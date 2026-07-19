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MBBS Success Story: 30 लाख की छोड़ी नौकरी, बचपन के सपने के लिए क्रैक किया NEET, अब कर रही हैं ये काम

MBBS Success Story: हर कोई सफलता को अलग नजरिए से देखता है. BITS Pilani की पूर्व छात्रा आकृति गोयल ने 30 लाख की नौकरी छोड़ अपने बचपन का डॉक्टर बनने का सपना चुना और प्रेरणा बन गईं.

By: Munna Verma | Published: July 19, 2026 7:06:10 PM IST

NEET MBBS Success Story: 30 लाख रुपये की सैलरी ठुकराकर चुना MBBS का रास्ता
NEET MBBS Success Story: 30 लाख रुपये की सैलरी ठुकराकर चुना MBBS का रास्ता


MBBS Success Story: हर किसी के लिए सफलता का मतलब एक जैसा नहीं होता. कुछ लोगों के लिए ऊंची सैलरी, बड़ा पद और कॉर्पोरेट दुनिया में पहचान ही करियर का अंतिम लक्ष्य होता है. लेकिन BITS Pilani की पूर्व छात्रा आकृति गोयल (Aakriti Goyal) ने साबित किया कि असली संतुष्टि वही है, जहां आपका दिल और सपना साथ हो. लगभग 30 लाख रुपये सालाना पैकेज वाली लीडरशिप नौकरी छोड़कर उन्होंने अपने बचपन के डॉक्टर बनने के सपने को पूरा करने का फैसला किया और आज उनकी कहानी लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी है.

आकृति गोयल ने वर्ष 2015 में BITS Pilani से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने बेंगलुरु के स्टार्टअप और फिनटेक सेक्टर में करीब सात वर्षों तक काम किया. अपनी मेहनत और नेतृत्व क्षमता के दम पर उन्होंने तेजी से सफलता हासिल की और ऑपरेशन्स हेड जैसे महत्वपूर्ण पद तक पहुंचीं. रिपोर्ट्स के अनुसार, उस समय उनका वार्षिक पैकेज लगभग 30 लाख था. आर्थिक स्थिरता, शानदार करियर और लीडरशिप रोल सब कुछ होने के बावजूद उन्हें महसूस होने लगा कि उनका असली सपना अभी अधूरा है.

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बचपन का सपना बना सबसे बड़ा लक्ष्य

आकृति बचपन से डॉक्टर बनना चाहती थीं, लेकिन परिस्थितियों ने उन्हें इंजीनियरिंग और फिर कॉर्पोरेट करियर की ओर मोड़ दिया. हालांकि, समय के साथ यह एहसास और गहरा होता गया कि उनका वास्तविक उद्देश्य मेडिकल क्षेत्र में लोगों की सेवा करना है. 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उनके परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों को भी हैरान कर दिया. उन्होंने अपनी सफल नौकरी छोड़ दी और लगभग एक दशक बाद फिर से किताबों के साथ नई शुरुआत की.

शून्य से शुरू की NEET की तैयारी

कॉर्पोरेट जीवन छोड़ने के बाद आकृति ने पूरी तरह NEET UG की तैयारी पर ध्यान केंद्रित किया. पढ़ाई से लंबे अंतराल के बावजूद उन्होंने अनुशासित दिनचर्या अपनाई. बताया जाता है कि उन्होंने प्रतिदिन लगभग 10 घंटे पढ़ाई की और केवल दस महीनों में 100 से अधिक मॉक टेस्ट हल किए. उन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जैसे विषयों को फिर से शुरू से पढ़ा. कॉर्पोरेट जीवन में विकसित अनुशासन और समय प्रबंधन ने उनकी तैयारी को नई दिशा दी.

शानदार सफलता ने बदल दी जिंदगी

कड़ी मेहनत का परिणाम जल्द ही सामने आया. NEET UG 2021 में आकृति गोयल ने 720 में से 676 अंक हासिल किए और ऑल इंडिया रैंक (AIR) 1118 प्राप्त की. इस शानदार प्रदर्शन ने उन्हें मेडिकल कॉलेज में प्रवेश दिलाया और उनका वर्षों पुराना सपना आखिरकार सच हो गया.

अब कर रही हैं MBBS की पढ़ाई

आज आकृति हिंदू राव मेडिकल कॉलेज में MBBS के अंतिम वर्ष की छात्रा हैं. इंजीनियरिंग से लेकर कॉर्पोरेट लीडरशिप और फिर मेडिकल शिक्षा तक का उनका सफर यह साबित करता है कि यदि लक्ष्य स्पष्ट हो तो उम्र या करियर बदलाव कभी बाधा नहीं बनते. उनकी कहानी यह भी दिखाती है कि जीवन में सफलता केवल अच्छी सैलरी या ऊंचे पद से नहीं मापी जाती, बल्कि उस काम से भी जुड़ी होती है जो व्यक्ति को भीतर से संतुष्टि देता है.

युवाओं के लिए प्रेरणा

आकृति गोयल की यात्रा उन छात्रों और प्रोफेशनल्स के लिए प्रेरणा है जो अपने करियर को लेकर असमंजस में हैं. उनका उदाहरण बताता है कि करियर का पहला चुनाव अंतिम नहीं होता. यदि किसी व्यक्ति में सीखने का जुनून, मेहनत करने का साहस और अपने सपने को पूरा करने की इच्छा हो, तो किसी भी उम्र में नई शुरुआत की जा सकती है. उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी-कभी सबसे बड़ा करियर निर्णय प्रमोशन स्वीकार करना नहीं, बल्कि अपने वास्तविक सपने के लिए फिर से शुरुआत करने का साहस जुटाना होता है.

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