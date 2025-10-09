NDA और CDS में क्या फर्क, इसके जरिए कैसे बनते हैं आर्मी अफसर? सबकुछ जानिए यहां
NDA और CDS में क्या फर्क, इसके जरिए कैसे बनते हैं आर्मी अफसर? सबकुछ जानिए यहां

CDS NDA comparison: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) जल्द ही संयुक्त रक्षा सेवा (CDS-2) परीक्षा के परिणाम घोषित करेगा. UPSC सैन्य भर्ती के लिए CDS परीक्षा के साथ-साथ NDA परीक्षा भी आयोजित करता है. लेकिन क्या आप इन दोनों परीक्षाओं के बीच अंतर और दोनों परीक्षाओं के माध्यम से सेना में चयन कैसे होता है?

By: Ashish Rai | Published: October 9, 2025 3:44:04 PM IST

CDS NDA comparison
CDS NDA comparison

UPSC CDS Result 2025: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) जल्द ही संयुक्त रक्षा सेवा (CDS-2) परीक्षा के परिणाम घोषित करेगा. UPSC सैन्य भर्ती के लिए CDS परीक्षा के साथ-साथ NDA परीक्षा भी आयोजित करता है. लेकिन क्या आप इन दोनों परीक्षाओं के बीच अंतर और दोनों परीक्षाओं के माध्यम से सेना में चयन कैसे होता है, यह जानते हैं?

NDA परीक्षा क्या है?

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) परीक्षा भारतीय थल सेना, नौसेना और वायु सेना के लिए उम्मीदवारों की भर्ती करती है. यह परीक्षा UPSC द्वारा वर्ष में दो बार (अप्रैल में NDA 1 और सितंबर में NDA 2) आयोजित की जाती है.

लिखित परीक्षा के बाद, चयनित उम्मीदवार सेवा चयन बोर्ड (SSB) के साक्षात्कार और शारीरिक परीक्षण से गुजरते हैं, जिसके बाद उन्हें संयुक्त प्रशिक्षण के लिए पुणे, महाराष्ट्र स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी भेजा जाता है.

NDA से स्नातक होने के बाद, सभी उम्मीदवार अपनी-अपनी सेवा अकादमियों—वायु सेना अकादमी, भारतीय नौसेना अकादमी, या भारतीय सैन्य अकादमी में अपना प्रशिक्षण जारी रखते हैं। फिर उन्हें विभिन्न कैडेटों के रूप में तैनात किया जाता है.

तो फिर CDS क्या है?

सेना में इन पदों पर भर्ती के लिए यूपीएससी द्वारा वर्ष में दो बार (सीडीएस-1 और सीडीएस-2) एक ही महीने में सीडीएस परीक्षा भी आयोजित की जाती है. योग्य उम्मीदवार संबंधित विभाग की अकादमी में प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद एनडीए उम्मीदवारों की तुलना में जल्दी अधिकारी बन जाते हैं.

एनडीए के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

केवल भारत, नेपाल और भूटान के निवासी या 1 जनवरी, 1962 से पहले भारत में आकर बसे तिब्बती शरणार्थी ही एनडीए परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं. आवेदकों की आयु 16.5 से 19.5 वर्ष के बीच होनी चाहिए.

आवेदक अविवाहित होना चाहिए

सेना शाखा के लिए, आवेदक किसी भी विषय में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हो सकता है. वायु सेना या नौसेना के लिए, उम्मीदवारों के पास भौतिकी और गणित (पीसीएम) के साथ 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है. उन्हें एनडीए द्वारा निर्धारित ऊँचाई, वजन और दृष्टि संबंधी शारीरिक मानकों को पूरा करना होगा.

सीडीएस पात्रता मानदंड

सीडीएस परीक्षा के लिए आवेदन करने हेतु, उम्मीदवारों को किसी भी विषय में स्नातक या व्यावसायिक डिग्री के अंतिम वर्ष में होना चाहिए. उन्हें किसी पूर्व अनुभव की आवश्यकता नहीं है.

अविवाहित महिला उम्मीदवार केवल अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में शॉर्ट सर्विस कमीशन पदों के लिए पात्र हैं.

