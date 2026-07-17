NEET UG 2026 Cut Off जारी! MBBS सरकारी कॉलेज में एडमिशन के लिए कितने नंबर चाहिए? जानें पूरी डिटेल

NEET Cut Off 2026 for MBBS Government Colleges: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने 16 जुलाई को NEET UG 2026 का रिजल्ट घोषित किया, जिसमें सभी जरूरी कैटेगरी-वाइज कट-ऑफ थे, जो यह तय करते हैं कि इस साल भारत के मेडिकल कॉलेजों में सीट किसे मिलेगी. NEET UG 2026 एग्जाम असल में 3 मई को हुआ था, लेकिन पेपर लीक के आरोपों के कारण इसे कैंसिल कर दिया गया था. NTA को 21 जून को ‘री-NEET’ एग्जाम हुआ. रिजल्ट और कटऑफ का 20 लाख कैंडिडेट बेसब्री से एक बात जानने का इंतजार कर रहे थे

कैटेगरी-वाइज मार्क्स

Category Qualifying Percentile Cut Off Marks UR / EWS 50th Percentile 715 – 213 OBC 40th Percentile 212 – 177 SC 40th Percentile 212 – 177 ST 40th Percentile 212 – 177 UR / EWS – PwBD 45th Percentile 212 – 194 OBC – PwBD 40th Percentile 193 – 177 SC – PwBD 40th Percentile 193 – 177 ST – PwBD 40th Percentile 191 – 178

इस साल 720 में से 213 या उससे ज्यादा नंबर लाने वाला कोई भी जनरल या EWS कैटेगरी का कैंडिडेट एग्जाम पास कर गया है. OBC, SC और ST कैंडिडेट के लिए यह लिमिट 177 या उससे ज्यादा है.

कितने कैंडिडेट क्वालिफाई हुए?

Category Qualified Candidates UR / EWS 9,96,935 OBC 81,111 SC 29,947 ST 12,452 UR / EWS – PwBD 480 OBC – PwBD 185 SC – PwBD 64 ST – PwBD 11

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इस साल का कट ऑफ पिछले साल के मुकाबले

Category Category NEET 2026 UR / EWS 686–144 715–213 OBC 143–113 212–177 SC 143–113 212–177 ST 143–113 212–177 UR / EWS – PwBD 143–127 212–194

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