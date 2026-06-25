Mujrim vs Mulzim: एक छोटा शब्द, लेकिन बड़ा कानूनी अंतर, अक्सर इसे लोग समझने में कर देते हैं गलतियां

Mujrim vs Mulzim: अक्सर टीवी डिबेट, समाचार रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया चर्चाओं में किसी व्यक्ति पर आरोप लगते ही उसे “मुजरिम” कह दिया जाता है. जबकि कानून की दृष्टि से यह शब्दों का गलत इस्तेमाल है. न्याय व्यवस्था में “मुलज़िम” और “मुजरिम” दो अलग-अलग कानूनी स्थितियों को दर्शाते हैं.

इन दोनों के बीच का अंतर समझना न केवल कानूनी रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि एक सभ्य और निष्पक्ष समाज के लिए भी आवश्यक है.

मुलज़िम कौन होता है?

कानूनी भाषा में मुलज़िम उस व्यक्ति को कहा जाता है जिस पर किसी अपराध का आरोप लगाया गया हो. उसके खिलाफ शिकायत दर्ज हो सकती है, पुलिस जांच चल रही हो सकती है या मामला अदालत में विचाराधीन हो सकता है. लेकिन जब तक अदालत उसे दोषी घोषित नहीं करती, तब तक वह केवल एक आरोपी होता है. न्याय का मूल सिद्धांत कहता है कि हर व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाएगा जब तक उसका अपराध साबित न हो जाए. यही कारण है कि किसी मुलज़िम को अपराधी मान लेना कानून की भावना के विपरीत है.

मुजरिम किसे कहा जाता है?

मुजरिम वह व्यक्ति होता है जिसे अदालत सभी तथ्यों, गवाहों और सबूतों की जांच के बाद दोषी करार देती है. न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने और अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद ही कोई व्यक्ति कानूनी रूप से मुजरिम कहलाता है. यानी हर मुजरिम पहले मुलज़िम हो सकता है, लेकिन हर मुलज़िम मुजरिम नहीं होता.

यह अंतर समझना क्यों जरूरी है?

किसी व्यक्ति को अदालत के फैसले से पहले ही अपराधी कहना उसके सम्मान, सामाजिक छवि और पेशेवर जीवन पर गंभीर असर डाल सकता है. कई बार ऐसे आरोप बाद में झूठे साबित हो जाते हैं, लेकिन तब तक व्यक्ति को सामाजिक नुकसान झेलना पड़ चुका होता है. इसीलिए कानून आरोप और अपराध के बीच स्पष्ट अंतर बनाए रखता है, ताकि किसी निर्दोष व्यक्ति के अधिकारों का हनन न हो.

समाज की जिम्मेदारी

आज के डिजिटल दौर में खबरें तेजी से फैलती हैं. ऐसे में आम लोगों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वे सही कानूनी शब्दों का प्रयोग करें. किसी आरोपी को बिना न्यायिक निर्णय के “मुजरिम” कहना न केवल नैतिक रूप से गलत है, बल्कि न्याय प्रक्रिया को भी प्रभावित कर सकता है. संतुलित और जिम्मेदार भाषा न्याय व्यवस्था के प्रति सम्मान को मजबूत बनाती है.

मुजरिम और मुलज़िम के बीच का फर्क केवल शब्दों का नहीं, बल्कि न्याय और निष्पक्षता का सवाल है. मुलज़िम वह है जिस पर आरोप लगा है, जबकि मुजरिम वह है जिसका अपराध अदालत में साबित हो चुका है. इस अंतर को समझना और सही संदर्भ में इस्तेमाल करना हर जागरूक नागरिक की जिम्मेदारी है. यही सोच न्याय व्यवस्था में विश्वास और निष्पक्षता को बनाए रखती है.

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