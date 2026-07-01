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NEET Success Story: नीट यूजी में 655/720 अंक, ड्रॉप ईयर बना टर्निंग पॉइंट, अब कर रहे हैं ये काम

NEET Success Story: कठिन परिस्थितियां और बार-बार मिली असफलताएं उस इंसान को कभी नहीं रोक सकतीं, जिसके इरादे मजबूत हों. धैर्य, निरंतर मेहनत, सही मार्गदर्शन और आत्मविश्वास के दम पर हेमलता ने अपने सपनों को सच कर दिखाया.

By: Munna Verma | Published: July 1, 2026 3:30:35 PM IST

NEET Success Story: नीट यूजी में 655 अंक हासिल कर रचा इतिहास
NEET Success Story: नीट यूजी में 655 अंक हासिल कर रचा इतिहास


NEET Success Story: सफलता अक्सर उन्हीं लोगों के कदम चूमती है जो असफलताओं के बावजूद अपने सपनों का पीछा करना नहीं छोड़ते. राजस्थान के एक छोटे से गांव की रहने वाली हेमलता की कहानी इसी जज्बे की मिसाल है. लगातार दो बार NEET परीक्षा में असफल होने, मानसिक तनाव और समाज के तानों का सामना करने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी. आखिरकार, NEET 2023 में 720 में से 655 अंक हासिल करते हुए ऑल इंडिया रैंक (AIR) 5829 प्राप्त की और अपने डॉक्टर बनने के सपने को नई उड़ान दी.

हेमलता एक मध्यमवर्गीय परिवार से आती हैं. उनके परिवार ने हमेशा उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया. उनकी दो बड़ी बहनें हैं, जिनमें से एक मेडिकल की पढ़ाई कर रही हैं. तैयारी के दौरान बहन का मार्गदर्शन और परिवार का भरोसा हेमलता के लिए सबसे बड़ी ताकत बना. उनका कहना है कि कठिन समय में परिवार का साथ ही उन्हें बार-बार खड़े होने की हिम्मत देता रहा. अभी फिलहाल वह MBBS के तीसरे साल में हैं.

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दो बार असफलता के बाद भी नहीं छोड़ा सपना

हेमलता ने पहली बार 12वीं के साथ NEET की तैयारी की, लेकिन सफलता नहीं मिली. इसके बाद उन्होंने एक साल का ड्रॉप लेकर दोबारा कोशिश की. इस बीच COVID-19 महामारी और लॉकडाउन ने उनकी तैयारी को प्रभावित किया और दूसरी बार भी वे परीक्षा में सफल नहीं हो सकीं. लगातार असफलताओं का असर उनकी मानसिक स्थिति पर भी पड़ा. वे डिप्रेशन का शिकार हो गईं और उन्हें लगने लगा कि शायद डॉक्टर बनने का सपना कभी पूरा नहीं होगा. रिश्तेदारों और आसपास के लोगों की बातें भी उन्हें निराश करती थीं, लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय खुद को दोबारा संभाला.

नई शुरुआत ने बदली दिशा

कुछ समय का ब्रेक लेने के बाद हेमलता ने दोबारा तैयारी शुरू की. इस बार उन्होंने अपनी पढ़ाई को बेहतर योजना, नियमित अभ्यास और शिक्षकों के मार्गदर्शन के साथ आगे बढ़ाया. उनके अनुसार, सही माहौल, लगातार टेस्ट प्रैक्टिस और समय-समय पर डाउट्स क्लियर करने की आदत ने उनकी तैयारी को मजबूत बनाया. नियमित मॉक टेस्ट और कॉन्सेप्ट आधारित पढ़ाई ने परीक्षा में आत्मविश्वास बढ़ाया.

NEET 2023 में मिला मेहनत का फल

सालों की मेहनत आखिरकार रंग लाई। हेमलता ने NEET 2023 में 655 अंक हासिल किए और AIR 5829 प्राप्त की. रिजल्ट आने के बाद उनके परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा. उनकी मां की आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि यह सिर्फ एक परीक्षा में सफलता नहीं, बल्कि लंबे संघर्ष की जीत थी. आज हेमलता देश के प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश पाने की स्थिति में हैं और उनकी कहानी हजारों छात्रों के लिए प्रेरणा बन चुकी है.

NEET अभ्यर्थियों के लिए हेमलता की सलाह

हेमलता का मानना है कि असफलता कभी भी सफर का अंत नहीं होती. यदि एक या दो प्रयासों में सफलता नहीं मिले, तो निराश होने के बजाय अपनी गलतियों का विश्लेषण करें और नई रणनीति के साथ तैयारी करें. वे छात्रों को सलाह देती हैं कि किसी भी विषय में यदि कोई संदेह हो, तो उसे उसी दिन दूर करें. मजबूत कॉन्सेप्ट और नियमित अभ्यास ही प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता की सबसे बड़ी कुंजी हैं.

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