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NEET-JEE रिजल्ट के झूठे दावों पर सख्त CCPA, इन दो कोचिंग सेंटरों को मिला बड़ा झटका, लगा लाखों का जुर्माना

CCPA ने भ्रामक विज्ञापनों पर सख्ती दिखाते हुए Motion Education और CLC सीकर पर जुर्माना लगाया है. दोनों कोचिंग संस्थानों पर छात्रों की सफलता को गलत तरीके से पेश करने का आरोप है.

By: Munna Verma | Published: May 16, 2026 4:23:25 PM IST

कोचिंग संस्थानों को विज्ञापनों में बतानी होगी पूरी सच्चाई
कोचिंग संस्थानों को विज्ञापनों में बतानी होगी पूरी सच्चाई


NEET JEE Coaching Penalty by CCPA: देशभर में JEE और NEET जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले कोचिंग संस्थानों पर अब सख्ती बढ़ती दिखाई दे रही है. उपभोक्ता संरक्षण नियामक CCPA (Central Consumer Protection Authority) ने छात्रों और अभिभावकों को गुमराह करने वाले विज्ञापनों के मामले में Motion Education Pvt Ltd और Career Line Coaching (CLC), सीकर पर बड़ा जुर्माना लगाया है.

CCPA ने Motion Education पर 10 लाख रुपये और Career Line Coaching (CLC) पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. आरोप है कि दोनों संस्थानों ने अपने विज्ञापनों में छात्रों की सफलता को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया और जरूरी जानकारी छिपाई.

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छात्रों की सफलता को गलत तरीके से पेश करने का आरोप

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार, दोनों कोचिंग संस्थानों ने अपने प्रचार में छात्रों के रिजल्ट और रैंक का इस्तेमाल किया, लेकिन यह नहीं बताया कि वे छात्र किस प्रकार के कोर्स से जुड़े थे. जांच में सामने आया कि Motion Education ने NEET और IIT-JEE के शानदार रिजल्ट का दावा करते हुए कई छात्रों की तस्वीरें और रैंक अपने विज्ञापनों, वेबसाइट, यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किए. संस्थान ने इसे अपने पेड क्लासरूम और रेजिडेंशियल प्रोग्राम की सफलता के रूप में प्रचारित किया.

हालांकि, जांच के दौरान यह पाया गया कि जिन छात्रों को प्रमुखता से दिखाया गया था, उनमें से अधिकतर ने संस्थान के मुफ्त ऑनलाइन प्रोग्राम “I-Eklavya” में हिस्सा लिया था. यह जानकारी विज्ञापनों में कहीं भी स्पष्ट नहीं की गई थी.

परीक्षा के बाद जुड़े छात्रों को भी बताया अपना स्टूडेंट

CCPA की जांच में यह भी सामने आया कि कुछ छात्रों ने परीक्षा समाप्त होने के बाद संस्थान में दाखिला लिया था, लेकिन उनकी उपलब्धियों का श्रेय भी कोचिंग संस्थान ने अपने नाम कर लिया. इसके अलावा छात्रों और उनके अभिभावकों से उनकी तस्वीरें और नाम इस्तेमाल करने की अनुमति भी नहीं ली गई थी, जिसे उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन माना गया.

CLC के दावों में भी मिला विरोधाभास

Career Line Coaching (CLC) ने अपने विज्ञापन में “1650+ चयन” का दावा किया था. शुरुआत में संस्थान ने इसे वर्षों के कुल चयन बताया, लेकिन बाद में सुनवाई के दौरान कहा कि यह केवल 2024 के आंकड़े हैं. CCPA ने इस विरोधाभास को गंभीर माना और कहा कि संस्थान के दावे भ्रामक हैं. जांच में यह भी पता चला कि कई सफल छात्र केवल टेस्ट सीरीज़ से जुड़े थे, लेकिन विज्ञापनों में ऐसा दिखाया गया मानो उन्होंने नियमित क्लासरूम प्रोग्राम किया हो.

CCPA की सख्ती और आगे की कार्रवाई

CCPA ने दोनों संस्थानों को आपत्तिजनक विज्ञापन तुरंत हटाने और भविष्य में पारदर्शिता बनाए रखने का निर्देश दिया है. हालांकि, दोनों संस्थानों ने इन आदेशों के खिलाफ राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) में अपील दायर की है.

गौरतलब है कि यह कार्रवाई कोचिंग संस्थानों पर चल रहे बड़े अभियान का हिस्सा है. CCPA अब तक 60 से ज्यादा नोटिस जारी कर चुकी है और 31 संस्थानों पर 1.39 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया जा चुका है. इसका उद्देश्य छात्रों और अभिभावकों को भ्रामक दावों से बचाना और शिक्षा क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाना है.

Tags: jeeNEET
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