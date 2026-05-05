NEET 2026 UG Exam Delay: नीट यूजी परीक्षा में एक गलती, रात 10 बजे तक देना पड़ा पेपर, जानिए क्या है मामला

NEET 2026 UG Exam Delay: झारखंड के पलामू ज़िले से NEET UG परीक्षा के दौरान एक चिंताजनक घटना सामने आई, जिसने परीक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए. रविवार को आयोजित इस महत्वपूर्ण मेडिकल प्रवेश परीक्षा में मेदिनीनगर के एक परीक्षा केंद्र पर बड़ी तकनीकी चूक हो गई. हिंदी माध्यम चुनने वाले कई छात्रों को गलती से अंग्रेज़ी में प्रश्न पत्र दे दिए गए, जिससे परीक्षा बाधित हो गई और छात्रों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा.

यह परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम लगभग 5 बजे तक निर्धारित थी. लेकिन योध सिंह नामधारी महिला कॉलेज स्थित सेंटर पर स्थिति तब बिगड़ गई जब प्रश्न पत्रों के पैकेट खोले गए. हिंदी माध्यम के परीक्षार्थियों को अंग्रेज़ी में पेपर मिलने पर वे सवालों को समझ नहीं पाए और हॉल के अंदर ही विरोध जताने लगे. इस अप्रत्याशित स्थिति से परीक्षा केंद्र पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. कई छात्रों ने बताया कि उन्हें शुरुआत में समझ ही नहीं आया कि क्या करें, क्योंकि समय लगातार बीत रहा था और उनका ध्यान भटक गया.

प्रशासन और NTA ने संभाली स्थिति

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन तुरंत हरकत में आया. अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और तुरंत National Testing Agency (NTA) के कंट्रोल रूम से संपर्क किया. NTA के निर्देशों के अनुसार, सही हिंदी प्रश्न पत्रों की व्यवस्था की गई. इसके बाद परीक्षा को शाम 6 बजे के बाद दोबारा शुरू कराया गया. हालांकि, देरी के कारण परीक्षा रात करीब 10 बजे तक चली, जो छात्रों के लिए बेहद थकाऊ साबित हुई.

प्रभावित छात्रों के लिए की गई विशेष व्यवस्था

पलामू की सब-डिविज़नल ऑफिसर Sulochana Meena ने जानकारी दी कि इस केंद्र पर कुल 360 उम्मीदवार मौजूद थे, जिनमें से लगभग 45 छात्र इस गड़बड़ी से प्रभावित हुए. उन्होंने बताया कि प्रशासन ने छात्रों की सुविधा का ध्यान रखते हुए उन्हें दो बार नाश्ता और रात का खाना उपलब्ध कराया. इसके अलावा, परीक्षा समाप्त होने के बाद छात्रों को सुरक्षित घर पहुंचाने के लिए बसों और कारों की व्यवस्था भी की गई.

तकनीकी गड़बड़ी पर उठे सवाल

हालांकि, इस पूरी घटना के पीछे की तकनीकी वजह अभी साफ नहीं हो पाई है. SDO ने कहा कि इस मामले की जांच NTA द्वारा की जा रही है और विस्तृत जानकारी जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगी. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पलामू के चार परीक्षा केंद्रों में से केवल इसी महिला कॉलेज में यह समस्या हुई, जबकि अन्य केंद्रों पर परीक्षा सामान्य रूप से संपन्न हुई.

इस घटना ने परीक्षा प्रबंधन में लापरवाही और तकनीकी त्रुटियों को उजागर किया है. NEET जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा में ऐसी गड़बड़ियां छात्रों के भविष्य पर असर डाल सकती हैं. अब सभी की नजर NTA की जांच रिपोर्ट पर टिकी है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि आखिर यह चूक कैसे हुई और भविष्य में इसे कैसे रोका जाएगा.