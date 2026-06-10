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NEET Exam Pattern: नीट यूजी का क्या बदल गया है एग्जाम पैटर्न? वायरल लेटर की जानिए यहां सच्चाई

NEET को लेकर वायरल लेटर में परीक्षा पैटर्न बदलाव का दावा फर्जी निकला है. NTA ने साफ किया कि ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं हुआ है और जानकारी भ्रामक है.

By: Munna Verma | Published: June 10, 2026 2:11:35 PM IST

NEET Exam Pattern: नीट यूजी एग्जाम पैटर्न में क्या बदलाव किया गया है?
NEET Exam Pattern: नीट यूजी एग्जाम पैटर्न में क्या बदलाव किया गया है?


NEET Exam Pattern: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक आधिकारिक नोटिस तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि NEET री-एग्जाम के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने परीक्षा के पैटर्न में बड़े बदलाव किए हैं. इस फर्जी लेटर में 27 मई की तारीख दर्ज है और इसे “कॉन्फिडेंशियल” बताते हुए NTA के मॉडरेशन और तैयारी पैनल से जुड़ा बताया जा रहा है.

वायरल लेटर में कहा गया है कि नया NEET परीक्षा पैटर्न पूरी तरह से बदल दिया गया है. इसमें दावा किया गया है कि परीक्षा अब पिछले वर्षों के प्रश्न सेट और रिव्यू मटेरियल से अलग होगी. साथ ही यह भी कहा गया कि परीक्षा का फोकस कॉन्सेप्ट की समझ, एनालिटिकल रीजनिंग और एप्लीकेशन-बेस्ड लर्निंग पर होगा. हालांकि, NTA की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि ऐसा कोई भी नोटिस जारी नहीं किया गया है और यह पूरी तरह फर्जी और भ्रामक जानकारी है.

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NTA ने दी सफाई, छात्रों से सतर्क रहने की अपील

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने छात्रों को सलाह दी है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट NEET Official Website पर जारी जानकारी पर ही भरोसा करें. किसी भी वायरल या अनऑफिशियल नोटिस को बिना पुष्टि के साझा करना गलत है और इससे भ्रम फैल सकता है.

NEET UG का असली परीक्षा पैटर्न क्या है?

वास्तविक NEET UG परीक्षा पैटर्न पहले की तरह ही जारी रहेगा. परीक्षा में तीन मुख्य विषय फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी शामिल होते हैं. बायोलॉजी को बॉटनी और जूलॉजी में विभाजित किया गया है. परीक्षा में कुल 180 प्रश्न होते हैं, जबकि पहले यह संख्या 200 हुआ करती थी. फिजिक्स और केमिस्ट्री से 45-45 प्रश्न पूछे जाते हैं, जबकि बायोलॉजी सेक्शन से 90 प्रश्न शामिल होते हैं.

मार्किंग स्कीम और परीक्षा समय

NTA के अनुसार, हर सही उत्तर पर उम्मीदवार को 4 अंक दिए जाते हैं, जबकि गलत उत्तर पर 1 अंक की नेगेटिव मार्किंग होती है. अगर किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जाता है तो कोई अंक नहीं काटा जाता. यदि कोई उम्मीदवार एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प भरता है, तो उसे गलत माना जाएगा और 1 अंक काट लिया जाएगा.

परीक्षा अवधि में बदलाव की स्थिति

NEET UG परीक्षा का समय पहले 200 मिनट था, जिसे बाद में घटाकर 180 मिनट कर दिया गया. यह बदलाव महामारी के दौरान किए गए अस्थाई संशोधनों का हिस्सा था. सेक्शन B को भी हटा दिया गया था, जो पहले विकल्प के रूप में दिया गया था.

NEET 2026 को लेकर वायरल हो रहा नोटिस पूरी तरह फर्जी है. छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अफवाहों से दूर रहें और केवल आधिकारिक स्रोतों से ही अपडेट प्राप्त करें, ताकि किसी भी तरह की गलत जानकारी से बचा जा सके.

Tags: home-hero-pos-8NEETneet ugNTA
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