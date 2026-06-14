NEET Admit Card 2026 Date: नीट यूजी री-एग्जाम एडमिट कार्ड जल्द, परीक्षा केंद्र पर साथ ले जाएं ये डॉक्यूमेंट्स

NEET Admit Card 2026 Date: National Testing Agency अगले सप्ताह NEET UG 2026 री-एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जारी कर सकता है. जिन उम्मीदवारों को दोबारा परीक्षा में शामिल होना है, वे अपना एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड कर सकेंगे. परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक आयोजित की जाएगी.

इस वर्ष NEET UG परीक्षा के लिए लगभग 22.75 लाख छात्रों ने पंजीकरण कराया था. इनमें से 3 मई को आयोजित परीक्षा में 22 लाख से अधिक उम्मीदवार शामिल हुए थे. री-एग्जाम में शामिल होने वाले छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड जारी होने के बाद सभी विवरणों की सावधानीपूर्वक जांच करें.

एडमिट कार्ड में क्या-क्या जानकारी होगी?

NEET UG 2026 री-एग्जाम एडमिट कार्ड में उम्मीदवार से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज होगी. इसमें उम्मीदवार का नाम, आवेदन संख्या, परीक्षा केंद्र का पता, परीक्षा की तिथि और समय जैसी जानकारियां शामिल रहेंगी. यदि किसी भी प्रकार की त्रुटि या गलत जानकारी दिखाई देती है, तो उम्मीदवारों को तुरंत NTA हेल्पलाइन से संपर्क करना चाहिए ताकि परीक्षा से पहले समस्या का समाधान किया जा सके.

NEET UG 2026 Admit Card कैसे डाउनलोड करें?

NEET UG की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाएं.

होमपेज पर उपलब्ध “NEET UG 2026 Admit Card” लिंक पर क्लिक करें.

अपना आवेदन नंबर, जन्म तिथि या पासवर्ड दर्ज करें.

स्क्रीन पर दिखाई देने वाला सिक्योरिटी कैप्चा भरें.

सबमिट बटन पर क्लिक करें.

आपका एडमिट कार्ड नई विंडो में खुल जाएगा.

इसे डाउनलोड करें और भविष्य के उपयोग के लिए प्रिंट निकाल लें.

परीक्षा केंद्र पर कौन-कौन से दस्तावेज ले जाना अनिवार्य है?

री-एग्जाम के दिन उम्मीदवारों को निम्नलिखित दस्तावेज अपने साथ लेकर जाना होगा:

1. प्रिंटेड एडमिट कार्ड: NEET UG 2026 री-एग्जाम का स्पष्ट और प्रिंटेड एडमिट कार्ड साथ रखना अनिवार्य है.

2. वैध फोटो पहचान पत्र: उम्मीदवारों को मूल (Original) फोटो आईडी प्रूफ प्रस्तुत करना होगा. स्वीकार्य दस्तावेजों में आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट शामिल हैं.

3. पासपोर्ट साइज फोटो: एक हालिया पासपोर्ट साइज फोटो साथ रखें, जो एडमिट कार्ड पर लगी तस्वीर से मेल खाती हो.

ध्यान दें कि निर्धारित फोटो पहचान पत्र के अलावा किसी अन्य दस्तावेज को पहचान प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा.

महत्वपूर्ण सलाह

उम्मीदवार परीक्षा से पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें और परीक्षा केंद्र तक पहुंचने की योजना पहले से बना लें. सभी जरूरी दस्तावेजों को एक दिन पहले तैयार रखना बेहतर रहेगा ताकि परीक्षा के दिन किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े.