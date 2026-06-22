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NEET Lakhisarai Solver Gang Arrest: सॉल्वर गैंग की बड़ी साजिश नाकाम, 9 ‘मुन्नाभाई’ समेत 30 लोग गिरफ्तार

NEET Lakhisarai Solver Gang Arrest: नीट यूजी री-एग्जाम 2026 के दौरान बिहार के लखीसराय में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 9 फर्जी परीक्षार्थियों सहित 30 लोगों को गिरफ्तार किया.

By: Munna Verma | Published: June 22, 2026 10:35:18 AM IST

NEET Lakhisarai Solver Gang Arrest: लखीसराय में सॉल्वर गैंग के 30 सदस्य पकड़े गए.
NEET Lakhisarai Solver Gang Arrest: लखीसराय में सॉल्वर गैंग के 30 सदस्य पकड़े गए.


NEET Lakhisarai Solver Gang Arrest: नीट यूजी 2026 की दोबारा आयोजित परीक्षा के दौरान बिहार के लखीसराय जिले से एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है. परीक्षा में दूसरे अभ्यर्थियों की जगह बैठकर पेपर देने की कोशिश कर रहे कथित सॉल्वर गैंग के सदस्यों पर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है. जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 9 फर्जी परीक्षार्थियों सहित कुल 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब पेपर लीक विवाद के बाद दोबारा आयोजित परीक्षा को पूरी तरह सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए देशभर में अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था की गई थी.

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परीक्षा केंद्रों पर जांच के दौरान हुआ खुलासा

प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर दस्तावेजों और बायोमैट्रिक सत्यापन के दौरान कई संदिग्ध अभ्यर्थियों की पहचान हुई. केआरके उच्च विद्यालय केंद्र से एक, केंद्रीय विद्यालय केंद्र से सात और हसनपुर विद्यालय केंद्र से एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया. प्रारंभिक जांच में सामने आया कि ये लोग वास्तविक उम्मीदवारों की जगह परीक्षा देने पहुंचे थे. गिरफ्तार सभी आरोपियों के दूसरे जिलों से होने की जानकारी मिली है.

बायोमैट्रिक जांच ने खोली पोल

अधिकारियों के मुताबिक, परीक्षा केंद्रों पर बायोमैट्रिक उपस्थिति दर्ज करने की प्रक्रिया के दौरान कई अभ्यर्थियों के फिंगरप्रिंट और दस्तावेजों में मेल नहीं पाया गया. इसी आधार पर संदेह गहराया और तत्काल जांच शुरू की गई. जांच एजेंसियों का मानना है कि यदि बायोमैट्रिक सिस्टम और दस्तावेज सत्यापन सख्ती से नहीं किया जाता, तो यह फर्जीवाड़ा पकड़ में नहीं आ पाता.

पुलिस कर रही नेटवर्क की तलाश

मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम प्रभाकर कुमार और एसडीपीओ शिवम कुमार की अगुवाई में आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है. पूछताछ में मिले सुरागों के आधार पर संभावित ठिकानों पर छापेमारी भी जारी है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह नेटवर्क केवल लखीसराय तक सीमित है या फिर कई जिलों और राज्यों में फैला हुआ है. जिला प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी स्वयं पूरे मामले की निगरानी कर रहे हैं.

कड़ी सुरक्षा के बावजूद कैसे हुई सेंध?

21 जून को आयोजित NEET UG री-एग्जाम के लिए देशभर में अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम किए गए थे. परीक्षा 564 शहरों में आयोजित की गई थी. प्रश्नपत्रों की सुरक्षित ढुलाई की जिम्मेदारी सेना को सौंपी गई थी, जबकि परीक्षा केंद्रों पर AI आधारित निगरानी, जैमर और बहुस्तरीय जांच व्यवस्था लागू की गई थी. इसके बावजूद कुछ लोगों का परीक्षा केंद्र तक पहुंच जाना सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है, जिसकी जांच अब प्रशासनिक स्तर पर भी की जा रही है.

पेपर लीक के बाद दोबारा हुई थी परीक्षा

गौरतलब है कि NEET UG 2026 की मूल परीक्षा 3 मई को आयोजित हुई थी. पेपर लीक के आरोपों के बाद 12 मई को परीक्षा रद्द कर दी गई थी. इसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर 21 जून को पुनर्परीक्षा आयोजित की गई. पेपर लीक मामले की जांच फिलहाल CBI के पास है. प्रशासन का कहना है कि गिरफ्तार आरोपियों और उनके सहयोगियों की भूमिका की पूरी जांच के बाद इस सॉल्वर गैंग के नेटवर्क का बड़ा खुलासा किया जा सकता है.

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Tags: NEETSolver Gang
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