MTET 2026 Admit Card जारी, परीक्षा से पहले ऐसे डाउनलोड करें TET हॉल टिकट

MTET 2026 Admit Card Released: मेघालय में शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है. डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (DERT), मेघालय ने MTET 2026 Admit Card जारी कर दिया है. जिन अभ्यर्थियों ने मेघालय टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (MTET) 2026 के लिए सफलतापूर्वक आवेदन किया था, वे अब आधिकारिक पोर्टल megeducation.gov.in के माध्यम से अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं.

MTET 2026 परीक्षा का आयोजन 24 जुलाई 2026 को किया जाएगा. ऐसे में सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा से पहले अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर उसकी सभी जानकारियों को ध्यान से जांच लें, ताकि अंतिम समय में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े.

MTET 2026 क्या है?

मेघालय टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (MTET) राज्य के सरकारी और मान्यता प्राप्त स्कूलों में प्राथमिक (Primary) और उच्च प्राथमिक (Upper Primary) स्तर पर शिक्षक बनने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए आयोजित की जाने वाली पात्रता परीक्षा है. इस परीक्षा के माध्यम से अभ्यर्थियों की शिक्षण क्षमता, बाल विकास की समझ और शिक्षा से जुड़े आवश्यक विषयों का मूल्यांकन किया जाता है.

MTET 2026 Admit Card कैसे डाउनलोड करें?

DERT मेघालय की आधिकारिक वेबसाइट megeducation.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर दिखाई दे रहे MTET 2026 Admit Card या Hall Ticket लिंक पर क्लिक करें.

अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और अन्य आवश्यक लॉगिन विवरण दर्ज करें.

स्क्रीन पर दिखाई देने वाले एडमिट कार्ड की सभी जानकारी ध्यान से जांचें.

एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और भविष्य के उपयोग के लिए उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें.

एडमिट कार्ड में किन जानकारियों की जांच करें?

हॉल टिकट डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवारों को निम्नलिखित विवरण अवश्य जांचने चाहिए.

उम्मीदवार का नाम

पासपोर्ट साइज फोटो

रोल नंबर

परीक्षा की तारीख

परीक्षा केंद्र का पता

रिपोर्टिंग समय

आवेदन किए गए पेपर का विवरण

यदि इनमें किसी भी प्रकार की त्रुटि दिखाई देती है, तो उम्मीदवारों को परीक्षा से पहले संबंधित अधिकारियों से तुरंत संपर्क करना चाहिए.

परीक्षा केंद्र पर कौन-कौन से दस्तावेज ले जाएं?

MTET 2026 परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को निम्न दस्तावेज अपने साथ ले जाने होंगे.

MTET 2026 Admit Card की प्रिंटेड कॉपी

सरकार द्वारा जारी वैध फोटो पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस)

ध्यान रखें कि केवल मोबाइल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में सेव एडमिट कार्ड को परीक्षा केंद्र पर स्वीकार नहीं किया जाएगा.

परीक्षा के दिन इन जरूरी निर्देशों का रखें ध्यान

उम्मीदवारों को निर्धारित रिपोर्टिंग समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचना चाहिए. एडमिट कार्ड पर दिए गए सभी दिशा-निर्देशों का पालन करें और किसी भी प्रतिबंधित वस्तु को परीक्षा केंद्र में लेकर न जाएं. समय पर पहुंचने से सुरक्षा जांच और प्रवेश प्रक्रिया आसानी से पूरी हो सकेगी.

MTET 2026 Admit Card जारी होने के साथ ही परीक्षा की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं. जिन उम्मीदवारों ने अभी तक अपना हॉल टिकट डाउनलोड नहीं किया है, वे जल्द से जल्द इसे प्राप्त करें और सभी विवरणों का सत्यापन कर लें. सही दस्तावेजों के साथ समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचना आपकी परीक्षा में सफल भागीदारी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है.

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