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NEET UG 2026 Cut Off जारी! MBBS सरकारी कॉलेज में एडमिशन के लिए कितने नंबर चाहिए? जानें पूरी डिटेल

NEET Cut Off 2026 for MBBS Government Colleges: NEET UG 2026 के रिजल्ट और कट-ऑफ 16 जुलाई को घोषित किए गए थे. पेपर लीक के आरोप सामने आने के बाद इस साल का एग्जाम दोबारा कराया गया था. 11 लाख से ज्यादा कैंडिडेट मेडिकल कॉलेज एडमिशन के लिए क्वालिफाई हुए हैं.

By: Preeti Rajput | Last Updated: July 17, 2026 12:40:14 PM IST

NEET Cut Off 2026 for MBBS Government Colleges
NEET Cut Off 2026 for MBBS Government Colleges


NEET Cut Off 2026 for MBBS Government Colleges: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने 16 जुलाई को NEET UG 2026 का रिजल्ट घोषित किया, जिसमें सभी जरूरी कैटेगरी-वाइज कट-ऑफ थे, जो यह तय करते हैं कि इस साल भारत के मेडिकल कॉलेजों में सीट किसे मिलेगी. NEET UG 2026 एग्जाम असल में 3 मई को हुआ था, लेकिन पेपर लीक के आरोपों के कारण इसे कैंसिल कर दिया गया था. NTA को 21 जून को ‘री-NEET’ एग्जाम हुआ. रिजल्ट और कटऑफ का 20 लाख कैंडिडेट बेसब्री से एक बात जानने का इंतजार कर रहे थे

कैटेगरी-वाइज मार्क्स

Category Qualifying Percentile Cut Off Marks
UR / EWS 50th Percentile 715 – 213
OBC 40th Percentile 212 – 177
SC 40th Percentile 212 – 177
ST 40th Percentile 212 – 177
UR / EWS – PwBD 45th Percentile 212 – 194
OBC – PwBD 40th Percentile 193 – 177
SC – PwBD 40th Percentile 193 – 177
ST – PwBD 40th Percentile 191 – 178

इस साल 720 में से 213 या उससे ज्यादा नंबर लाने वाला कोई भी जनरल या EWS कैटेगरी का कैंडिडेट एग्जाम पास कर गया है. OBC, SC और ST कैंडिडेट के लिए यह लिमिट 177 या उससे ज्यादा है.

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कितने कैंडिडेट क्वालिफाई हुए?

Category Qualified Candidates
UR / EWS 9,96,935
OBC 81,111
SC 29,947
ST 12,452
UR / EWS – PwBD 480
OBC – PwBD 185
SC – PwBD 64
ST – PwBD 11

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इस साल का कट ऑफ पिछले साल के मुकाबले

Category Category NEET 2026
UR / EWS 686–144 715–213
OBC 143–113 212–177
SC 143–113 212–177
ST 143–113 212–177
UR / EWS – PwBD 143–127 212–194

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Tags: MBBS government college cut offNEET 2026 cut offNEET Cut Off 2026 for MBBS Government College
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