आवेदकों की न्यूनतम आयु 19 वर्ष हो सकती है. राष्ट्रीयता मानदंड और अन्य आवेदन आवश्यकताएँ आधिकारिक अधिसूचना में उपलब्ध हैं.

सीडीएस और एनडीए के बीच अंतर:

1. शैक्षिक योग्यता और अधिकतम आयु

सेना भर्ती के लिए उम्मीदवार 12वीं कक्षा पूरी करने के बाद सीधे एनडीए में शामिल हो सकते हैं. वायु सेना या नौसेना में आवेदन करने के लिए, उनके पास पीसीएम में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए. उनकी आयु 16.5 से 19.5 वर्ष के बीच होनी चाहिए। सीडीएस में प्रवेश किसी भी स्ट्रीम में स्नातक होने के बाद ही मिलता है. सीडीएस उम्मीदवारों की आयु 19 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए.

2. प्रशिक्षण अवधि

एनडीए उम्मीदवार पहले पुणे स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में 3 साल का शारीरिक और शैक्षणिक प्रशिक्षण लेते हैं, उसके बाद विभाग के आधार पर किसी सेवा अकादमी में 1 से 1.5 साल का प्रशिक्षण लेते हैं.

सीडीएस उम्मीदवार, परीक्षा के बाद, अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी (ओटीए) में 49 सप्ताह, भारतीय सैन्य अकादमी (आईएमए) में 18 महीने, वायु सेना अकादमी (एएफए) में 74 महीने या भारतीय नौसेना अकादमी (आईएनए) में 37 से 40 महीने का प्रशिक्षण लेकर सीधे अधिकारी बनते हैं.

एनडीए का चयन कैसे होता है?

लिखित परीक्षा के बाद, एसएसबी अधिकारी थल सेना और नौसेना विंग के उम्मीदवारों के लिए व्यक्तिगत साक्षात्कार और मनोवैज्ञानिक परीक्षण आयोजित करते हैं. वायु सेना के उम्मीदवारों को कम्प्यूटरीकृत पायलट चयन प्रणाली (सीपीएसएस) भी पास करनी होती है.

इसके बाद, लिखित परीक्षा और एसएसबी साक्षात्कार/परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर एक मेरिट सूची तैयार की जाती है.

उम्मीदवारों को रिक्तियों की संख्या, मेडिकल फिटनेस और वरीयता के आधार पर विंग आवंटित किए जाते हैं.

एनडीए या सीडीएस: कौन सा अधिक वेतन देता है?

एनडीए और सीडीएस दोनों अधिकारियों को कमीशन मिलने पर समान वेतन मिलता है, जो ₹56,000 से ₹177,000 तक होता है. हालाँकि, सीडीएस अधिकारी अपनी उच्च योग्यता के कारण शुरुआत में एनडीए अधिकारियों की तुलना में थोड़ा अधिक कमाते हैं. दोनों परीक्षाएँ सेना में भर्ती के लिए होती हैं, इसलिए वेतन पूरी तरह से रैंक पर आधारित होता है.

एनडीए और सीडीएस परीक्षा के परिणाम कब जारी होंगे?

यूपीएससी साल में दो बार सीडीएस और एनडीए दोनों परीक्षाएँ आयोजित करता है. इस वर्ष, एनडीए-1 और सीडीएस-1 परीक्षाएँ 13 अप्रैल, 2025 को आयोजित की गईं, और परिणाम 28 अप्रैल को यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट www.upsc.gov.in पर जारी किए गए.

एनडीए-2 और सीडीएस-2 परीक्षाएँ 14 सितंबर, 2025 को आयोजित की गईं. एनडीए-2 के परिणाम 3 अक्टूबर, 2025 को घोषित किए गए, और सीडीएस-2 के परिणाम इसी सप्ताह आने की उम्मीद है.

NDA और CDS में क्या फर्क, इसके जरिए कैसे बनते हैं आर्मी अफसर? सबकुछ जानिए यहां

NDA और CDS में क्या फर्क, इसके जरिए कैसे बनते हैं आर्मी अफसर? सबकुछ जानिए यहां

