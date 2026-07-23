Home > शिक्षा > NTA Income Report: NTA की कमाई में 5 साल में बड़ा उछाल, संसद में सरकार ने बताए चौंकाने वाले आंकड़े

NTA Income Report: NTA की कमाई में 5 साल में बड़ा उछाल, संसद में सरकार ने बताए चौंकाने वाले आंकड़े

NTA Income Report: संसद में सरकार ने NTA की आय और खर्च का पांच साल का ब्योरा पेश किया है. वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक NTA की कमाई, खर्च, परीक्षा आंकड़े और अन्य महत्वपूर्ण अपडेट को नीचे विस्तार से पढ़ सकते हैं.

By: Munna Verma | Published: July 23, 2026 4:38:31 PM IST

NTA Income: 5 साल में कमाई हुई दोगुनी
NTA Income: 5 साल में कमाई हुई दोगुनी


NTA Income Report: देशभर में प्रमुख प्रवेश और भर्ती परीक्षाएं आयोजित करने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की आय पिछले पांच वर्षों में दोगुनी से भी अधिक हो गई है. संसद में केंद्र सरकार द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2019-20 में NTA की आय 504.16 करोड़ रुपये थी, जो बढ़कर 2023-24 में 1,116.84 करोड़ रुपये तक पहुंच गई. इसी अवधि में एजेंसी का खर्च भी 440.20 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,040.96 करोड़ रुपये हो गया.

यह जानकारी राज्यसभा में पूछे गए एक प्रश्न के लिखित उत्तर में शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने दी. सरकार द्वारा संसद में पेश किए गए आंकड़ों से स्पष्ट है कि शुरुआती तीन वर्षों तक NTA की आय लगभग स्थिर रही. हालांकि, वर्ष 2022-23 से एजेंसी की आय और खर्च दोनों में तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई.

You Might Be Interested In

वित्तीय विवरण इस प्रकार है.

वित्तीय वर्ष    आय (₹ करोड़)    खर्च (₹ करोड़)
2019-20    504.16    440.20
2020-21    515.16    436.25
2021-22    508.47    426.52
2022-23    900.56    681.52
2023-24    1,116.84    1,040.96

इन आंकड़ों से पता चलता है कि बीते दो वर्षों में NTA की गतिविधियों और संचालन का दायरा काफी बढ़ा है.

2018 से अब तक 270 से ज्यादा परीक्षाएं आयोजित

सरकार ने यह भी बताया कि 2018 में स्थापना के बाद से NTA अब तक 270 से अधिक परीक्षाएं आयोजित कर चुकी है. इन परीक्षाओं के लिए 6.6 करोड़ से ज्यादा उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया. साल 2026 में ही एजेंसी ने 12 परीक्षाओं का आयोजन किया, जिनमें 65 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन दर्ज किए गए. इससे स्पष्ट है कि देश में उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं के संचालन में NTA की भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है.

इतने कर्मचारियों के सहारे चलता है NTA का संचालन

संसद में दी गई जानकारी के अनुसार, NTA में कुल 39 स्थायी पद हैं और ये सभी प्रतिनियुक्ति (Deputation) के माध्यम से भरे गए हैं. इसके अलावा एजेंसी के कार्यों को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए 73 कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट आधार पर और 124 कर्मचारी आउटसोर्सिंग के जरिए कार्यरत हैं. ये कर्मचारी देशभर में परीक्षा संचालन, तकनीकी सहायता और प्रशासनिक कार्यों में सहयोग करते हैं.

NEET विवाद के बाद बढ़ी एजेंसी पर निगरानी

हाल के महीनों में NEET-UG 2026 परीक्षा में कथित पेपर लीक के आरोपों के बाद NTA लगातार चर्चा में रही. इस मामले को लेकर देश के कई हिस्सों में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किए और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने की मांग उठाई. विवाद के बाद केंद्र सरकार ने परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित और जवाबदेह बनाने के लिए कई सुधारात्मक कदमों की घोषणा की. इसी क्रम में NEET की दोबारा परीक्षा आयोजित कराई गई और उसके परिणाम भी जारी कर दिए गए.

परीक्षा एजेंसी के बढ़ते दायरे की झलक

NTA की बढ़ती आय केवल वित्तीय वृद्धि नहीं, बल्कि उसके विस्तृत कार्यक्षेत्र का भी संकेत देती है. देश में इंजीनियरिंग, मेडिकल, विश्वविद्यालय प्रवेश और अन्य राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं का दायरा लगातार बढ़ रहा है, जिसके कारण एजेंसी की जिम्मेदारियां और संचालन लागत दोनों में वृद्धि हुई है. हालांकि, बढ़ती आय के साथ NTA पर पारदर्शिता, निष्पक्ष परीक्षा संचालन और तकनीकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी पहले से अधिक बढ़ गई है.

ये भी पढ़ें…

Union Bank Vacancy: यूनियन बैंक में मैनेजर बनने का शानदार मौका, जल्द करें आवेदन, अच्छी मिलेगी सैलरी
SBI Internship: एसबीआई में काम करने का सुनहरा अवसर, बस चाहिए ये योग्यता, बिना एग्जाम होगा सेलेक्शन

Tags: NTANTA Income
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

पहली गेंद, पहला विकेट… मयंक ने हार्दिक-अर्शदीप सिंह के क्लब...

July 23, 2026

मनी प्लांट नहीं, यह पौधा बदल सकता है आपकी किस्मत!...

July 23, 2026

IAS से लेकर डॉक्टर तक: 10 सबसे टफ एग्जाम्स!

July 23, 2026

देश की 8 खूबसूरत और युवा महिला सांसद

July 22, 2026

ICC वनडे रैंकिंग में RO-KO का जलवा, नंबर-1 की कुसी...

July 22, 2026

बारिश में भी स्वर्ग! केरल के इन 5 खूबसूरत ठिकानों...

July 22, 2026
NTA Income Report: NTA की कमाई में 5 साल में बड़ा उछाल, संसद में सरकार ने बताए चौंकाने वाले आंकड़े

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

NTA Income Report: NTA की कमाई में 5 साल में बड़ा उछाल, संसद में सरकार ने बताए चौंकाने वाले आंकड़े
NTA Income Report: NTA की कमाई में 5 साल में बड़ा उछाल, संसद में सरकार ने बताए चौंकाने वाले आंकड़े
NTA Income Report: NTA की कमाई में 5 साल में बड़ा उछाल, संसद में सरकार ने बताए चौंकाने वाले आंकड़े
NTA Income Report: NTA की कमाई में 5 साल में बड़ा उछाल, संसद में सरकार ने बताए चौंकाने वाले आंकड़े