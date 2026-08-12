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NEET Success Story: नीट यूजी में टॉप रैंक 1, इन किताबों को बनाया हथियार, सीधे पहुंच गई AIIMS

NEET Success Story: राजस्थान की प्रचिता ने NEET UG 2024 में 720/720 अंक और AIR 1 हासिल कर मिसाल कायम की. अनुशासन, मेहनत और सही रणनीति ने उनके डॉक्टर बनने के सपने को नई उड़ान दी है.

By: Munna Verma | Published: August 12, 2026 12:15:39 PM IST

NEET Success Story: NCERT समेत इन किताबों से की तैयारी
NEET Success Story: NCERT समेत इन किताबों से की तैयारी


NEET Success Story: नीट यूजी जैसी कठिन मेडिकल प्रवेश परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करना हर विद्यार्थी का सपना होता है, लेकिन राजस्थान के जयपुर की प्रचिता ने अपने परिणाम से एक अलग पहचान बनाई. उन्होंने NEET UG 2024 में 720 में से 720 अंक हासिल किए और ऑल इंडिया रैंक 1 प्राप्त कर हजारों मेडिकल एस्पिरेंट्स के लिए प्रेरणा बन गईं.

प्रचिता की कहानी सिर्फ बेहतरीन स्कोर की नहीं, बल्कि अनुशासन, लगातार अभ्यास और सही रणनीति की भी है. एक सामान्य मिडिल-क्लास परिवार से आने वाली प्रचिता ने अपनी मेहनत से यह साबित किया कि लक्ष्य स्पष्ट हो तो सीमित संसाधनों के बावजूद बड़ी उपलब्धि हासिल की जा सकती है.

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परिवार से मिला हौसला

प्रचिता के पिता एक निजी कंपनी में कार्यरत हैं, जबकि उनकी मां शिक्षिका हैं. पढ़ाई के दौरान परिवार का प्रोत्साहन उनके लिए बड़ी ताकत रहा. प्रचिता अपनी मां को अपनी सबसे बड़ी प्रेरणा मानती हैं. उनका मानना है कि मां के भरोसे और सकारात्मक सोच ने उन्हें लगातार आगे बढ़ने का आत्मविश्वास दिया.

NEET रिजल्ट विवाद के बीच भी कायम रहा प्रदर्शन

NEET UG 2024 के परिणाम को लेकर ग्रेस मार्क्स और फिजिक्स के एक प्रश्न के कारण काफी चर्चा हुई थी. बाद में संशोधित परिणाम जारी किए गए. 26 जुलाई 2024 को संशोधित परिणाम आने के बाद 720/720 अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की संख्या घटकर 17 रह गई. इसके बावजूद प्रचिता शीर्ष प्रदर्शन करने वालों में बनी रहीं और AIR 1 हासिल किया.

NCERT को बनाया सफलता का आधार

प्रचिता की तैयारी की सबसे अहम खासियत NCERT पर मजबूत पकड़ थी. उन्होंने खास तौर पर Biology की किताब को बार-बार पढ़ा और प्रत्येक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को समझने पर जोर दिया. इसके अलावा उन्होंने कोचिंग के साथ नियमित मॉक टेस्ट दिए. इससे उन्हें अपनी गलतियों को पहचानने, प्रश्न हल करने की गति बढ़ाने और परीक्षा में सटीकता बनाए रखने में मदद मिली.

रोज 10-12 घंटे पढ़ाई, लेकिन ब्रेक के साथ

प्रचिता के मुताबिक, वह रोज करीब 10 से 12 घंटे पढ़ाई करती थीं. हालांकि, लगातार घंटों पढ़ने के बजाय वह छोटे ब्रेक लेकर अपनी एकाग्रता बनाए रखती थीं. फिजिक्स, केमेस्ट्री और बायोलॉजी को संतुलित समय देना उनकी रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा था. उन्होंने पिछले वर्षों के NEET प्रश्नपत्रों को भी हल किया, जिससे उन्हें परीक्षा के पैटर्न और प्रश्नों के स्तर को समझने में मदद मिली.

अब AIIMS जोधपुर में MBBS की पढ़ाई

NEET में शानदार सफलता के बाद प्रचिता ने AIIMS जोधपुर में MBBS में प्रवेश लिया. उनका सपना भविष्य में Cardiologist बनना है. वह चाहती हैं कि अपनी मेडिकल शिक्षा के जरिए हृदय रोग से जूझ रहे मरीजों की मदद करें.

NEET Aspirants के लिए प्रचिता की सलाह

प्रचिता की रणनीति से एक बात साफ है कि तैयारी में सिर्फ ज्यादा घंटे पढ़ना ही पर्याप्त नहीं है. NCERT की गहरी समझ, नियमित रिविजन, मॉक टेस्ट और गलतियों का विश्लेषण सफलता की राह आसान बना सकते हैं. उनकी कहानी आज उन विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा है जो डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं और मेहनत के साथ सही दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं.

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Tags: aiimsNCERTNEET
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