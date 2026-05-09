NEET, JEE, CUET में पसंदीदा एग्जाम सेंटर क्यों नहीं मिलता? NTA ने बताई असली वजह

NEET JEE CUET Exam Center: देशभर में JEE Main, NEET UG और CUET UG जैसी राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षाओं में हर साल करोड़ों छात्र शामिल होते हैं. ऐसे में छात्रों और अभिभावकों की सबसे बड़ी शिकायतों में से एक होती है कि पसंदीदा शहर में परीक्षा केंद्र न मिलना. अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के डायरेक्टर जनरल अभिषेक सिंह ने इस पूरी प्रक्रिया के पीछे की वास्तविक चुनौतियों को विस्तार से समझाया है.

उन्होंने कहा कि एग्ज़ाम सेंटर अलॉटमेंट केवल सीट उपलब्ध होने का मामला नहीं होता, बल्कि इसमें विषय संयोजन, परीक्षा शिफ्ट, भाषा विकल्प और सुरक्षित इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी कई जटिल चीज़ें शामिल होती हैं.

55 लाख से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन ने बढ़ाई मुश्किल

इस साल JEE Main 2026, NEET UG 2026 और CUET UG 2026 को मिलाकर करीब 55 लाख रजिस्ट्रेशन हुए. इनमें JEE Main में 16 लाख से अधिक, NEET UG में लगभग 22.7 लाख और CUET UG में 15.68 लाख छात्रों ने आवेदन किया. इतनी बड़ी संख्या में परीक्षाएं आयोजित करना अपने आप में एक विशाल लॉजिस्टिक ऑपरेशन बन चुका है. NTA को न केवल सुरक्षित परीक्षा करानी होती है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना होता है कि परीक्षा निष्पक्ष और व्यवस्थित तरीके से पूरी हो.

CUET UG में सबसे बड़ी चुनौती बना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन

CUET UG के मामले में समस्या और जटिल हो जाती है. छात्रों को पांच तक विषय चुनने की छूट होती है, जिसके कारण इस साल लगभग 12,906 अलग-अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बने. हर कॉम्बिनेशन को अलग शिफ्ट और उपलब्ध परीक्षा केंद्रों के साथ मैनेज करना पड़ता है. इसके अलावा परीक्षा 13 भाषाओं में आयोजित की जाती है, जिससे प्रश्नपत्रों के अनुवाद और वितरण की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है.

अभिषेक सिंह के अनुसार, कई बार किसी शहर में परीक्षा केंद्र उपलब्ध होते हुए भी किसी खास विषय संयोजन और शिफ्ट के लिए सीटें पूरी तरह भर जाती हैं. इसी वजह से कुछ छात्रों को दूसरे शहरों में सेंटर मिलते हैं.

कितने छात्रों को मिला पसंदीदा शहर?

NTA के मुताबिक, CUET UG 2026 में लगभग 79 प्रतिशत छात्रों को उनकी पहली पसंद का शहर मिला. वहीं 96.6 प्रतिशत उम्मीदवारों को उनकी पसंद के शहरों में से ही कोई एक शहर आवंटित किया गया. हालांकि करीब 53,000 छात्रों यानी 3.4 प्रतिशत उम्मीदवारों को अपनी पसंद से बाहर के शहरों में परीक्षा केंद्र मिला. एजेंसी ने ऐसे छात्रों के लिए री-अलॉटमेंट विंडो भी शुरू की है, ताकि खाली स्लॉट उपलब्ध होने पर उन्हें नया विकल्प मिल सके.

NEET UG में सुरक्षा व्यवस्था सबसे बड़ी जिम्मेदारी

NEET UG अभी भी ऑफलाइन मोड में आयोजित होता है, इसलिए इसकी सुरक्षा व्यवस्था और भी व्यापक होती है. इस साल परीक्षा के लिए भारत में 5,432 और विदेश में 14 केंद्र बनाए गए. बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, AI आधारित CCTV निगरानी, प्रश्नपत्रों की सुरक्षित छपाई और परिवहन जैसी कई प्रक्रियाएं शामिल रहती हैं. लाखों निरीक्षकों, पुलिस अधिकारियों और तकनीकी एजेंसियों के सहयोग से यह परीक्षा संचालित की जाती है.

लगातार बढ़ रही है सुरक्षित CBT इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत

NTA प्रमुख ने माना कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) के लिए भारत में सुरक्षित इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग तेजी से बढ़ रही है, लेकिन कई राज्यों में सुविधाएँ उसी गति से विकसित नहीं हो पा रही हैं. उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में राज्य सरकारों, तकनीकी एजेंसियों और परीक्षा संस्थाओं के सहयोग से ही इस समस्या का स्थायी समाधान संभव होगा.