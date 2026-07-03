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NEET Success Story: NEET में 55वीं रैंक, AIIMS में फिर बने डॉक्टर, अब GATE AI में किया टॉप

NEET AIR 55 हासिल कर AIIMS दिल्ली में MBBS किया, फिर मेडिकल के साथ तकनीक को जोड़ते हुए हेल्थकेयर और AI के भविष्य की दिशा में कदम बढ़ाया.

By: Munna Verma | Published: July 3, 2026 3:03:49 PM IST

NEET Success Story: AIIMS में डॉक्टर बनने के बाद GATE AI में किया टॉप
NEET Success Story: AIIMS में डॉक्टर बनने के बाद GATE AI में किया टॉप


NEET Success Story: कुछ कहानियां सिर्फ उपलब्धियों की नहीं होतीं, बल्कि यह दिखाती हैं कि मेहनत और दृष्टि मिलकर क्या कर सकते हैं. निखिल सदिनेनी (Nikhil Sadineni) की कहानी भी ऐसी ही है, जिन्होंने बहुत कम उम्र में मेडिकल, इंजीनियरिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे अलग-अलग क्षेत्रों में असाधारण सफलता हासिल की.

निखिल ने 2017 में NEET UG परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 55 हासिल कर AIIMS दिल्ली में MBBS में प्रवेश लिया. यह अपने आप में ही एक बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन उनकी सोच यहीं रुकने वाली नहीं थी. मेडिकल पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने महसूस किया कि भविष्य में हेल्थकेयर और टेक्नोलॉजी का गहरा संबंध होने वाला है.

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IIT मद्रास में डेटा साइंस की ओर कदम

जहां अधिकतर छात्र MBBS पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वहीं निखिल ने एक अलग रास्ता चुना. उन्होंने साथ ही IIT मद्रास के Data Science and Applications प्रोग्राम में भी दाखिला लिया. यह निर्णय आसान नहीं था, क्योंकि दोनों ही कोर्स अत्यधिक मेहनत और अनुशासन मांगते हैं. उन्होंने मेडिकल पढ़ाई के साथ-साथ मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, डेटा स्ट्रक्चर और फुल-स्टैक डेवलपमेंट जैसे विषयों पर भी गहरी पकड़ बनाई.

दोहरी पढ़ाई में शानदार सफलता

कड़ी मेहनत का नतीजा यह रहा कि निखिल ने IIT मद्रास से 9.82 CGPA के साथ शानदार प्रदर्शन किया. उनकी यह उपलब्धि इस बात का प्रमाण है कि अगर लक्ष्य स्पष्ट हो तो असंभव भी संभव हो सकता है.

GATE AIR 1 और नई उपलब्धियां

इसके बाद उन्होंने GATE 2025 के Data Science and AI पेपर में AIR 1 हासिल कर देशभर में शीर्ष स्थान प्राप्त किया. इस सफलता ने उनके लिए IISc बैंगलोर जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के दरवाजे खोले, जहां वे आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में M.Tech कर रहे हैं.

मेडिसिन और AI का अनोखा संगम

निखिल का करियर इस बात का उदाहरण है कि मेडिकल साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक-दूसरे के पूरक हो सकते हैं. उन्होंने AIIMS दिल्ली में जूनियर रेजिडेंट के रूप में भी काम किया और बाद में हेल्थकेयर AI स्टार्टअप्स के साथ जुड़कर मेडिकल कोडिंग और NLP सिस्टम पर काम किया.

निखिल सदिनेनी की कहानी यह सिखाती है कि सीमाएं अक्सर हमारे विचारों में होती हैं, वास्तविकता में नहीं. NEET से लेकर IIT और GATE AIR 1 तक का उनका सफर दिखाता है कि अगर जुनून और मेहनत साथ हों, तो कोई भी दो अलग-अलग दुनिया को जोड़कर नई राह बना सकता है.

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Tags: aiimsGATEhome-hero-pos-3jeeNEET
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