NEET Admit Card 2026 Released: नीट यूजी री-एग्जाम एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें डाउनलोड, जानें नए परीक्षा पैटर्न

NEET Admit Card 2026 Released: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने NEET री-एग्जाम 2026 के लिए एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जारी कर दिया है. जिन उम्मीदवारों को री-टेस्ट में शामिल होना है, वे अब अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं और परीक्षा से जुड़े नए निर्देशों को ध्यान से पढ़ना बेहद जरूरी है.

उम्मीदवार NTA की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने लॉगिन डिटेल्स के माध्यम से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रिंटेड हॉल टिकट के साथ एक वैध फोटो पहचान पत्र साथ ले जाना अनिवार्य है. बिना आवश्यक दस्तावेजों के किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा.

बदला हुआ परीक्षा समय और अवधि

इस बार NEET परीक्षा के पैटर्न में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं. छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए परीक्षा की अवधि बढ़ाकर 195 मिनट कर दी गई है. परीक्षा अब दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:15 बजे तक आयोजित की जाएगी, जिससे उम्मीदवारों को प्रश्न हल करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा. यह बदलाव छात्रों से मिले फीडबैक के आधार पर किया गया है ताकि परीक्षा के दौरान समय प्रबंधन को और बेहतर बनाया जा सके.

रफ वर्क के लिए नई व्यवस्था

इस बार रफ वर्क और कैलकुलेशन के लिए भी नई व्यवस्था लागू की गई है. उम्मीदवारों को अब पहले की तरह केवल दो पेज नहीं, बल्कि चार पेज दिए जाएंगे. दो पेज प्रश्न पत्र के शुरुआती हिस्से में और दो पेज अंत में उपलब्ध होंगे. यह व्यवस्था सभी भाषाओं अंग्रेजी और क्षेत्रीय पेपर पर लागू होगी. इससे छात्रों को गणना और डायग्राम बनाने में अधिक सुविधा मिलेगी.

परीक्षा के दिन जरूरी निर्देश

NTA ने उम्मीदवारों के लिए स्पष्ट गाइडलाइंस जारी की हैं:

एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट साथ लाना अनिवार्य

वैध फोटो आईडी प्रूफ जरूरी

परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचना जरूरी

किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होने पर तुरंत हेल्पडेस्क से संपर्क करें

सिटी इंटिमेशन स्लिप और आगे की प्रक्रिया

उम्मीदवारों की यात्रा और योजना को आसान बनाने के लिए सिटी इंटिमेशन स्लिप पहले ही जारी की जा चुकी है. परीक्षा के बाद योग्य उम्मीदवार MBBS, BDS, AYUSH और अन्य मेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे.

मेडिकल करियर की ओर अगला कदम

NEET 2026 केवल एक परीक्षा नहीं, बल्कि लाखों छात्रों के डॉक्टर बनने के सपने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे केवल आधिकारिक अपडेट पर भरोसा करें और सभी निर्देशों का पालन करें.