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NEET 2026 Expected Cutoff: टॉप सरकारी मेडिकल कॉलेज के लिए कितना स्कोर है जरूरी, क्या है जनरल कैटेगरी कटऑफ?

NEET 2026 Expected Cutoff: हर साल लाखों छात्र NEET देकर डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं, लेकिन बढ़ती प्रतिस्पर्धा में टॉप सरकारी मेडिकल कॉलेज पाने के लिए NEET 2026 General Category Cutoff और सही तैयारी समझना बेहद जरूरी है.

By: Munna Verma | Published: May 7, 2026 4:51:18 PM IST

NEET 2026 Expected Cutoff: सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए लक्ष्य कितना रखें?
NEET 2026 Expected Cutoff: सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए लक्ष्य कितना रखें?


NEET 2026 Expected Cutoff: देशभर में हर साल लाखों छात्र डॉक्टर बनने का सपना लेकर NEET परीक्षा देते हैं. लेकिन बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण सिर्फ परीक्षा पास करना ही काफी नहीं है. अगर आपका लक्ष्य AIIMS, MAMC, BHU या किसी अच्छे सरकारी मेडिकल कॉलेज में MBBS सीट हासिल करना है, तो आपको NEET 2026 Expected Cutoff for General Category को अच्छी तरह समझना होगा. NEET 2026 में कटऑफ पिछले वर्षों की तुलना में और अधिक प्रतिस्पर्धी रहने की संभावना है. ऐसे में सही रणनीति और लक्ष्य तय करना बेहद जरूरी हो जाता है.

NEET कटऑफ वह न्यूनतम अंक होता है जिसके आधार पर छात्र काउंसलिंग और मेडिकल एडमिशन के लिए योग्य माने जाते हैं. सामान्य श्रेणी (General Category) के छात्रों के लिए यह कटऑफ हमेशा अधिक रहता है क्योंकि सीटों की संख्या सीमित होती है और उम्मीदवारों की संख्या लगातार बढ़ रही है. हालांकि क्वालिफाइंग कटऑफ केवल परीक्षा पास करने के लिए होता है, लेकिन टॉप सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए छात्रों को इससे काफी अधिक अंक लाने पड़ते हैं.

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NEET 2026 जनरल कैटेगरी Expected Cutoff

पिछले वर्षों के ट्रेंड और एक्सपर्ट्स के अनुमान के आधार पर NEET 2026 में सामान्य वर्ग के लिए संभावित स्कोर इस प्रकार हो सकता है:

AIIMS और टॉप सरकारी मेडिकल कॉलेज: 650 – 710+ अंक
अच्छे सरकारी MBBS कॉलेज: 600 – 650 अंक
औसत सरकारी मेडिकल कॉलेज: 550 – 600 अंक
संभावित क्वालिफाइंग कटऑफ: 137 – 150 अंक
यदि आप सुरक्षित स्कोर की बात करें, तो 650+ अंक का लक्ष्य रखना बेहतर माना जा रहा है.

किन कारणों से बढ़ सकता है NEET 2026 Cutoff?

NEET का कटऑफ हर साल कई महत्वपूर्ण कारकों पर निर्भर करता है. इनमें शामिल हैं:
1. परीक्षा का कठिनाई स्तर: अगर पेपर आसान आता है, तो अधिक छात्रों के हाई स्कोर करने की संभावना बढ़ जाती है।
2. उम्मीदवारों की संख्या: हर साल NEET देने वाले छात्रों की संख्या बढ़ रही है, जिससे प्रतिस्पर्धा भी तेज हो रही है.
3. सरकारी मेडिकल सीटें: MBBS सीटों की उपलब्धता सीधे कटऑफ को प्रभावित करती है.
4. राज्य कोटा और आरक्षण: राज्यवार सीट वितरण और आरक्षण नीति भी अंतिम कटऑफ तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है.

650+ स्कोर लाने के लिए अपनाएं ये तैयारी रणनीति

अगर आप टॉप सरकारी कॉलेज का सपना देख रहे हैं, तो तैयारी में निरंतरता बेहद जरूरी है.
NCERT बायोलॉजी को बार-बार पढ़ें.
रोजाना मॉक टेस्ट दें.
पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हल करें.
समय प्रबंधन पर ध्यान दें.
गलत उत्तरों से बचकर नेगेटिव मार्किंग कम करें.
सिर्फ लंबे घंटे पढ़ना ही काफी नहीं, बल्कि स्मार्ट स्टडी भी जरूरी है.

NEET 2026 में सामान्य श्रेणी के छात्रों के लिए कटऑफ काफी हाई रहने की उम्मीद है. ऐसे में यदि आपका लक्ष्य सरकारी मेडिकल कॉलेज में MBBS सीट पाना है, तो अभी से मजबूत तैयारी शुरू करना सबसे सही फैसला होगा. सही रणनीति, नियमित अभ्यास और आत्मविश्वास आपको सफलता के करीब ले जा सकता है.

Tags: NEETneet ugNEET UG 2026
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