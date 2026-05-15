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NEET UG 2026 Exam: नीट यूजी में फिर से हो रहे हैं शामिल, तो टॉप स्कोर के लिए अपनाएं ये असरदार टिप्स

NEET UG देश की कठिन और प्रतिस्पर्धी परीक्षा है. पेपर लीक के कारण दोबारा परीक्षा होगी, जिससे छात्रों को एक और अवसर मिलेगा यह स्थिति चुनौतीपूर्ण भी है.

By: Munna Verma | Published: May 15, 2026 11:24:50 AM IST

NEET 2026 UG Exam में शामिल होने से पहले अपनाएं ये टिप्स
NEET 2026 UG Exam में शामिल होने से पहले अपनाएं ये टिप्स


NEET UG 2026 Exam: नीट यूजी देश की सबसे कठिन और प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में से एक मानी जाती है. हर साल लाखों छात्र डॉक्टर बनने का सपना लेकर इस परीक्षा में शामिल होते हैं. हालांकि, सभी उम्मीदवार पहली कोशिश में अपने मनचाहे अंक या मेडिकल कॉलेज हासिल नहीं कर पाते. ऐसे में कई छात्र दोबारा प्रयास करने का फैसला लेते हैं. लेकिन इस बार नीट पेपर लीक होने की वजह से दोबारा परीक्षा आयोजित की जा रही है. 

अगर आप भी NEET UG का एक और प्रयास करने की योजना बना रहे हैं, तो यह समझना जरूरी है कि दूसरी कोशिश आपके लिए एक नया अवसर हो सकती है. इस बार आपके पास अनुभव है, परीक्षा पैटर्न की समझ है और अपनी पिछली गलतियों से सीखने का मौका भी.

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पिछले प्रदर्शन का सही विश्लेषण करें

नई शुरुआत करने से पहले अपने पुराने प्रदर्शन को समझना बेहद जरूरी है. यह जानने की कोशिश करें कि आखिर किन वजहों से आपका स्कोर कम रहा.

खुद से कुछ अहम सवाल पूछें

क्या किसी विषय में कॉन्सेप्ट कमजोर थे?
क्या समय प्रबंधन सही नहीं था?
क्या नेगेटिव मार्किंग ज्यादा हुई?
क्या रिवीजन की कमी रही?

जब तक आप अपनी कमियों को पहचानेंगे नहीं, तब तक सुधार की दिशा तय करना मुश्किल होगा.

NCERT को बनाएं तैयारी की सबसे मजबूत नींव

NEET UG की तैयारी में NCERT किताबों का रोल सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है. खासकर Biology और Chemistry के लिए NCERT को कई बार पढ़ना बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है.

इन बातों पर विशेष ध्यान दें

Biology की लाइन-बाय-लाइन स्टडी
Physics के जरूरी फॉर्मूले
Chemistry के रिएक्शन और बेसिक कॉन्सेप्ट
डायग्राम, टेबल और डेफिनिशन

मजबूत बेसिक्स परीक्षा में स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ाने में मदद करते हैं.

एक स्मार्ट और संतुलित स्टडी प्लान बनाएं

कई छात्र दूसरी बार तैयारी करते समय बिना किसी तय योजना के पढ़ाई शुरू कर देते हैं. इससे मेहनत तो होती है, लेकिन सही परिणाम नहीं मिलते.

एक अच्छा टाइमटेबल तैयार करें जिसमें शामिल हों

रोजाना के टारगेट
नियमित रिवीजन
मॉक टेस्ट
कमजोर टॉपिक्स की प्रैक्टिस
छोटे ब्रेक

लगातार और अनुशासित पढ़ाई, लंबे समय तक बिना फोकस पढ़ने से कहीं ज्यादा असरदार होती है.

मॉक टेस्ट और पिछले प्रश्नपत्र जरूर हल करें

मॉक टेस्ट NEET की तैयारी का सबसे अहम हिस्सा माने जाते हैं. इससे परीक्षा का वास्तविक माहौल समझने में मदद मिलती है.

तैयारी के दौरान इन बातों का ध्यान रखें

हर सप्ताह फुल लेंथ टेस्ट दें
टेस्ट के बाद गलतियों का विश्लेषण करें
टाइम मैनेजमेंट सुधारें
स्पीड के साथ सटीकता पर भी फोकस करें

पिछले वर्षों के प्रश्नपत्र हल करने से परीक्षा के ट्रेंड को समझना आसान हो जाता है.

मानसिक स्वास्थ्य और आत्मविश्वास बनाए रखें

दूसरी बार तैयारी करना मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है. कई बार छात्र दूसरों से तुलना करके निराश हो जाते हैं.

ऐसे में जरूरी है कि आप

पर्याप्त नींद लें
नियमित ब्रेक लें
योग या मेडिटेशन करें
सकारात्मक लोगों के संपर्क में रहें

मानसिक संतुलन और आत्मविश्वास सफलता में बड़ी भूमिका निभाते हैं.

आम गलतियों से बचना भी है जरूरी

दूसरे प्रयास में छात्र अक्सर कुछ सामान्य गलतियां दोहराते हैं, जैसे

जरूरत से ज्यादा स्टडी मटेरियल इकट्ठा करना
रिवीजन को नजरअंदाज करना
बिना आराम लगातार पढ़ाई करना
सिर्फ कोचिंग नोट्स पर निर्भर रहना

याद रखें, स्मार्ट स्टडी हमेशा हार्ड स्टडी से ज्यादा प्रभावी साबित होती है.

खुद पर भरोसा रखें

NEET UG का दूसरा प्रयास असफलता नहीं, बल्कि खुद को बेहतर साबित करने का एक और मौका है. सही रणनीति, नियमित अभ्यास और सकारात्मक सोच के साथ आप अपने स्कोर में बड़ा सुधार कर सकते हैं और अपने सपनों के मेडिकल कॉलेज तक पहुंच सकते हैं.

Tags: NEETNEET Paperneet ug
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