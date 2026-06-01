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NEET Paper Leak: टूटते सपने और बिगड़ता सिस्टम, नीट पेपर लीक पर खान सर की बड़ी टिप्पणी

NEET पेपर लीक मामलों को लेकर शिक्षाविद् Khan Sir ने चिंता जताई. उन्होंने परीक्षा सुरक्षा, सिस्टम की खामियों और सख्त कार्रवाई की जरूरत पर सवाल उठाए हैं.

By: Munna Verma | Published: June 1, 2026 3:02:09 PM IST

NEET Paper Leak पर खान सर ने कही ये बात
NEET Paper Leak पर खान सर ने कही ये बात


NEET Paper Leak: देश में प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है. NEET जैसे महत्वपूर्ण परीक्षा में पेपर लीक की घटनाओं ने लाखों छात्रों और अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी है. वर्षों तक मेहनत करने वाले छात्रों का भविष्य इस तरह की घटनाओं से प्रभावित हो रहा है, जिससे परीक्षा प्रणाली की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे है.

प्रसिद्ध शिक्षाविद् Khan Sir ने इस मुद्दे पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि पेपर लीक की घटनाएं बार-बार छात्रों के सपनों को तोड़ रही हैं, जो कठिन परिश्रम के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं. उनके अनुसार, यह समस्या केवल परीक्षा वितरण की नहीं बल्कि सिस्टम के भीतर गहरी खामियों की ओर इशारा करती है.

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परीक्षा सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल

खान सर ने रिपोर्ट्स का जिक्र करते हुए कहा कि भले ही परीक्षा पेपर को सुरक्षित पहुंचाने के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हों, लेकिन असली समस्या उस प्रक्रिया में है जहां से पेपर लीक हो रहा है. उनका तर्क था कि सुरक्षा केवल परिवहन स्तर पर नहीं, बल्कि छपाई और वितरण के हर चरण में मजबूत होनी चाहिए.

सख्त कार्रवाई की मांग

उन्होंने पेपर लीक मामलों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. उनका कहना था कि ऐसे मामलों में केवल औपचारिक सजा पर्याप्त नहीं है, बल्कि सिस्टम को सुधारने के लिए कठोर कदम उठाने की जरूरत है. उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि बार-बार पकड़े जाने के बावजूद सख्त उदाहरण प्रस्तुत क्यों नहीं किए जाते.

छात्रों के भविष्य पर प्रभाव

इन घटनाओं का सबसे बड़ा असर उन छात्रों पर पड़ता है जो आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से आते हैं और सालों तक मेहनत कर एक बेहतर भविष्य का सपना देखते हैं. पेपर लीक की घटनाएं न केवल उनकी मेहनत को प्रभावित करती हैं, बल्कि पूरे परीक्षा तंत्र पर भरोसे को भी कमजोर करती हैं.

Tags: khan sirNEETNTA
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