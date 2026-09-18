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NEET में 720 में 700 अंक, फिर भी पढ़ाई से ब्रेक! डॉक्टर ने बताया क्यों चुना क्लासरूम से बाहर सीखने का रास्ता?

NEET Success Story: मिताली शर्मा का गैप ईयर बताता है कि पढ़ाई सिर्फ रैंक और परीक्षा के लिए नहीं, बल्कि खुद को समझने, नई चीजें सीखने और बेहतर इंसान बनने का सफर भी हो सकती है.

By: Munna Verma | Published: September 18, 2026 11:34:05 AM IST

NEET Success Story: MBBS के बाद गैप ईयर, फिर खुद बनाया अपना करिकुलम
NEET Success Story: MBBS के बाद गैप ईयर, फिर खुद बनाया अपना करिकुलम


NEET Success Story: सफलता का मतलब क्या सिर्फ अच्छी नौकरी, बड़ी सैलरी और सरकारी पद हासिल करना है? भारत में पढ़ाई करने वाले लाखों युवाओं के लिए शिक्षा का सफर अक्सर परीक्षा, अच्छे नंबर, रैंक और नौकरी के लक्ष्य के इर्द-गिर्द सिमट जाता है. ऐसे माहौल में डॉक्टर और कंटेंट क्रिएटर मिताली शर्मा ने पढ़ाई और सीखने को देखने का एक अलग तरीका अपनाया है.

मिताली शर्मा ने MBBS की पढ़ाई पूरी करने के बाद तुरंत किसी दूसरी डिग्री या कोर्स में दाखिला लेने के बजाय गैप ईयर लेने का फैसला किया. उनके इस फैसले को लेकर आसपास के लोगों ने अलग-अलग अनुमान लगाए. कई लोगों को लगा कि शायद वह आगे पढ़ाई नहीं करना चाहतीं. लेकिन शर्मा के मुताबिक, उनकी कहानी इसके बिल्कुल उलट है. उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक वीडियो में बताया कि वह स्कूल के दिनों से ही पढ़ाई में आगे रही हैं और क्लास टॉपर रह चुकी हैं.

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उनका अकादमिक सफर भी मजबूत रहा. 11वीं और 12वीं के दौरान उन्होंने कोटा और अहमदाबाद में मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी की. उन्होंने मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में 720 में से 700 अंक हासिल किए और इसके बाद देश के प्रमुख मेडिकल संस्थानों में से एक से MBBS की पढ़ाई पूरी की.

एक और डिग्री के बजाय बनाया अपना ‘Gap Year Curriculum’

MBBS पूरा करने के बाद उनके सामने पारंपरिक रास्ता मौजूद था एक और डिग्री, कोई विशेषज्ञता या नया अकादमिक कार्यक्रम. हालांकि, शर्मा को लगा कि उनकी रुचियों और जरूरतों के मुताबिक कोई तय कोर्स पूरी तरह फिट नहीं बैठता. उन्होंने इंतजार करने के बजाय अपने लिए एक अलग Gap Year Curriculum तैयार किया. इसमें हर महीने दो अलग तरह की स्किल या विषय सीखने का लक्ष्य रखा गया. एक स्किल ऐसी होती है जिसमें रचनात्मकता, अभ्यास और सोच की जरूरत होती है, जबकि दूसरी स्किल पढ़ने, लिखने और किसी विषय को गहराई से समझने पर आधारित होती है.

भूगोल से फिल्ममेकिंग और साइकोलॉजी तक

शर्मा ने अपने इस प्रयोग में कई अलग-अलग क्षेत्रों को शामिल किया. एक महीने उन्होंने आत्म-अनुशासन और भूगोल पर काम किया, जबकि अगले महीने फिल्ममेकिंग और साइकोलॉजी को चुना. बाद के एक चरण में उनका फोकस फिटनेस और न्यूट्रिशन पर रहा. इन विषयों के बीच कोई सीधा संबंध नजर नहीं आता, लेकिन यही उनके प्रयोग की खासियत है. यहां किसी परीक्षा का सिलेबस तय नहीं करता कि उन्हें क्या पढ़ना है. उनकी जिज्ञासा और रुचि उनके अगले विषय का चुनाव करती है.

‘सीखने के लिए सीखना’ बना असली मकसद

गैप ईयर शुरू करने के करीब ढाई महीने बाद शर्मा ने महसूस किया कि उन्हें पढ़ाई से मिलने वाली एक पुरानी खुशी फिर से महसूस होने लगी है. बिना किसी परीक्षा, रैंक या कटऑफ के सिर्फ नई चीज सीखने की खुशी. उनकी कहानी इस सवाल को सामने रखती है कि क्या शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन और नौकरी हासिल करना होना चाहिए? शर्मा का प्रयोग बताता है कि सीखना व्यक्तिगत विकास, जिज्ञासा और नई क्षमताएं विकसित करने का माध्यम भी हो सकता है.

Tags: MBBSNEETNEET Success StorySuccess story
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