना छात्रों के हित में है. PIB ने यह भी कहा कि यदि किसी व्यक्ति को सरकार या परीक्षा से जुड़ी कोई संदिग्ध जानकारी दिखाई देती है, तो उसकी सूचना संबंधित अधिकारियों या फैक्ट चेक यूनिट को दी जा सकती है.

री-एग्जाम से पहले अफवाहों पर सख्ती

21 जून को आयोजित होने वाली NEET UG 2026 री-एग्जाम से पहले प्रशासन और संबंधित एजेंसियां किसी भी तरह की गलत जानकारी को रोकने के लिए सक्रिय हैं. अधिकारियों का कहना है कि अफवाहों पर ध्यान देने के बजाय छात्र अपनी तैयारी पर फोकस करें और केवल आधिकारिक घोषणाओं पर भरोसा करें. विशेषज्ञों का भी मानना है कि परीक्षा के दौरान सोशल मीडिया पर कई तरह की भ्रामक सूचनाएं सामने आती हैं. ऐसे में सतर्क रहना और तथ्यों की पुष्टि करना बेहद जरूरी है.

Tags: NEETNTAPIB
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