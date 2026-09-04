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Success Story: हालात थे मुश्किल, हौसला था मजबूत, फुटपाथ पर बैग बेचने वाले के बेटे ने NEET, JEE, CUET में लहराया परचम

NEET JEE CUET Success Story: ओम चौकसे ने MP Board की 10वीं और 12वीं मेरिट में जगह बनाने के बाद NEET UG 2026, JEE Main और CUET भी क्वालिफाई किया.

By: Munna Verma | Published: September 4, 2026 4:57:44 PM IST

NEET JEE CUET Success Story: नीट, जेईई और सीयूईटी भी किया क्वालिफाई
NEET JEE CUET Success Story: नीट, जेईई और सीयूईटी भी किया क्वालिफाई


NEET JEE CUET Success Story: अगर इरादे मजबूत हों तो सीमित संसाधन भी किसी बड़े सपने के रास्ते में दीवार नहीं बनते. जबलपुर के छात्र ओम चौकसे की कहानी इसका शानदार उदाहरण है. सड़क किनारे बैग बेचने वाले पिता के बेटे ओम ने पढ़ाई में लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए मध्य प्रदेश बोर्ड की 10वीं और 12वीं की मेरिट लिस्ट में जगह बनाई. इसके बाद उन्होंने NEET UG 2026, JEE Main और CUET जैसी तीन अहम प्रवेश परीक्षाओं में भी सफलता हासिल की.

ओम की उपलब्धि ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का भी ध्यान आकर्षित किया. उन्होंने छात्र और उसके परिवार की मेहनत की सराहना करते हुए ओम को सम्मानित किया.

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10वीं में 7वीं और 12वीं में हासिल की 10वीं रैंक

ओम ने जबलपुर के राइट टाउन स्थित पंडित लज्जाशंकर झा स्कूल से पढ़ाई की. पढ़ाई के प्रति उनकी गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने MP Board Class 10 की मेरिट लिस्ट में सातवीं रैंक हासिल की. इसके बाद 12वीं में भी उनका शानदार प्रदर्शन जारी रहा. साइंस स्ट्रीम में 482 अंक हासिल करके उन्होंने राज्य की मेरिट लिस्ट में 10वां स्थान प्राप्त किया.

पिता सड़क किनारे बेचते हैं बैग

ओम की सफलता इसलिए खास है क्योंकि उनका परिवार किसी बड़े कारोबारी या संपन्न पृष्ठभूमि से नहीं आता. उनके पिता नरेश चौकसे स्कूल और ट्रैवल बैग बेचकर परिवार का खर्च चलाते हैं, जबकि उनकी मां वैजयंती गृहिणी हैं. ओम कई बार पढ़ाई के साथ पिता के काम में भी हाथ बंटाते थे. दुकान लगाना और उसे समेटना उनके लिए कोई असामान्य बात नहीं थी. इसके बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई को प्राथमिकता दी और उपलब्ध समय का बेहतर इस्तेमाल किया.

रट्टा नहीं, समझ और Revision पर भरोसा

ओम के मुताबिक उनकी सफलता के पीछे कोई शॉर्टकट नहीं था. वह नए टॉपिक लगातार पढ़ने के बजाय पहले पढ़ी हुई चीजों को मजबूत करने और बार-बार Revision करने पर ज्यादा ध्यान देते थे. उनका मानना था कि सिर्फ याद करने के बजाय किसी विषय को समझना ज्यादा जरूरी है. इसी रणनीति ने उन्हें बोर्ड परीक्षाओं के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में भी मदद की.

NEET, JEE Main और CUET में भी सफलता

12वीं के बाद ओम ने मेडिकल सहित अलग-अलग करियर विकल्पों के लिए तैयारी की. उन्होंने NEET UG 2026 में 720 में से 521 अंक हासिल किए और परीक्षा क्वालिफाई की. इसके अलावा JEE Main और CUET में भी सफलता प्राप्त की. तीन अलग-अलग प्रवेश परीक्षाओं के पैटर्न और जरूरतों के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं था, लेकिन उनकी नियमित पढ़ाई और मजबूत बेस ने इसमें मदद की.

अब डॉक्टर बनने का सपना

ओम का अगला लक्ष्य मेडिकल क्षेत्र में आगे बढ़ना है. वह डॉक्टर बनकर समाज की सेवा करना चाहते हैं. उनके पिता को भी बेटे की मेहनत पर गर्व है. परिवार के लिए यह सफलता सिर्फ अच्छे अंकों की कहानी नहीं, बल्कि वर्षों के संघर्ष और सीमित साधनों के बीच लगातार आगे बढ़ने की मिसाल है. ओम की कहानी छात्रों को यही संदेश देती है कि सफलता के लिए हमेशा बड़े संसाधन नहीं, बल्कि अनुशासन, समझ, निरंतर मेहनत और सही Revision Strategy की जरूरत होती है.

Tags: CUEThome-hero-pos-3jeeNEETSuccess story
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