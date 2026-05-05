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NEET 2026 Rank: नीट यूजी में 400–500 अंक लाने पर कितनी आएगी रैंक, कौन सा मिलेगा कॉलेज? जानिए पूरा विश्लेषण

NEET UG में 400–500 अंक का लक्ष्य एक हाई-competition zone है, जहां छोटे अंकों का फर्क भी रैंक को बहुत बदल सकता है, इसलिए सही रणनीति बेहद जरूरी है.

By: Munna Verma | Published: May 5, 2026 1:40:36 PM IST

NEET 2026 Rank: 400–500 Score पर कितनी बन सकती है All India Rank?
NEET 2026 Rank: 400–500 Score पर कितनी बन सकती है All India Rank?


NEET 2026 Rank: नीट यूजी की तैयारी करते समय सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि मेरे इतने अंक आए तो रैंक क्या बनेगी? अगर आपका टारगेट 400 से 500 अंकों के बीच है, तो आप उस ज़ोन में हैं जहां कॉम्पिटिशन बहुत अधिक है. इस रेंज में थोड़े से अंकों का फर्क भी आपकी रैंक को हज़ारों स्थान ऊपर-नीचे कर सकता है. इसलिए सही समझ और रणनीति बेहद ज़रूरी है.

NEET में 400–500 अंक लाना एक संतुलित प्रदर्शन माना जाता है. इसका मतलब है कि आपकी बेसिक तैयारी ठीक है और आपने सिलेबस को समझा है, लेकिन अभी भी सुधार की गुंजाइश है. अक्सर इस रेंज में आने वाले छात्र कॉन्सेप्ट जानते हैं, पर सटीकता (accuracy) और टाइम मैनेजमेंट में थोड़ी कमी रह जाती है.

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NEET 2026 अपेक्षित रैंक (400–500 अंक)

पिछले वर्षों के ट्रेंड और बढ़ती प्रतियोगिता को ध्यान में रखते हुए, इस स्कोर रेंज के लिए संभावित रैंक कुछ इस प्रकार हो सकती है:

500 अंक: लगभग 85,000 – 1,00,000
480 अंक: लगभग 1,10,000 – 1,30,000
450 अंक: लगभग 1,50,000 – 1,80,000
420 अंक: लगभग 1,90,000 – 2,20,000
400 अंक: लगभग 2,30,000 – 2,70,000

ध्यान रखें, ये आंकड़े फिक्स नहीं हैं. हर साल पेपर का स्तर और छात्रों की संख्या इन रैंकों को प्रभावित करती है.

रैंक को प्रभावित करने वाले मुख्य फैक्टर

इस स्कोर रेंज में सिर्फ मार्क्स ही नहीं, कई अन्य चीजें भी आपकी रैंक तय करती हैं:
पेपर का कठिनाई स्तर: आसान पेपर में हाई स्कोर करने वालों की संख्या बढ़ जाती है
उम्मीदवारों की संख्या: हर साल बढ़ती संख्या रैंक पर असर डालती है
नेगेटिव मार्किंग: गलत उत्तर आपकी रैंक को काफी नीचे ला सकते हैं

400–500 अंक पर कौन-से कॉलेज मिल सकते हैं?

इस स्कोर के साथ सरकारी MBBS सीट पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन पूरी तरह असंभव नहीं, खासकर अगर आप राज्य कोटे या रिजर्व कैटेगरी में आते हैं. अन्य विकल्प इस प्रकार हैं:

कुछ राज्यों के सरकारी कॉलेज (लो कटऑफ वाले)
प्राइवेट मेडिकल कॉलेज
BDS, BAMS, BHMS और B.Sc. Nursing जैसे कोर्स

400 से 550+ तक स्कोर कैसे बढ़ाएं?

अगर आप अभी इसी रेंज में स्कोर कर रहे हैं, तो आप बहुत दूर नहीं हैं एक बेहतर स्कोर से. कुछ स्मार्ट बदलाव आपकी परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं:

NCERT पर फोकस करें, खासकर बायोलॉजी में
Accuracy बढ़ाएं, केवल ज्यादा सवाल हल करने पर ध्यान न दें
Mock Test का विश्लेषण करें और गलतियों को सुधारें
टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस करें ताकि परीक्षा में घबराहट न हो

400–500 अंक का स्कोर NEET 2026 में एक महत्वपूर्ण स्टेज है. यह दिखाता है कि आप सही दिशा में हैं, बस थोड़ी और मेहनत और सही रणनीति की जरूरत है. इसे अपनी लिमिट न समझें, बल्कि इसे एक मजबूत आधार बनाएं और आगे बढ़ते रहें. अगर आप सही प्लान के साथ काम करते हैं, तो 550+ स्कोर भी पूरी तरह संभव है.

Tags: medical collegeNEET 2026 RankNEET Scoreneet ug
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