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NTA पर फिर उठे सवाल, OMR कुछ और कह रही, स्कोर कुछ और दिखा रहा? छात्रों ने उठाई आवाज

NEET 2026 के रिजल्ट के बाद कई छात्रों ने OMR शीट और आधिकारिक स्कोर में भारी अंतर का दावा किया है. छात्रों की शिकायतें और NTA से उठ रहे सवाल के बारे में यहां विस्तार से पढ़ सकते हैं.

By: Munna Verma | Published: July 19, 2026 1:34:23 PM IST

NEET 2026 Result: नीट 2026 रिजल्ट आने के बाद क्यों नाराज हैं छात्र?
NEET 2026 Result: नीट 2026 रिजल्ट आने के बाद क्यों नाराज हैं छात्र?


NEET 2026 Result Controversy: नीट 2026 के रिजल्ट जारी होने के बाद कई छात्रों और उनके परिवारों ने NEET 2026 रिजल्ट विवाद को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं. सोशल मीडिया पर कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें छात्रों का दावा है कि उनकी OMR शीट और आंसर की के आधार पर निकाला गया संभावित स्कोर आधिकारिक रिजल्ट से बिल्कुल अलग है. इन दावों ने परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर नई बहस छेड़ दी है.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक मामले में एक छात्र के परिजनों का दावा है कि उसे फेज़-1 NEET में करीब 642 अंक मिलने की उम्मीद थी, जबकि री-NEET की OMR और आंसर-की के अनुसार उसका संभावित स्कोर 672 अंक बन रहा था. परिवार का आरोप है कि आधिकारिक रिजल्ट में छात्र को केवल 4 अंक (04/720) मिले, जिसने सभी को हैरान कर दिया.

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परिजनों का यह भी कहना है कि जब उन्होंने NTA की वेबसाइट पर लॉगिन करने की कोशिश की, तो सही जानकारी दर्ज करने के बावजूद “गलत क्रेडेंशियल” का संदेश मिला और अकाउंट 24 घंटे के लिए ब्लॉक हो गया. उनका आरोप है कि इसी कारण वे समय पर OMR शीट भी डाउनलोड नहीं कर सके.

RTI और शिकायतों के बाद भी समाधान का इंतजार

छात्र के रिश्तेदार कुमार सौरव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उन्होंने NTA से OMR शीट दोबारा भेजने की मांग की है. उनका कहना है कि उन्होंने सूचना का अधिकार (RTI) के तहत आवेदन भी किया और NTA अधिकारियों से बातचीत की. उनके अनुसार, अधिकारियों ने यह स्वीकार किया कि कई छात्र OMR शीट से जुड़ी समस्याओं की शिकायत कर रहे हैं. हालांकि, समाधान कब तक मिलेगा, इस पर कोई स्पष्ट समय-सीमा नहीं बताई गई. परिवार का कहना है कि यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे कानूनी रास्ता अपनाने पर विचार करेंगे.

कई अन्य छात्रों ने भी लगाए ऐसे ही आरोप

यह मामला अकेला नहीं है. सोशल मीडिया पर कई अन्य छात्रों ने भी अपने अनुभव साझा किए हैं. कानपुर के एक NEET अभ्यर्थी ने दावा किया कि उनका स्कोर कुछ ही घंटों में 540 से घटकर 167 हो गया. वहीं एक अन्य छात्र ने कहा कि उसे लगभग 643 अंक मिलने की उम्मीद थी, लेकिन रिजल्ट में केवल 70 अंक दिखाए गए. छात्र का कहना है कि उसने RTI दाखिल की, ईमेल भेजे और हेल्पलाइन पर संपर्क किया, लेकिन अब तक संतोषजनक जवाब नहीं मिला.

एक अभिभावक ने भी दावा किया कि उनके बेटे की OMR शीट के अनुसार लगभग 660 अंक बन रहे थे, जबकि आधिकारिक रिजल्ट में 116 अंक दर्ज हैं. उनका कहना है कि उनके पास संबंधित दस्तावेज मौजूद हैं और वे मामले की निष्पक्ष जांच चाहते हैं.

पारदर्शिता की मांग हुई तेज

इन दावों के बाद सोशल मीडिया पर कई छात्र और अभिभावक NTA से पारदर्शी जांच, OMR शीट उपलब्ध कराने और स्कोर संबंधी शिकायतों का शीघ्र समाधान करने की मांग कर रहे हैं. हालांकि, इन सभी दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है और NTA की ओर से सभी मामलों पर आधिकारिक निष्कर्ष सार्वजनिक नहीं किया गया है. जिन उम्मीदवारों को अपने परिणाम को लेकर संदेह है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे अपनी OMR शीट, आंसर की, ईमेल, RTI और अन्य संबंधित दस्तावेज सुरक्षित रखें.

NTA की चेतावनी

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने कहा है कि वह छात्रों और अभिभावकों की ओर से प्राप्त सभी शिकायतों पर गंभीरता से नजर रख रही है और हर मामले की जांच की जा रही है. हालांकि, जांच प्रक्रिया के दौरान कुछ ऐसी OMR शीट सामने आई हैं, जिनके नकली या AI की मदद से तैयार किए जाने की आशंका जताई गई है. NTA ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से अपील की है कि वे सत्यापन के लिए केवल वास्तविक और मूल OMR शीट ही प्रस्तुत करें.

एजेंसी ने यह भी स्पष्ट किया है कि फर्जी दस्तावेज या AI से बनाई गई OMR शीट जमा करने वाले शिकायतकर्ताओं के खिलाफ नियमों के अनुसार कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. NTA ने छात्रों से अपील की है कि वे किसी भी जानकारी को साझा करने से पहले उसकी प्रामाणिकता सुनिश्चित करें, ताकि वास्तविक शिकायतों की निष्पक्ष जांच समय पर पूरी की जा सके.

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Tags: home-hero-pos-1NEETNEET 2026 ResultNTA
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