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NCERT New Books 2026: स्कूल की किताबों में आएगा बड़ा बदलाव! 10वीं-12वीं के लिए नया कंटेंट तैयार करने में जुटा

NCERT New Books 2026: स्कूल शिक्षा में बदलाव की तैयारी तेज है. NCERT 10वीं से 12वीं की नई किताबें NCF के तहत बना रहा है, जिनमें बदलती तकनीक और AI पर विशेष ध्यान रहेगा.

By: Munna Verma | Published: September 2, 2026 3:45:25 PM IST

NCERT New Books 2026: एनसीईआरटी तैयार कर रहा 10वीं-12वीं की नई किताबें
NCERT New Books 2026: एनसीईआरटी तैयार कर रहा 10वीं-12वीं की नई किताबें


NCERT New Books 2026: स्कूल शिक्षा में बड़े बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है. NCERT अब कक्षा 10वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए नई पाठ्यपुस्तकें तैयार करने में जुटा है. नई किताबों को तेजी से तैयार करने के लिए काम को ‘मिशन मोड’ में आगे बढ़ाया जा रहा है. इन पुस्तकों को नई राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी National Curriculum Framework (NCF) के अनुरूप विकसित किया जाएगा.

NCERT के 66वें स्थापना दिवस के अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्कूली शिक्षा को बदलती दुनिया और नई तकनीकों के साथ आगे बढ़ना होगा. खासतौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के बढ़ते इस्तेमाल को देखते हुए पाठ्यक्रम और किताबों में समय के अनुसार बदलाव जरूरी हो गया है.

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कक्षा 1 से 9 तक की नई किताबें पहले ही जारी

नई राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के तहत कक्षा 1 से 9वीं तक की संशोधित NCERT पाठ्यपुस्तकें पहले ही जारी की जा चुकी हैं. अब शिक्षा व्यवस्था का अगला बड़ा चरण सीनियर सेकेंडरी स्तर की किताबों को अपडेट करना है. कक्षा 10वीं, 11वीं और 12वीं के लिए तैयार की जा रही नई किताबों से बड़ी संख्या में छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होगी. इसलिए NCERT का फोकस केवल विषयों की जानकारी देने तक सीमित नहीं, बल्कि छात्रों को आधुनिक दुनिया की जरूरतों के अनुरूप तैयार करने पर भी रहेगा.

AI के दौर के अनुसार बदलेगा शिक्षा का तरीका

पिछले कुछ वर्षों में AI तेजी से आम लोगों के जीवन का हिस्सा बन गया है. अब छात्र भी पढ़ाई, जानकारी जुटाने और कई अन्य कामों के लिए AI आधारित टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं. इसी बदलाव को देखते हुए छात्रों को केवल AI से परिचित कराना ही पर्याप्त नहीं माना जा रहा, बल्कि उन्हें इसका सुरक्षित, जिम्मेदार और आत्मविश्वास के साथ इस्तेमाल करना भी सिखाना जरूरी है. भविष्य में पाठ्यक्रम और सीखने के तरीकों में AI से जुड़ी समझ को अधिक महत्व मिल सकता है.

NEP 2020 के अनुसार हो रहे बदलाव

सरकार की National Education Policy 2020 का उद्देश्य शिक्षा को अधिक व्यावहारिक, आधुनिक और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बनाना है. नई NCERT किताबों की तैयारी भी इसी व्यापक बदलाव का हिस्सा मानी जा रही है. बदलते डिजिटल माहौल में केवल बच्चों ही नहीं, बल्कि अभिभावकों की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो गई है. माता-पिता को नई तकनीकों और डिजिटल दुनिया की समझ होने से वे बच्चों को बेहतर दिशा दे सकते हैं.

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भारत की युवा आबादी को बताया बड़ी ताकत

केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने भारत की बड़ी युवा आबादी को देश की महत्वपूर्ण ताकत बताया. दुनिया के कई देश बढ़ती बुजुर्ग आबादी की चुनौती का सामना कर रहे हैं, जबकि भारत के पास बड़ी संख्या में युवा मानव संसाधन मौजूद हैं. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक कौशल और नई तकनीकों की समझ के जरिए भारत की युवा पीढ़ी न केवल देश के विकास में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी बड़ी भूमिका निभा सकती है. नई NCERT किताबों की तैयारी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखी जा रही है.

Tags: NCERTNCERT New BooksNCERT New Books 2026
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