NEET 2026 OMR Controversy: NTA ने वायरल 5 दावों की खोली सच्चाई, फर्जी तस्वीरों पर दिया जवाब

NTA NEET UG 2026 OMR Controversy: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने NEET UG 2026 के परिणामों को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे पांच चर्चित मामलों पर आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी किया है. एजेंसी का कहना है कि जिन OMR शीट्स के आधार पर स्कोर में गड़बड़ी के आरोप लगाए जा रहे हैं, उनमें से कई तस्वीरों में डिजिटल छेड़छाड़ की गई है. रिकॉर्ड की विस्तृत जांच के बाद NTA ने सभी पांच उम्मीदवारों के घोषित अंकों को सही और प्रमाणित बताया है.

NTA के अनुसार, प्रत्येक उम्मीदवार की मूल OMR आंसर शीट सुरक्षित रूप से उसके रिकॉर्ड में मौजूद है. एजेंसी ने यह भी स्पष्ट किया कि आंसर की (Response Key) पर आपत्ति दर्ज कराने की निर्धारित अवधि के दौरान संबंधित OMR शीट उम्मीदवारों के पंजीकृत ईमेल पते पर भी भेजी गई थी. इसलिए सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही कई तस्वीरें एजेंसी के आधिकारिक रिकॉर्ड से मेल नहीं खातीं.

आर्या सिंह के मामले में क्या कहा गया?

आर्या सिंह की OMR शीट को लेकर वायरल दावों पर NTA ने कहा कि इंटरनेट पर साझा की जा रही तस्वीर मूल शीट का डिजिटल रूप से बदला गया संस्करण है. एजेंसी के अनुसार, निरीक्षक के हस्ताक्षर का समय भी बदल दिया गया है और तस्वीर में कई अन्य डिजिटल एडिटिंग के संकेत मिले हैं. जांच के बाद 167 अंकों का परिणाम सही पाया गया.

अवनीश श्रीवास्तव की OMR पर भी उठे सवाल

अवनीश श्रीवास्तव के मामले में NTA ने कहा कि वायरल OMR शीट उसकी आधिकारिक कॉपी नहीं है. एजेंसी के रिकॉर्ड में उम्मीदवार का नाम, माता-पिता का विवरण, हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान पूरी तरह सुरक्षित है. वायरल तस्वीर में अलग पहचान संबंधी जानकारी दिखाई गई, जो NEET UG 2026 के किसी भी पंजीकृत अभ्यर्थी से मेल नहीं खाती. NTA का कहना है कि यह तस्वीर AI या OCR आधारित तकनीक से तैयार की गई प्रतीत होती है. एजेंसी ने 337 अंकों के परिणाम को सही बताया.

प्रतिभा त्रिवेदी और अभय यादव के दावों पर जवाब

प्रतिभा त्रिवेदी के मामले में भी NTA ने कहा कि वायरल OMR शीट में डिजिटल बदलाव किए गए हैं और रिकॉर्ड में मौजूद मूल शीट से उसका कोई मेल नहीं है. एजेंसी ने उनके 38 अंकों के स्कोर को प्रमाणित किया. वहीं अभय यादव के दावे पर NTA ने कहा कि उम्मीदवार ने सार्वजनिक रूप से केवल पांच प्रश्न छूटने की बात कही थी, जबकि आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार 180 में से 44 प्रश्न अनुत्तरित थे. OMR और मूल्यांकन रिकॉर्ड पूरी तरह मेल खाते हैं. उनका 164 अंकों का परिणाम सही पाया गया.

लक्ष्य सिंह के मामले में भी डिजिटल छेड़छाड़ का आरोप

लक्ष्य सिंह की OMR शीट से जुड़े विवाद पर NTA ने बताया कि वायरल इमेज में अतिरिक्त उत्तरों के बुलबुले डिजिटल रूप से भरे गए हैं, जबकि मूल OMR में ऐसे निशान नहीं हैं. रिकॉर्ड के अनुसार उम्मीदवार ने 54 प्रश्नों का प्रयास किया, जिनमें 34 सही और 20 गलत थे. उनका 116 अंकों का परिणाम सत्यापित किया गया.

फर्जी OMR फैलाने पर हो सकती है कानूनी कार्रवाई

NTA ने चेतावनी दी है कि नकली OMR शीट तैयार करना, उनमें डिजिटल बदलाव करना या उन्हें सोशल मीडिया पर प्रसारित करना Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 2024 के तहत दंडनीय अपराध है. एजेंसी ने अभ्यर्थियों और आम लोगों से केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करने और भ्रामक सामग्री साझा करने से बचने की अपील की है.

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