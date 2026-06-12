NEET Free Travel: नीट री-एग्जाम से पहले छात्रों को राहत, इन राज्यों ने शुरू की फ्री ट्रैवल सुविधा, देखें लिस्ट

NEET Free Travel Facility: देशभर के लाखों मेडिकल अभ्यर्थियों के लिए NEET UG 2026 री-एग्जाम को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं. 21 जून को आयोजित होने वाली इस परीक्षा के मद्देनजर कई राज्य सरकारों ने उम्मीदवारों की सुविधा के लिए मुफ्त यात्रा सेवा उपलब्ध कराने की घोषणा की है. इस पहल का उद्देश्य छात्रों को परीक्षा केंद्र तक सुरक्षित और बिना किसी अतिरिक्त आर्थिक बोझ के पहुंचाना है.

ओडिशा सरकार ने 56 हजार से अधिक छात्रों को दी राहत

ओडिशा सरकार ने NEET UG री-एग्जाम में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए मुफ्त बस यात्रा की सुविधा शुरू करने का निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के निर्देश पर यह फैसला लिया गया है. सरकारी जानकारी के अनुसार राज्य के 134 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देने वाले 56,983 उम्मीदवार इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे. सरकार का मानना है कि भीषण गर्मी और लू की स्थिति को देखते हुए यह कदम छात्रों के लिए बेहद मददगार साबित होगा. साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के विद्यार्थियों को भी इससे राहत मिलेगी.

दिल्ली में DTC बसों में मुफ्त सफर

दिल्ली सरकार ने भी NEET उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था की है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि परीक्षा के दिन छात्र अपना एडमिट कार्ड दिखाकर दिल्ली परिवहन निगम (DTC) की बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगे. सरकार का कहना है कि किसी भी छात्र को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में परिवहन संबंधी परेशानी का सामना न करना पड़े, इसलिए यह सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है.

पंजाब में तीन दिनों तक मिलेगी सुविधा

पंजाब सरकार ने भी छात्रों के हित में बड़ा कदम उठाया है. राज्य सरकार के अनुसार, NEET उम्मीदवार 20 जून से 22 जून तक पनबस और PRTC बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगे. इस दौरान छात्रों को केवल अपना एडमिट कार्ड दिखाना होगा, जो उनके लिए मुफ्त टिकट के रूप में कार्य करेगा. इससे दूर-दराज के क्षेत्रों से आने वाले अभ्यर्थियों को विशेष लाभ मिलेगा.

उत्तराखंड के छात्रों को भी मिलेगा लाभ

उत्तराखंड सरकार ने राज्य के स्थायी निवासियों के लिए मुफ्त बस यात्रा की घोषणा की है. उम्मीदवार परीक्षा से दो दिन पहले और परीक्षा के दो दिन बाद तक उत्तराखंड परिवहन निगम की सामान्य श्रेणी की बसों में बिना किराया दिए यात्रा कर सकेंगे. इसके लिए छात्रों को यात्रा के दौरान अपना NEET एडमिट कार्ड साथ रखना होगा.

पेपर लीक विवाद के बाद हो रहा है री-एग्जाम

गौरतलब है कि NEET UG परीक्षा 3 मई 2026 को आयोजित की गई थी. हालांकि पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं के आरोपों के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई. अब NTA द्वारा 21 जून को दोबारा परीक्षा आयोजित की जाएगी. री-एग्जाम के लिए सिटी इंटिमेशन स्लिप 7 जून को जारी की जा चुकी है, जबकि एडमिट कार्ड जल्द जारी होने की संभावना है. वहीं पूरे मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) कर रही है.