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NEET OMR Discrepancy: एक मिनट का एंट्री-एग्जिट रिकॉर्ड देख छात्रा हैरान, OMR शीट पर उठाए सवाल

NEET UG 2026 के नतीजे के बाद कर्नाटक की छात्रा बिंदुश्री पवार ने दावा किया कि NTA की अपलोड की गई OMR शीट उनकी नहीं है. उन्होंने कथित गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच की मांग की है.

By: Munna Verma | Published: July 27, 2026 12:37:34 PM IST

NEET OMR शीट को लेकर कर्नाटक की छात्रा का बड़ा दावा
NEET OMR शीट को लेकर कर्नाटक की छात्रा का बड़ा दावा


NEET OMR Discrepancy: नीट यूजी 2026 परीक्षा के परिणाम के बाद कर्नाटक की एक छात्रा ने अपनी OMR शीट को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं. हावेरी जिले की रहने वाली बिंदुश्री पवार ने आरोप लगाया है कि नेशनल एजेंसी (NTA) द्वारा ऑनलाइन अपलोड की गई OMR शीट उनकी नहीं है. उन्होंने इस मामले में NTA के समक्ष औपचारिक शिकायत दर्ज कर निष्पक्ष जांच की मांग की है.

छात्रा का कहना है कि ऑनलाइन उपलब्ध OMR शीट में कई ऐसी विसंगतियां हैं, जो उनके अनुसार दस्तावेज़ की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करती हैं. उनका दावा है कि इन कथित गड़बड़ियों के कारण उन्हें अपेक्षा से कम अंक मिले हैं.

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एंट्री और एग्जिट टाइम पर उठे सवाल

बिंदुश्री पवार के अनुसार, अपलोड की गई OMR शीट में परीक्षा केंद्र पर उनका प्रवेश समय दोपहर 1:56 बजे और बाहर निकलने का समय 1:57 बजे दर्ज है. यानी रिकॉर्ड में केवल एक मिनट का अंतर दिखाई देता है. छात्रा ने सवाल उठाया कि कोई भी अभ्यर्थी एक मिनट के भीतर NEET जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा पूरी नहीं कर सकता. उनका कहना है कि यह रिकॉर्ड वास्तविक परिस्थितियों से मेल नहीं खाता और इसकी जांच की जानी चाहिए.

फिंगरप्रिंट और स्कोर में भी बताई गड़बड़ी

शिकायत में बिंदुश्री ने यह भी दावा किया है कि अपलोड की गई OMR शीट पर फिंगरप्रिंट दो बार ओवरलैप होता दिखाई देता है. उनके अनुसार, इससे दस्तावेज़ की प्रामाणिकता पर संदेह पैदा होता है. उन्होंने यह भी कहा कि OMR शीट में -14 अंक दर्शाए गए हैं, जबकि अंतिम परिणाम में -11 अंक दिखाई देते हैं. उनके मुताबिक दोनों आंकड़ों में अंतर होने के कारण पूरे रिकॉर्ड की दोबारा जांच आवश्यक है.

663 अंक मिलने की जताई उम्मीद

बिंदुश्री का कहना है कि परीक्षा के बाद प्रश्नपत्र का विश्लेषण करने पर उन्होंने अपने संभावित अंक 663 निकाले थे. उनका दावा है कि परीक्षा की तैयारी के दौरान मॉक टेस्ट में भी उन्हें लगातार 600 से अधिक अंक मिलते रहे थे. इसी आधार पर उनका मानना है कि परिणाम में सामने आई स्थिति उनकी तैयारी और प्रदर्शन से मेल नहीं खाती. इसलिए उन्होंने NTA से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करने का अनुरोध किया है.

NTA से रिकॉर्ड की दोबारा जांच की मांग

छात्रा ने अपनी शिकायत में स्पष्ट कहा है कि अपलोड की गई OMR शीट उनकी वास्तविक उत्तर पुस्तिका नहीं है. उन्होंने एजेंसी से OMR रिकॉर्ड, बायोमेट्रिक विवरण और परीक्षा से जुड़े सभी दस्तावेजों का सत्यापन करने की मांग की है. फिलहाल NTA की ओर से इस शिकायत पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. यदि एजेंसी जांच करती है, तो उसके निष्कर्षों के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि छात्रा द्वारा लगाए गए आरोप सही हैं या नहीं.

यह मामला उन अभ्यर्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जो परीक्षा परिणाम से जुड़ी किसी तकनीकी या रिकॉर्ड संबंधी त्रुटि को लेकर अपनी शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं.

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