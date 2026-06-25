NEET UG re-test 2026 answer key: neet.nta.nic.in पर NTA जल्द जारी करेगा आंसर की, जानें कैसे करें डाउनलोड

NEET UG re-test 2026 answer key: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट neet.nta.nic.in पर NEET UG 2026 री-एग्जामिनेशन के लिए प्रोविजनल आंसर की और OMR रिस्पॉन्स शीट जारी कर सकती है. 21 जून को देश भर में हुए मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट में शामिल होने वाले 22 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट रिजल्ट घोषित होने से पहले अपने स्कोर का अंदाज़ा लगाने के लिए आंसर की का इंतज़ार कर रहे हैं.

पेपर लीक के आरोपों के बीच पहले हुए NEET UG 2026 एग्जाम को कैंसिल करने के बाद यह री-एग्जामिनेशन किया गया था. 21 जून का टेस्ट भारत और विदेश में 5,400 से ज़्यादा सेंटर्स पर ऑफलाइन मोड में हुआ था, जिसमें बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, CCTV सर्विलांस और AI-बेस्ड मॉनिटरिंग समेत कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी. लगभग 22.7 लाख कैंडिडेट ने एग्जाम दिया था.

प्रोविजनल आंसर की के साथ NTA कैंडिडेट के रिकॉर्ड किए गए रिस्पॉन्स और OMR शीट का एक्सेस भी दे सकता है. कैंडिडेट अपने जवाबों की तुलना कर सकेंगे. संभावित स्कोर कैलकुलेट कर सकेंगे और ऑब्जेक्शन विंडो के दौरान किसी भी ऐसे जवाब को चैलेंज कर सकेंगे जो उन्हें गलत लगे. फाइनल आंसर की जारी होने से पहले सभी चैलेंज को सब्जेक्ट एक्सपर्ट रिव्यू करेंगे. रिजल्ट फाइनल आंसर की के आधार पर तैयार किया जाएगा.

कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि वे अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड तैयार रखें और आंसर की, ऑब्जेक्शन की सुविधा और रिजल्ट की घोषणा के बारे में लेटेस्ट अपडेट के लिए रेगुलर ऑफिशियल वेबसाइट देखते रहें.

NEET UG 2026 कट-ऑफ: क्वालिफाइंग मार्क्स बनाम एडमिशन थ्रेशहोल्ड

NEET एस्पिरेंट्स को क्वालिफाइंग और एडमिशन कट-ऑफ के बीच का अंतर समझना चाहिए. क्वालिफाइंग कट-ऑफ काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होने के लिए ज़रूरी मिनिमम स्कोर है, जबकि एडमिशन कट-ऑफ काफी ज़्यादा है और राज्य, कैटेगरी और कॉलेज के हिसाब से अलग-अलग होता है.

क्वालिफाइंग मार्क्स क्लियर करने पर ही काउंसलिंग में हिस्सा लेने की इजाज़त मिलती है, लेकिन MBBS, BDS या BAMS में सीट मिलना कॉलेज-स्पेसिफिक एडमिशन कट-ऑफ को पूरा करने पर निर्भर करता है.

भारी संख्या में लोग शामिल

21 जून को भारत में 5,440 सेंटर्स और 14 विदेशी सेंटर्स पर हुए NEET UG 2026 री-एग्जामिनेशन में 22 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट्स शामिल हुए. हिंदी और इंग्लिश समेत 13 भाषाओं में हुआ देश का सबसे बड़ा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम कड़ी सुरक्षा के बीच हुआ. आंसर की जल्द ही आने की उम्मीद है, इसलिए कैंडिडेट अब एडमिशन प्रोसेस के अगले ज़रूरी स्टेज का इंतज़ार कर रहे हैं.

एग्जाम में पूरे भारत और विदेश में भारी भीड़

21 जून को हुए NEET UG 2026 री-एग्जाम में 22 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट शामिल हुए, जो भारत में 5,440 सेंटर और 14 विदेशी सेंटर पर हुआ था. हिंदी और इंग्लिश समेत 13 भाषाओं में हुआ देश का सबसे बड़ा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम कड़ी सुरक्षा के बीच हुआ. आंसर की जल्द ही आने की उम्मीद है, इसलिए कैंडिडेट अब एडमिशन प्रोसेस के अगले ज़रूरी स्टेज का इंतज़ार कर रहे हैं.