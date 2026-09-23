Navodaya Vidyalaya Admission 2027: नवोदय विद्यालय कक्षा 9वीं-11वीं में एडमिशन का मौका, इस दिन तक करें आवेदन

Navodaya Vidyalaya Admission 2027: जवाहर नवोदय विद्यालयों (JNVs) में पढ़ाई का सपना देख रहे छात्रों और अभिभावकों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है. नवोदय विद्यालय समिति (NVS) ने वर्ष 2027 में कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं में लेटरल एंट्री के जरिए दाखिले के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की है. इच्छुक और योग्य छात्र निर्धारित समय सीमा के भीतर आधिकारिक वेबसाइट cbseitms.nic.in के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2026 है.

NVS की घोषणा के मुताबिक, कक्षा 9 में खाली सीटों पर दाखिले के लिए Selection Test 10 अप्रैल 2027 को आयोजित किया जाएगा. परीक्षा संबंधित जिलों में स्थित जवाहर नवोदय विद्यालयों में होगी. इसी दिन कक्षा 11 में उपलब्ध रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए Lateral Entry Selection Test 2027 भी आयोजित किया जाएगा. परीक्षा में सफल होने वाले छात्रों को उपलब्ध सीटों और निर्धारित नियमों के अनुसार JNV में प्रवेश दिया जाएगा.

JNV में पढ़ाई से लेकर किताबों तक सुविधाएं मुफ्त

जवाहर नवोदय विद्यालय CBSE से संबद्ध हैं. यहां छात्रों को पढ़ाई के साथ रहने, भोजन, यूनिफॉर्म और किताबों जैसी सुविधाएं मुफ्त उपलब्ध कराई जाती हैं. हालांकि, कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों से विद्यालय विकास निधि (VVN) के लिए हर महीने 600 रुपये लिए जाते हैं. यह सुविधा ऐसे विद्यार्थियों के लिए खास अवसर है, जो बेहतर शैक्षणिक माहौल में पढ़ाई करना चाहते हैं और आगे की शिक्षा के लिए मजबूत आधार बनाना चाहते हैं.

Class 9 Admission: कौन कर सकता है आवेदन?

कक्षा 9वीं में दाखिले के लिए छात्र उसी जिले का वास्तविक निवासी होना चाहिए, जहां वह JNV में प्रवेश लेना चाहता है. उम्मीदवार को 2026-27 शैक्षणिक सत्र में उसी जिले के सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल में कक्षा 8वीं में अध्ययनरत होना जरूरी है, जहां संबंधित जवाहर नवोदय विद्यालय स्थित है. उम्मीदवार का जन्म 1 मई 2012 से 31 जुलाई 2014 के बीच होना चाहिए। साथ ही निवास जिला और कक्षा 7 के स्कूल का जिला एक ही होना चाहिए. पिछले शैक्षणिक सत्र में कक्षा 7 पास कर चुके विद्यार्थी आवेदन के योग्य नहीं होंगे.

Class 11 Lateral Entry: छात्रों के लिए क्या है योग्यता?

कक्षा 11 में लेटरल एंट्री के लिए केवल भारतीय नागरिक आवेदन कर सकते हैं. दिए गए आधिकारिक विवरण के अनुसार, उम्मीदवार 2026-27 सेशन में कक्षा 10वीं में अध्ययनरत होना चाहिए और सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल में पढ़ रहा होना जरूरी है. उम्मीदवार की जन्मतिथि 1 जून 2010 से 31 जुलाई 2012 के बीच होनी चाहिए. जो छात्र 2026-27 सत्र से पहले ही कक्षा 10 पास कर चुके हैं, वे आवेदन नहीं कर सकते.

Navodaya Result 2027 कब आएगा?

Lateral Entry Selection Test 2027 का परिणाम मई या जून 2027 तक जारी होने की संभावना है. उम्मीदवार आवेदन पोर्टल के माध्यम से अपना स्कोरकार्ड देख सकेंगे. इच्छुक छात्रों को आवेदन की अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना फॉर्म जमा करने और सभी जरूरी विवरण सावधानी से भरने की सलाह दी जाती है.