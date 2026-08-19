NEET MDS Counselling 2026: MCC ने नीट एमडीएस काउंसलिंग के लिए आवेदन शुरू, जानें सीट अलॉटमेंट डेट और पूरी प्रक्रिया

MCC NEET MDS Counselling 2026: मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने NEET MDS Counselling 2026 के राउंड 1 के लिए चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी है. जिन उम्मीदवारों ने काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है, वे MCC की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके अपनी पसंद के कॉलेज और कोर्स चुन सकते हैं. MCC की वेबसाइट पर 2026 के MDS काउंसलिंग से जुड़ा आधिकारिक शेड्यूल और सूचना बुलेटिन उपलब्ध है.

राउंड 1 के लिए उम्मीदवारों को निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी पसंद भरनी होगी. चॉइस फिलिंग की आखिरी तारीख 23 अगस्त 2026 है. इसके बाद MCC सीटों के आवंटन की प्रक्रिया शुरू करेगा, जो 24 और 25 अगस्त को निर्धारित है. इसके बाद 26 अगस्त 2026 को Round 1 Seat Allotment Result जारी किया जाएगा. जिन उम्मीदवारों को सीट मिलेगी, वे 27 अगस्त से 1 सितंबर 2026 के बीच संबंधित संस्थान में रिपोर्टिंग कर सकेंगे.

उम्मीदवारों को सलाह है कि वे अंतिम समय का इंतजार न करें. कॉलेज और स्पेशलिटी चुनते समय अपनी NEET MDS रैंक, उपलब्ध सीटों और व्यक्तिगत प्राथमिकताओं को ध्यान में रखें.

NEET MDS Round 1 Choice Filling: ऐसे भरें विकल्प

MCC की आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाएं.

MDS Counselling सेक्शन खोलें.

राउंड 1 से संबंधित Registration/Choice Filling लिंक पर क्लिक करें.

अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स दर्ज करके अकाउंट में प्रवेश करें.

उपलब्ध कॉलेज और MDS कोर्स की अपनी पसंद चुनें.

चुनी गई preferences को ध्यान से जांचकर जरूरी प्रक्रिया पूरी करें.

चॉइस लॉक करने के बाद confirmation पेज डाउनलोड कर लें.

भविष्य के लिए इसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें.

चार राउंड में होगी AIQ Counselling

NEET MDS के लिए MCC की All India Quota (AIQ) counselling कई चरणों में आयोजित की जाती है. उम्मीदवारों को राउंड 1 के बाद आगे के राउंड की तारीखों और नियमों के लिए MCC के आधिकारिक नोटिस देखते रहना चाहिए. NEET MDS परीक्षा नेशनल बोर्ड ऑफ़ एग्ज़ामिनेशन्स इन मेडिकल साइंसेज़ (NBEMS) द्वारा आयोजित की जाती है। AIQ सीटों के लिए पात्र उम्मीदवार MCC की काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेकर अपनी पसंद के संस्थान और MDS specialty के लिए विकल्प दर्ज करते हैं.

उम्मीदवार इन बातों का रखें ध्यान

Choice filling केवल विकल्प चुनने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि सीट allotment में यह बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. इसलिए उम्मीदवार अपनी preferences को सही क्रम में रखें और final submission से पहले सभी choices दोबारा जांच लें. सीट अलॉटमेंट के बाद उम्मीदवार को MCC द्वारा बताए गए नियमों के अनुसार allotted college में रिपोर्टिंग करनी होगी. किसी भी बदलाव, संशोधित तारीख या अतिरिक्त निर्देश के लिए केवल MCC की आधिकारिक वेबसाइट और उसके MDS Schedule पेज को फॉलो करें.