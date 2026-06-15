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MSBTE Summer Diploma Result 2026: कब आएगा MSBTE का रिजल्ट? msbte.org से Step-by-Step ऐसे चेक करें अपना रिजल्ट

Kab Aayega MSBTE Summer Diploma Result 2026: महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन (MSBTE) जल्द ही अपना रिजल्ट जारी करने वाला है. लोगों का इसका बेसब्ररी से इंतजार है. आइए जानते हैं रिजल्ट डाउनलोड करने का तरीका-

By: Sanskriti Jaipuria | Published: June 15, 2026 12:31:41 PM IST

MSBTE Summer Diploma Result 2026: कब आएगा MSBTE का रिजल्ट? msbte.org से Step-by-Step ऐसे चेक करें अपना रिजल्ट


MSBTE Summer Diploma Result 2026: महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन (MSBTE) जल्द ही समर डिप्लोमा एग्जाम 2026 के रिजल्ट घोषित कर सकता है. हालांकि बोर्ड की ओर से अभी तक रिजल्ट जारी करने की ऑफिशियल तारीख की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन पिछले सालों के रिकॉर्ड को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि रिजल्ट जून के तीसरे सप्ताह में जारी किए जा सकते हैं.

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र MSBTE की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना एनरोलमेंट नंबर या सीट नंबर दर्ज करके स्कोरकार्ड देख सकेंगे.

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पिछले सालों का ट्रेंड क्या कहता है?

MSBTE हर साल समर डिप्लोमा परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के बाद जून महीने में रिजल्ट घोषित करता है. पिछले कुछ सालों के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2023 और 2024 में रिजल्ट 29 जून को जारी किया गया था, जबकि 2025 में रिजल्ट 20 जून को घोषित हुए थे. इसी ट्रेंड को देखते हुए छात्रों को उम्मीद है कि इस बार भी रिजल्ट जून के दूसरे या तीसरे सप्ताह में जारी किया जा सकता है.

 MSBTE समर डिप्लोमा रिजल्ट 2026 कैसे चेक करें?

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं:

  • सबसे पहले MSBTE की ऑफिशियल वेबसाइट msbte.org या msbte.ac.in पर जाएं.
  • होमपेज पर दिखाई दे रहे ‘Summer 2026 Diploma Results’ लिंक पर क्लिक करें.
  • अब अपना एनरोलमेंट नंबर या सीट नंबर दर्ज करें.
  • सबमिट बटन पर क्लिक करें.
  • आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा.
  • भविष्य के उपयोग के लिए स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट सेफ रख लें.

 कब हुई थीं MSBTE समर एग्जाम?

MSBTE की समर 2026 डिप्लोमा एग्जाम 23 अप्रैल से 16 मई 2026 के बीच आयोजित की गई थीं. वहीं प्रैक्टिकल परीक्षाएं 8 अप्रैल से 18 अप्रैल 2026 तक आयोजित हुई थीं. इन परीक्षाओं में महाराष्ट्र के विभिन्न संस्थानों से इंजीनियरिंग, फार्मेसी, आर्किटेक्चर और अन्य डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के हजारों छात्रों ने हिस्सा लिया था.

 

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