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फिर Leak हो गया Neet Re-Exam 2026 का पेपर? Telegram पर बिक रहा पर्चा, NTA ने लिया सख्त एक्शन

NEET 2026 Re-Exam Paper Leak: पिछले महीने नीट 2026 के पेपर लीक हुए थे. उसके बाद री-एग्जाम का आयोजन तय किया गया, लेकिन इसी बीच एक खबर आ रही है कि नीट री-एग्जाम पेपर फिर से लीक किए जा रहे हैं. आइए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला-?

By: Sanskriti Jaipuria | Published: June 4, 2026 1:43:14 PM IST

फिर Leak हो गया Neet Re-Exam 2026 का पेपर? Telegram पर बिक रहा पर्चा, NTA ने लिया सख्त एक्शन


NEET 2026 Re-Exam Paper Leak: पिछले महीने नीट (NEET 2026 Paper Leak) का पेपर लीक हुआ था जिसके बाद री-एग्जाम को लेकर दूसरी डेट आई. अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर कमेंट किया है जिसमें कथित तौर पर बताया गया है कि NEET 2026 प्रश्न पेपर टेलीग्राम चैनलों के जरिए से बेचे जा रहे थे. ये कमेंट तब आया जब एक यूजर ने एक्स पर एनटीए (NTA) और साइबरदोस्ट को टैग किया और तीन टेलीग्राम ग्रुप के लिंक शेयर किया, ये दावा करते हुए कि वे एक ही व्यक्ति द्वारा हैंडल किए जा रहे थे.

वायरल पोस्ट में क्या लिखा?

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही Neet Re-Exam 2026 की पोस्ट में NTA को टैग कर यूजर ने लिखा: ‘प्रिय @NTA_Exams और @Cyberdost मुझे कुछ टेलीग्राम पेज मिले हैं, उन्हें 1 ही व्यक्ति हैंडल कर रहा है, वे RE-NEET 2026 के पेपर बेच रहे हैं.’ साथ ही पोस्ट में यूजर ने कई टेलीग्राम चैनलों के लिंक भी शेयर किए और अधिकारियों से कार्रवाई करने को कहा.

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NTA ने पोस्ट पर किया रिएक्ट

वायरल पोस्ट पर टैग होने के बाद NTA ने पोस्ट पर रिएक्ट किया और लिखा- वैरिफिकेशन और कार्रवाई के लिए इन्हें साइबर क्राइम को बता दिया गया है और जांच के बाद इस पर जल्द ही एक्शन लिया जाएगा. ये घटना NEET UG 2026 के एग्जाम रद्द होने के बाद सेफटी पर कड़ी निगरानी के बीच आया है.

क्यों हो रहा Re-Neet 2026?

3 मई, 2026 को आयोजित होने वाली ये मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, बड़े पैमाने पर प्रश्न पत्र लीक होने के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई थी. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देश भर में 5,000 से ज्यादा केंद्रों पर लगभग 22 लाख कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिए थे. इसके रद्द होने से देशभर के मेडिकल कैंडिडेट्स पर असर पड़ा और बड़े एंट्रेंस एग्जाम की सेफटी को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गईं.
 

Tags: home-hero-pos-6inkhabar-social-newsneet 2026 exam newsNEET 2026 Re-Exam Paper Leakneet 2026 update
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