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NEET Success Story: होटल में खाना बनाते हैं पिता, बेटे ने NEET पास कर हासिल की MBBS सीट, बनेगा गांव का पहला डॉक्टर

NEET Success Story: बिहार के साधारण परिवार से आने वाले शिव कुमार ने दूसरे प्रयास में NEET UG 2025 पास कर DMCH में MBBS सीट हासिल की.

By: Munna Verma | Published: June 26, 2026 11:57:58 AM IST

NEET Success Story: रसोइए के बेटे ने दूसरे प्रयास में फतह किया NEET (फोटो साभार: प्रतीकात्मक तस्वीर)
NEET Success Story: रसोइए के बेटे ने दूसरे प्रयास में फतह किया NEET (फोटो साभार: प्रतीकात्मक तस्वीर)


NEET Success Story: सपने पूरे करने के लिए हमेशा बड़े संसाधनों की नहीं, बल्कि बड़े हौसलों की जरूरत होती है. बिहार के एक छोटे से गांव से आने वाले शिव कुमार (Shiv Kumar) ने यह बात अपनी मेहनत और लगन से साबित कर दी. आर्थिक रूप से साधारण परिवार में पले-बढ़े शिव ने NEET UG 2025 परीक्षा के दूसरे प्रयास में सफलता हासिल कर दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (DMCH) में MBBS की सीट प्राप्त की. उनकी यह उपलब्धि सिर्फ उनके परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए गर्व का विषय है, क्योंकि वह अपने गांव के पहले डॉक्टर बनने जा रहे हैं.

शिव कुमार का परिवार सीमित आय में जीवनयापन करता है. उनके पिता घर से दूर एक होटल में रसोइए के रूप में काम करते हैं, ताकि परिवार की जरूरतें पूरी हो सकें. साधारण घर और सीमित संसाधनों के बावजूद शिव ने कभी अपने लक्ष्य से समझौता नहीं किया. बचपन से उन्होंने देखा कि उनके गांव के लोगों को छोटी-छोटी बीमारियों के इलाज के लिए भी 20 से 25 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था. यही अनुभव उनके भीतर डॉक्टर बनकर अपने क्षेत्र के लोगों की सेवा करने की प्रेरणा बना.

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पहली असफलता के बाद नहीं टूटा हौसला

शिव का पहला NEET प्रयास सफल नहीं रहा. उन्हें सरकारी मेडिकल कॉलेज में सीट नहीं मिल सकी, जिससे वे निराश हो गए थे. एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने आगे कोशिश छोड़ने का मन बना लिया. लेकिन उनके पिता ने उनका आत्मविश्वास बढ़ाया और दोबारा तैयारी करने के लिए प्रेरित किया. परिवार के भरोसे और अपनी मेहनत के दम पर शिव ने दोबारा तैयारी शुरू की और इस बार सफलता उनके कदम चूम गई.

मेहनत, सही मार्गदर्शन और आत्मविश्वास का मिला फल

दूसरे प्रयास में शिव ने पूरी लगन से पढ़ाई की. नियमित अभ्यास, बेहतर रणनीति और कोचिंग के सहयोग से उन्होंने अपनी कमजोरियों पर काम किया. उनकी मेहनत रंग लाई और उन्हें DMCH में MBBS की सीट मिल गई. यह सफलता इस बात का उदाहरण है कि सही दिशा में लगातार प्रयास करने से कठिन लक्ष्य भी हासिल किए जा सकते हैं.

युवाओं के लिए प्रेरणा बनी शिव की कहानी

शिव कुमार की सफलता उन लाखों छात्रों के लिए प्रेरणा है, जो सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े सपने देखते हैं. उनकी कहानी बताती है कि असफलता अंतिम मंजिल नहीं होती, बल्कि सफलता की ओर बढ़ने का एक पड़ाव होती है. यदि आत्मविश्वास, परिवार का साथ और लगातार मेहनत बनी रहे, तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रहता. शिव ने यह साबित कर दिया कि हालात चाहे जैसे भी हों, एक और ईमानदार कोशिश पूरी जिंदगी बदल सकती है.

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Tags: MBBSNEETNEET Success StorySuccess story
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