Home > शिक्षा > MSBTE Summer Result 2026 Declared Date: जल्द खत्म होगा छात्रों का इंतजार, msbte.org.in के जरिए करें चेक

MSBTE Summer Result 2026 Declared Date: जल्द खत्म होगा छात्रों का इंतजार, msbte.org.in के जरिए करें चेक

MSBTE Summer Result 2026 जल्द जारी होने वाला है. महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के छात्र msbte.org.in पर एनरोलमेंट नंबर या सीट नंबर की मदद से अपना रिजल्ट देख सकेंगे.

By: Munna Verma | Published: June 17, 2026 11:37:45 AM IST

MSBTE Summer Result 2026 Declared Date: रिजल्ट जल्द जारी होने वाला है.
MSBTE Summer Result 2026 Declared Date: रिजल्ट जल्द जारी होने वाला है.


MSBTE Summer Result 2026: महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन (MSBTE) से डिप्लोमा और तकनीकी पाठ्यक्रमों की पढ़ाई कर रहे हजारों छात्रों का इंतजार जल्द समाप्त हो सकता है. बोर्ड द्वारा MSBTE Summer Result 2026 जून के तीसरे सप्ताह में जारी किए जाने की संभावना है. परीक्षा में शामिल हुए छात्र आधिकारिक वेबसाइट msbte.org.in पर जाकर अपना परिणाम ऑनलाइन देख सकेंगे.

इस साल आयोजित समर परीक्षाओं में इंजीनियरिंग, फार्मेसी और विभिन्न तकनीकी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के बड़ी संख्या में छात्रों ने भाग लिया था. अब सभी अभ्यर्थी अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

You Might Be Interested In

कब हुई थी MSBTE Summer Exam 2026?

MSBTE द्वारा समर 2026 परीक्षाओं का आयोजन 23 अप्रैल से 16 मई 2026 के बीच किया गया था. ये परीक्षाएं राज्यभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर सफलतापूर्वक संपन्न हुई थीं. परीक्षा समाप्त होने के बाद बोर्ड ने उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी थी और अब परिणाम जारी करने की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं.

रिजल्ट कब जारी हो सकता है?

हालांकि MSBTE की ओर से अभी तक रिजल्ट जारी करने की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है, लेकिन बोर्ड के शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार परिणाम जून 2026 के तीसरे सप्ताह तक घोषित किए जाने की संभावना है. छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें ताकि रिजल्ट से जुड़ी किसी भी नई सूचना को समय पर प्राप्त किया जा सके.

MSBTE Summer Result 2026 कैसे चेक करें?

MSBTE की आधिकारिक वेबसाइट msbte.org.in पर जाएं.
होमपेज पर मौजूद “Examination” सेक्शन पर क्लिक करें.
“Summer 2026 Exam Result” लिंक का चयन करें.
अपना Enrollment Number या Seat Number दर्ज करें.
“Show Result” बटन पर क्लिक करें.
स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिखाई देगा, जिसे आप डाउनलोड और प्रिंट भी कर सकते हैं.

किन कोर्सों के लिए जारी होगा रिजल्ट?

MSBTE Summer Examination 2026 के अंतर्गत कई तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रम शामिल थे. इनमें प्रमुख रूप से:

इंजीनियरिंग में डिप्लोमा
फार्मेसी में डिप्लोमा
सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शॉर्ट-टर्म (Non-AICTE) कोर्स

इन सभी पाठ्यक्रमों के छात्रों के परिणाम एक ही आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध कराए जाएंगे.

रिजल्ट के बाद क्या करें?

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र अपने अंकों की जांच करें और मार्कशीट डाउनलोड कर सुरक्षित रखें. यदि किसी विषय में अपेक्षित अंक नहीं आते हैं, तो बोर्ड द्वारा जारी रीचेकिंग या रीवैल्यूएशन प्रक्रिया की जानकारी भी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी. MSBTE Summer Result 2026 का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए आने वाले कुछ दिन बेहद महत्वपूर्ण हैं.

Tags: MSBTEMSBTE Summer Result
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

माथे पर क्यों लगाया जाता है तिलक?

June 16, 2026

सत्तू खाने से मिलते हैं कई बेहतरीन फायदे

June 16, 2026

स्किन को हेल्दी रखने के लिए कौन से फल खाएं?

June 16, 2026

क्या है अपूर्वा मुखर्जी की ‘दुबई शेख’ कॉन्ट्रोवर्सी?

June 16, 2026

चेहरे पर आ गई हैं झुर्रियां, आज से ही खाएं...

June 16, 2026

क्या है अपूर्वा मुखर्जी की ‘दुबई शेख’ कॉन्ट्रोवर्सी?

June 16, 2026
MSBTE Summer Result 2026 Declared Date: जल्द खत्म होगा छात्रों का इंतजार, msbte.org.in के जरिए करें चेक

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

MSBTE Summer Result 2026 Declared Date: जल्द खत्म होगा छात्रों का इंतजार, msbte.org.in के जरिए करें चेक
MSBTE Summer Result 2026 Declared Date: जल्द खत्म होगा छात्रों का इंतजार, msbte.org.in के जरिए करें चेक
MSBTE Summer Result 2026 Declared Date: जल्द खत्म होगा छात्रों का इंतजार, msbte.org.in के जरिए करें चेक
MSBTE Summer Result 2026 Declared Date: जल्द खत्म होगा छात्रों का इंतजार, msbte.org.in के जरिए करें चेक