NEET Success Story: नीट यूजी में AIR 1, रोज 12-14 घंटे पढ़ाई, दादी की मौत ने दिखाया डॉक्टर बनने का रास्ता

NEET UG 2026 Topper Aryan Gupta: पंजाब के लुधियाना के रहने वाले आर्यन गुप्ता ने NEET UG 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए देशभर में अपनी पहचान बनाई है. आर्यन ने 720 में से 715 अंक हासिल कर हरियाणा के प्रांशुल बंसल के साथ संयुक्त रूप से ऑल इंडिया रैंक 1 (AIR 1) हासिल की है. उनकी इस सफलता से परिवार के साथ-साथ पूरे पंजाब में खुशी का माहौल है.

लंबे समय तक चली अनिश्चितता और दोबारा परीक्षा की चुनौती के बावजूद आर्यन ने अपना लक्ष्य नहीं छोड़ा. उनकी कहानी मेहनत, अनुशासन और मुश्किल समय में खुद पर भरोसा बनाए रखने की मिसाल बन गई है.

12वीं में 97.2% अंक, फिर NEET की तैयारी पर पूरा फोकस

आर्यन पढ़ाई में शुरू से ही होनहार रहे हैं. उन्होंने 10वीं कक्षा में गणित में ग्लोबल टॉप रैंक हासिल की थी. इसके बाद 12वीं की मेडिकल स्ट्रीम में उन्होंने 97.2 प्रतिशत अंक प्राप्त किए. बोर्ड परीक्षा के बाद उन्होंने अगले दो वर्षों को पूरी तरह NEET की तैयारी के लिए समर्पित कर दिया. रोजाना करीब 12 से 14 घंटे पढ़ाई करना, सवालों का अभ्यास और कॉन्सेप्ट्स का बार-बार रिवीजन उनकी तैयारी का अहम हिस्सा रहा. आर्यन का मानना है कि किसी भी बड़ी परीक्षा में सफलता के लिए लगातार मेहनत के साथ अनुशासन बेहद जरूरी है.

दादी की बीमारी ने दिखाया डॉक्टर बनने का रास्ता

आर्यन के डॉक्टर बनने के सपने के पीछे एक भावनात्मक कहानी भी है. बचपन में उन्होंने अपनी दादी को कैंसर के कारण खो दिया था. इस घटना ने उनके मन पर गहरा प्रभाव छोड़ा और उन्हें कैंसर मरीजों की मदद करने के लिए प्रेरित किया. अब उनका लक्ष्य ऑन्कोलॉजिस्ट बनना है. NEET में शीर्ष स्थान हासिल करने के बाद उनकी पहली पसंद AIIMS दिल्ली है, जहां से वह मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं.

परीक्षा रद्द होने के बाद दोबारा शुरू की तैयारी

NEET की मूल परीक्षा रद्द होने के बाद आर्यन के लिए यह सफर आसान नहीं रहा. पहली परीक्षा के बाद उन्हें लगा था कि अब परीक्षा का अध्याय खत्म हो गया है. उन्होंने अपनी किताबें और नोट्स तक दूसरों को दे दिए थे. लेकिन दोबारा परीक्षा की घोषणा के बाद उन्होंने बिना समय गंवाए फिर से तैयारी शुरू कर दी. इस बार उन्होंने परिणाम की चिंता छोड़कर केवल परीक्षा पर ध्यान केंद्रित किया. यही बदलाव उनके प्रदर्शन में निर्णायक साबित हुआ.

डॉक्टर माता-पिता ने नहीं बनाया कोई दबाव

आर्यन के पिता डॉ. सचिन गुप्ता एनेस्थीसिया विशेषज्ञ और मां डॉ. रीनू गुप्ता गायनेकोलॉजिस्ट हैं. हालांकि दोनों माता-पिता डॉक्टर हैं, लेकिन उन्होंने आर्यन पर मेडिकल क्षेत्र चुनने का दबाव नहीं बनाया. परिवार के मुताबिक, यह सफलता आर्यन की अपनी मेहनत और दृढ़ इच्छाशक्ति का परिणाम है. उनके बड़े भाई ने भी NEET में AIR 52 हासिल किया था.

आर्यन के लिए यह सफलता मंजिल नहीं, बल्कि एक नए सफर की शुरुआत है. अब उनका लक्ष्य AIIMS दिल्ली में दाखिला लेकर एक कुशल ऑन्कोलॉजिस्ट बनना और कैंसर मरीजों की जिंदगी बचाने में योगदान देना है.