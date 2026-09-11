Home > मध्य प्रदेश > NEET Success Story: मोबाइल से बनाई दूरी, रोज 8 घंटे पढ़ाई, ऐसे नीट-जैसी 4 परीक्षाओं में मिली सफलता

NEET Success Story: मोबाइल से बनाई दूरी, रोज 8 घंटे पढ़ाई, ऐसे नीट-जैसी 4 परीक्षाओं में मिली सफलता

NEET 2026 में जबलपुर की शमी चौधरी ने 650 अंक और 6315वीं AIR हासिल की. JEE Main, NEST, CUET और IISER में भी सफल रहीं.

By: Munna Verma | Published: September 11, 2026 4:33:43 PM IST

NEET JEE MBBS Success Story: NEET से JEE तक हर परीक्षा में शानदार प्रदर्शन
NEET JEE MBBS Success Story: NEET से JEE तक हर परीक्षा में शानदार प्रदर्शन


NEET Success Story: मध्य प्रदेश के जबलपुर की शमी चौधरी (Shami Chaudhary) ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET 2026 में शानदार प्रदर्शन कर अपनी मेहनत का परिणाम हासिल किया है. दोबारा आयोजित NEET परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद शमी ने 650 अंक और ऑल इंडिया रैंक 6,315 हासिल की. खास बात यह है कि शमी ने सिर्फ NEET ही नहीं, बल्कि अलग-अलग क्षेत्रों की कई प्रतिष्ठित प्रवेश परीक्षाओं में भी सफलता हासिल की है.

हालांकि उनके सामने सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिले के कई विकल्प हैं, लेकिन शमी की मंजिल पहले से तय है. वह Armed Forces Medical College (AFMC) से MBBS करके भारतीय सेना में डॉक्टर बनना चाहती हैं.

You Might Be Interested In

NEET से पहले भी कई परीक्षाओं में दिखाया दम

शमी की तैयारी का दायरा केवल मेडिकल प्रवेश परीक्षा तक सीमित नहीं था. उन्होंने JEE Main में भी हिस्सा लिया और गणित की विशेष तैयारी नहीं करने के बावजूद 96.69 परसेंटाइल हासिल किया. शमी बताती हैं कि उनका मुख्य फोकस NEET के तीन विषयों बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री पर था. इसके बावजूद JEE Main में उनका प्रदर्शन यह दिखाता है कि मजबूत कॉन्सेप्ट और नियमित पढ़ाई का फायदा दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी मिलता है.

उन्होंने NEST के जरिए NISER की प्रवेश परीक्षा भी दी, जिसमें उन्हें 1,483वीं रैंक मिली. इसके अलावा CUET में भी उनका प्रदर्शन शानदार रहा. CUET Biology में उन्होंने 99.86 परसेंटाइल, जबकि Chemistry में 99.40 परसेंटाइल हासिल किया. उन्होंने IISER प्रवेश परीक्षा में भी जरूरी अंक प्राप्त किए.

लक्ष्य सिर्फ MBBS नहीं, सेना में सेवा करना है

शमी के लिए डॉक्टर बनना केवल एक करियर विकल्प नहीं है. उनका सपना भारतीय सेना का हिस्सा बनकर देश की सेवा करना है. फिलहाल वह AFMC के इंटरव्यू का इंतजार कर रही हैं. उनका कहना है कि यदि AFMC में प्रवेश नहीं मिलता, तो वह किसी AIIMS से MBBS करने को प्राथमिकता देंगी. यानी संस्थान कोई भी हो, उनका अंतिम लक्ष्य डॉक्टर बनकर देश की सेवा करना है.

मोबाइल से बनाई दूरी, रोज 8 घंटे पढ़ाई

शमी अपनी सफलता के पीछे किसी खास शॉर्टकट के बजाय अनुशासन को सबसे अहम मानती हैं. उन्होंने तैयारी के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल काफी सीमित रखा और रोजाना कम से कम आठ घंटे पढ़ाई करने की कोशिश की. उनके मुताबिक नियमितता ने तैयारी को मजबूत बनाया. यही वजह रही कि वह अलग-अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर सकीं.

परिवार ने भी दिया शिक्षा का माहौल

शमी के परिवार में भी शिक्षा को खास महत्व मिला है. उनके पिता जबलपुर के एक पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रोफेसर हैं, जबकि उनकी मां शहर के एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में लेक्चरर हैं. शमी की कहानी उन विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा है जो एक साथ कई अवसरों के बीच अपने लक्ष्य को लेकर स्पष्ट रहना चाहते हैं. 650 अंकों और 6,315वीं रैंक के बाद उनके सामने कई रास्ते खुले हैं, लेकिन उनकी नजर उस मंजिल पर है जहां डॉक्टर की सफेद कोट के साथ सेना की वर्दी भी उनका इंतजार कर रही है.

Tags: jeeNEETSuccess story
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

डिंपल कपाड़िया ने अक्षय खन्ना के साथ रोमांस को क्यों...

September 11, 2026

शुक्रवार को ओटीटी पर 6 फिल्में हो रहीं रिलीज

September 11, 2026

6 हसीनाएं, जिन्होंने फिल्मों में निभाई चुड़ैल और भूतनी के...

September 11, 2026

KBC सेट को लेकर अमिताभ बच्चन ने क्या किया खुलासा?

September 9, 2026

कौन हैं सुरभि वनजारा? जो समय रैना के शो में...

September 9, 2026

बेहद काम के हो सकते हैं iPhone के ये 5...

September 9, 2026
NEET Success Story: मोबाइल से बनाई दूरी, रोज 8 घंटे पढ़ाई, ऐसे नीट-जैसी 4 परीक्षाओं में मिली सफलता

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

NEET Success Story: मोबाइल से बनाई दूरी, रोज 8 घंटे पढ़ाई, ऐसे नीट-जैसी 4 परीक्षाओं में मिली सफलता
NEET Success Story: मोबाइल से बनाई दूरी, रोज 8 घंटे पढ़ाई, ऐसे नीट-जैसी 4 परीक्षाओं में मिली सफलता
NEET Success Story: मोबाइल से बनाई दूरी, रोज 8 घंटे पढ़ाई, ऐसे नीट-जैसी 4 परीक्षाओं में मिली सफलता
NEET Success Story: मोबाइल से बनाई दूरी, रोज 8 घंटे पढ़ाई, ऐसे नीट-जैसी 4 परीक्षाओं में मिली सफलता
NEET Success Story: मोबाइल से बनाई दूरी, रोज 8 घंटे पढ़ाई, ऐसे नीट-जैसी 4 परीक्षाओं में मिली सफलता