NEET UG 2026 Cut Off जारी! MBBS सरकारी कॉलेज में एडमिशन के लिए कितने नंबर चाहिए? जानें पूरी डिटेल

NEET Cut Off 2026 for MBBS Government Colleges: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने 16 जुलाई को NEET UG 2026 का रिजल्ट घोषित किया, जिसमें सभी जरूरी कैटेगरी-वाइज कट-ऑफ थे, जो यह तय करते हैं कि इस साल भारत के मेडिकल कॉलेजों में सीट किसे मिलेगी. NEET UG 2026 एग्जाम असल में 3 मई को हुआ था, लेकिन पेपर लीक के आरोपों के कारण इसे कैंसिल कर दिया गया था. NTA को 21 जून को ‘री-NEET’ एग्जाम हुआ. रिजल्ट और कटऑफ का 20 लाख कैंडिडेट बेसब्री से एक बात जानने का इंतजार कर रहे थे
कैटेगरी-वाइज मार्क्स
|Category
|Qualifying Percentile
|Cut Off Marks
|UR / EWS
|50th Percentile
|715 – 213
|OBC
|40th Percentile
|212 – 177
|SC
|40th Percentile
|212 – 177
|ST
|40th Percentile
|212 – 177
|UR / EWS – PwBD
|45th Percentile
|212 – 194
|OBC – PwBD
|40th Percentile
|193 – 177
|SC – PwBD
|40th Percentile
|193 – 177
|ST – PwBD
|40th Percentile
|191 – 178
इस साल 720 में से 213 या उससे ज्यादा नंबर लाने वाला कोई भी जनरल या EWS कैटेगरी का कैंडिडेट एग्जाम पास कर गया है. OBC, SC और ST कैंडिडेट के लिए यह लिमिट 177 या उससे ज्यादा है.
कितने कैंडिडेट क्वालिफाई हुए?
|Category
|Qualified Candidates
|UR / EWS
|9,96,935
|OBC
|81,111
|SC
|29,947
|ST
|12,452
|UR / EWS – PwBD
|480
|OBC – PwBD
|185
|SC – PwBD
|64
|ST – PwBD
|11
ये भी पढ़ें: Bihar Success Story: बिहार की बेटी का बड़ा कमाल! मिली 3 करोड़ की स्कॉलरशिप, अब अमेरिका में करेंगी पढ़ाई
इस साल का कट ऑफ पिछले साल के मुकाबले
|Category
|Category
|NEET 2026
|UR / EWS
|686–144
|715–213
|OBC
|143–113
|212–177
|SC
|143–113
|212–177
|ST
|143–113
|212–177
|UR / EWS – PwBD
|143–127
|212–194
ये भी पढ़ें: Re-NEET UG 2026 Topper: इस बार किसने मारी बाजी? टॉपर का नंबर देख पकड़ लेंगे माथा