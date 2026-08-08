MPSOS Ruk Jana Nahi Result 2026 Declared: एमपीएसओएस 10वीं-12वीं रिजल्ट mpsos.nic.in पर जारी, ऐसे करें चेक

MPSOS Ruk Jana Nahi Result 2026 Declared: मध्य प्रदेश स्टेट ओपन स्कूल (MPSOS) ने रुक जाना नहीं योजना के जून 2026 सेशन के लिए कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है. परीक्षा में शामिल छात्र अब अपना रिजल्ट ऑनलाइन चेक कर सकते हैं. रिजल्ट 7 अगस्त 2026 को जारी किया गया है और इसे MPSOS की आधिकारिक वेबसाइट mpsos.nic.in पर देखा जा सकता है.

छात्रों को रिजल्ट देखने के लिए अपने रोल नंबर की जरूरत होगी. यह रोल नंबर उनके एडमिट कार्ड पर दर्ज होता है. रिजल्ट जारी होने के बाद छात्रों के लिए जरूरी है कि वे अपनी मार्कशीट में दर्ज सभी जानकारियों को ध्यान से जांच लें. रुक जाना नहीं योजना के जून सेशन की परीक्षाएं 29 जून से 10 जुलाई 2026 के बीच आयोजित की गई थीं. अब परीक्षा में शामिल कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्र अपना स्कोरकार्ड ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं.

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://mpsos.mponline.gov.in/ के जरिए भी अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं. साथ ही नीचे दिए गए इन स्टेप्स के माध्यम से भी रिजल्ट देख सकते हैं.

MPSOS Ruk Jana Nahi Result 2026 ऐसे करें चेक

MPSOS की आधिकारिक वेबसाइट mpsos.mponline.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर Result/Migration सेक्शन पर क्लिक करें.

अब Ruk Jana Nahi Scheme Exam Class 10th & 12th से संबंधित रिजल्ट लिंक चुनें.

अपनी कक्षा और परीक्षा का विकल्प चुनें.

दिए गए बॉक्स में अपना रोल नंबर दर्ज करें.

कैप्चा कोड भरकर लॉगिन करें.

आपका MPSOS Ruk Jana Nahi Result 2026 स्क्रीन पर दिखाई देगा.

रिजल्ट डाउनलोड करें और भविष्य के लिए उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें.

रिजल्ट में इन डिटेल्स को जरूर जांचें

स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के बाद छात्र अपना नाम, रोल नंबर, जन्मतिथि, माता-पिता का नाम, विषयों के नाम, विषयवार अंक, कुल अंक और पास/फेल स्टेटस ध्यान से चेक करें. अगर मार्कशीट में किसी जानकारी में गलती दिखाई देती है, तो छात्र को बिना देरी किए संबंधित MPSOS अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए. रिजल्ट की डिजिटल कॉपी संभालकर रखना भी जरूरी है, क्योंकि आगे एडमिशन या अन्य शैक्षणिक प्रक्रियाओं में इसकी जरूरत पड़ सकती है.

MPSOS Ruk Jana Nahi Result 2026 उन छात्रों के लिए महत्वपूर्ण मौका है, जिन्होंने दोबारा परीक्षा देकर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने की कोशिश की है. रिजल्ट चेक करने के बाद छात्र अपनी आगे की पढ़ाई और करियर की तैयारी पर फोकस कर सकते हैं.

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