Neet Paper Leak: केमिस्ट्री का टीचर निकला मास्टरमाइंड, NEET पेपर लीक में हुआ बड़ा खुलासा

Neet Paper Leak: CBI NEET पेपर लीक की जांच कर रही है. CBI सूत्रों के मुताबिक, NEET-UG 2026 एग्जाम में पेपर लीक किसी ऑर्गनाइज़्ड सिंडिकेट का हिस्सा नहीं था, बल्कि केमिस्ट्री लेक्चरर पीवी कुलकर्णी ने जानबूझकर अपने कोचिंग सेंटर को प्रमोट करने के लिए इसे करवाया था. वह अपनी एसोसिएट मनीषा वाघमारे के ज़रिए पुणे में अपने घर पर अपने स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल कोचिंग क्लास चलाता था. CBI सूत्रों के मुताबिक, इन क्लास में पीवी कुलकर्णी एग्जाम के सवाल उनके ऑप्शन और सही जवाब डिटेल में समझाता था. बदले में पीवी कुलकर्णी मोटी फीस लेता था. लेकिन, स्टूडेंट्स में से एक शरारती बच्चे ने पीवी कुलकर्णी का पूरा प्लान फेल कर दिया.

NEET पेपर लीक का पर्दाफाश

पैसे और कोचिंग के लालच में पीवी कुलकर्णी के एक स्टूडेंट ने अपने फाइनेंशियल नुकसान की भरपाई के लिए लीक हुआ NEET गेस पेपर सोशल मीडिया के ज़रिए कोचिंग क्लास चलाने वाले लोगों को भेज दिया. CBI के मुताबिक पेपर इसी प्लेटफॉर्म से सैकड़ों लोगों तक पहुंचा. कुछ ने पेपर को सीरियसली लिया, जबकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने नहीं. हालांकि लीक का शक तब हुआ जब स्टूडेंट्स की नोटबुक में लिखे सवाल बाद में 3 मई, 2026 को हुए NEET-UG एग्जाम के असली सवालों से पूरी तरह मिलते-जुलते पाए गए.

जांच CBI को सौंपी गई

CBI सूत्रों ने बताया कि कुलकर्णी मूल रूप से लातूर जिले का रहने वाला है और पुणे में काम करता था. लंबी पूछताछ के बाद पीवी कुलकर्णी को गिरफ्तार कर लिया गया. इससे पहले, CBI ने सच सामने लाने के लिए एक स्पेशल टीम के ज़रिए कई राज्यों में छापेमारी की थी.

कई राज्यों में छापेमारी

पिछले 24 घंटों में, CBI ने देश भर में कई जगहों पर छापेमारी की. इस दौरान, एजेंसी ने आरोपियों के मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और कई ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स ज़ब्त किए. इन चीज़ों को फोरेंसिक और टेक्निकल जांच के लिए CFSL भेजा गया. अब फोरेंसिक और टेक्निकल एनालिसिस चल रहा है.

क्या था पूरा मामला?

यह केस 12 मई, 2026 को तब दर्ज किया गया था, जब शिक्षा मंत्रालय के हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने NEET-UG 2026 पेपर लीक के बारे में शिकायत दर्ज कराई थी. केस दर्ज होने के तुरंत बाद, CBI ने स्पेशल टीमें बनाईं और पूरे देश में जांच शुरू की.

अब तक 8 आरोपी गिरफ्तार

CBI ने इस मामले में अब तक सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है. ये गिरफ्तारियां जयपुर, गुरुग्राम, नासिक और अहमदाबाद से की गईं. गिरफ्तार आरोपियों को सात दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है, जबकि दो अन्य आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली लाया जा रहा है.

CBI सूत्रों का कहना है कि अब तक की जांच में केमिस्ट्री पेपर लीक के असली सोर्स और स्टूडेंट्स को जोड़ने वाले बिचौलियों की पहचान हो गई है. एजेंसी के मुताबिक, इन ‘स्पेशल क्लास’ में शामिल होने के बदले कई स्टूडेंट्स से लाखों रुपये ऐंठे गए. फिलहाल, CBI ने NEET पेपर लीक में मनी ट्रेल का पता लगाने के लिए मामले की फाइनेंशियल जांच भी शुरू की है.