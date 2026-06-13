MSBTE Summer Diploma Result 2026: एमएसबीटीई रिजल्ट msbte.ac.in पर जल्द, रिजल्ट चेक करने का ये है तरीका

MSBTE Summer Diploma Result 2026: महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन (MSBTE) के डिप्लोमा छात्रों के लिए बड़ी खबर सामने आ सकती है. बोर्ड जल्द ही Summer Diploma Examination 2026 के परिणाम घोषित कर सकता है. हालांकि आधिकारिक तौर पर रिजल्ट की तारीख की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन पिछले वर्षों के ट्रेंड को देखते हुए जून के तीसरे सप्ताह में नतीजे जारी होने की संभावना जताई जा रही है.

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र अपने Enrollment Number या Seat Number की मदद से ऑनलाइन स्कोरकार्ड देख सकेंगे. परिणाम आधिकारिक पोर्टल msbte.ac.in पर उपलब्ध कराए जाएंगे.

हजारों छात्रों को रिजल्ट का इंतजार

MSBTE Summer 2026 सेमेस्टर परीक्षाएं 23 अप्रैल से 16 मई 2026 के बीच आयोजित की गई थीं. वहीं प्रैक्टिकल परीक्षाएं 8 अप्रैल से 18 अप्रैल तक चली थीं. महाराष्ट्र के विभिन्न तकनीकी संस्थानों में पढ़ने वाले इंजीनियरिंग, फार्मेसी, आर्किटेक्चर और अन्य डिप्लोमा कोर्स के हजारों छात्रों ने इन परीक्षाओं में भाग लिया था. अब सभी विद्यार्थियों को अपने परिणामों का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि इसके आधार पर उनके अगले शैक्षणिक और करियर संबंधी फैसले तय होंगे.

पिछले वर्षों में कब जारी हुए थे रिजल्ट?

पिछले वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें तो MSBTE आमतौर पर जून के अंतिम सप्ताह या उससे पहले परिणाम जारी करता रहा है.

2025: 20 जून

2024: 29 जून

2023: 29 जून

2022: 29 जुलाई

2021: 31 अगस्त

इन आंकड़ों को देखते हुए माना जा रहा है कि इस वर्ष भी परिणाम जल्द घोषित किए जा सकते हैं.

MSBTE Summer Diploma Result 2026 कैसे चेक करें?

MSBTE की आधिकारिक वेबसाइट msbte.ac.in पर जाएं.

होमपेज पर उपलब्ध “Summer Diploma Result 2026” लिंक पर क्लिक करें.

अपना Enrollment Number या Seat Number दर्ज करें.

“Submit” बटन पर क्लिक करें.

स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिखाई देगा.

भविष्य के उपयोग के लिए स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और प्रिंट निकाल लें.

स्कोरकार्ड में क्या जानकारी मिलेगी?

रिजल्ट में छात्रों को विषयवार अंक, ग्रेड पॉइंट, कुल प्रतिशत और परीक्षा का अंतिम परिणाम देखने को मिलेगा. इसलिए रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद सभी विवरणों की सावधानीपूर्वक जांच करना जरूरी है.

CAP Admission Process में होगा उपयोग

डिप्लोमा रिजल्ट घोषित होने के बाद छात्रों को महाराष्ट्र स्टेट CET सेल द्वारा आयोजित Centralized Admission Process (CAP) में भाग लेना होगा. इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, दस्तावेज सत्यापन और कॉलेज व कोर्स विकल्प भरने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी.

MSBTE राज्य की तकनीकी शिक्षा व्यवस्था को संचालित करने वाली प्रमुख संस्था है, जो तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता और उद्योगों के साथ शैक्षणिक समन्वय को बढ़ावा देने का कार्य करती है. ऐसे में छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट और एडमिशन से जुड़ी सभी आधिकारिक सूचनाओं पर नियमित नजर बनाए रखें.