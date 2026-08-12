N Chandrasekaran Education: एन. चंद्रशेखरन ने क्या की पढ़ाई, कौन सी है डिग्री? कैसे सरकारी स्कूल से Tata Sons के बने चेयरमैन

N Chandrasekaran Education: नटराजन चंद्रशेखरन यानी N. Chandrasekaran का सफर उन कहानियों में शामिल है, जो बताती हैं कि साधारण शुरुआत किसी की मंजिल तय नहीं करती. तमिलनाडु के नमक्कल जिले के मोहनूर में किसान परिवार में जन्मे चंद्रशेखरन ने स्थानीय तमिल-माध्यम सरकारी स्कूल से पढ़ाई शुरू की और आगे चलकर देश के सबसे बड़े कारोबारी समूहों में से एक की कमान संभाली.

उनका Tata Group से करीब चार दशक लंबा जुड़ाव रहा है. अब वह Tata Sons के Executive Chairman के रूप में अपना मौजूदा कार्यकाल पूरा करने के बाद फरवरी 2027 में दोबारा नियुक्ति नहीं लेने वाले हैं.

N Chandrasekaran की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन (N Chandrasekaran Education)

स्कूल की पढ़ाई के बाद चंद्रशेखरन ने कोयंबटूर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (CIT) से एप्लाइड साइंसेज में स्नातक डिग्री हासिल की. इसके बाद उन्होंने रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, तिरुचिरापल्ली से कंप्यूटर एप्लीकेशन में मास्टर्स (MCA) किया, जिसे आज NIT तिरुचिरापल्ली के नाम से जाना जाता है. तकनीकी शिक्षा ने उनके आगे के करियर की मजबूत नींव तैयार की. MCA पूरा करने के बाद वर्ष 1987 में उन्होंने Tata Consultancy Services (TCS) जॉइन की.

TCS में इंटर्न से CEO तक का सफर

चंद्रशेखरन ने TCS में लंबा समय बिताया और धीरे-धीरे संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालीं. वर्ष 2009 में वह कंपनी के CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर बने. Tata Group के अनुसार, उनके नेतृत्व में TCS ने डिजिटल टेक्नोलॉजी और वैश्विक IT सेवाओं में अपनी स्थिति मजबूत की. इसके बाद 2017 में उन्हें Tata Sons का Executive Chairman नियुक्त किया गया.

One Tata Strategy पर दिया जोर

Tata Sons की जिम्मेदारी संभालने के बाद चंद्रशेखरन ने “One Tata” की सोच को आगे बढ़ाया. इसका उद्देश्य Tata Group की अलग-अलग कंपनियों के बीच सहयोग, तालमेल और सामूहिक क्षमता को मजबूत करना था. उनकी शुरुआती रणनीति को सरल बनाना, तालमेल बिठाना और स्केल करने के तीन प्रमुख विचारों से जोड़ा गया.

बड़े सम्मान और मानद डिग्रियां

चंद्रशेखरन को व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में योगदान के लिए 2022 में पद्म भूषण (Padma Bhushan) से सम्मानित किया गया. उन्हें भारत और विदेश की कई प्रतिष्ठित संस्थाओं से मानद डॉक्टरेट भी मिली हैं, जिनमें मैक्वेरी यूनिवर्सिटी और न्येनरोड बिजनेस यूनिवर्सिटी शामिल हैं. उनकी पहचान सिर्फ एक कॉरपोरेट लीडर की नहीं है. वह तकनीक, डिजिटल बदलाव और भारत की आर्थिक क्षमता पर लगातार विचार रखते रहे हैं. उनकी किताब “Bridgital Nation” भी टेक्नोलॉजी के जरिए भारत में अवसरों को व्यापक बनाने की संभावनाओं पर केंद्रित है.

प्रेरणा देती है चंद्रशेखरन की कहानी

एक छोटे गांव और साधारण पारिवारिक पृष्ठभूमि से शुरू हुआ सफर TCS के CEO से Tata Sons के Executive Chairman तक पहुंचा. चंद्रशेखरन की कहानी यह संदेश देती है कि लगातार सीखने, तकनीकी समझ, अनुशासन और नेतृत्व क्षमता के दम पर साधारण शुरुआत से भी असाधारण मुकाम हासिल किया जा सकता है.

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