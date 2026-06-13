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MPSOS Ruk Jana Nahi 2026 Registration: एमपीएसओएस 10वीं-12वीं के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, इस दिन तक करें आवेदन

MPSOS रुक जाना नहीं योजना 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है. इसके लिए छात्र सीधे इस लिंक mpsos.mponline.gov.in के जरिए आवेदन कर सकते हैं.

By: Munna Verma | Published: June 13, 2026 10:48:52 PM IST

MPSOS Ruk Jana Nahi 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है.
MPSOS Ruk Jana Nahi 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है.


MPSOS Ruk Jana Nahi 2026 Registration: मध्य प्रदेश के उन छात्रों के लिए बड़ी राहत की खबर है जो किसी कारणवश बोर्ड परीक्षा में सफल नहीं हो सके या अपने अंकों में सुधार करना चाहते हैं. मध्य प्रदेश स्टेट ओपन स्कूल (MPSOS) ने ‘रुक जाना नहीं’ योजना 2026 के तहत रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस योजना का उद्देश्य छात्रों को एक और अवसर प्रदान करना है ताकि वे अपनी पढ़ाई जारी रख सकें और शैक्षणिक सफर में पीछे न रह जाएं.

इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक पोर्टल mpsos.mponline.gov.in के माध्यम से 20 जून 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. योजना के तहत 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं के छात्र परीक्षा में शामिल होने के योग्य हैं.

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किन छात्रों को मिलेगा आवेदन का मौका?

“रुक जाना नहीं” योजना विशेष रूप से उन विद्यार्थियों के लिए बनाई गई है जो नियमित बोर्ड परीक्षा में एक या अधिक विषयों में सफल नहीं हो पाए हैं. इसके अलावा, MPSOS ओपन स्कूलिंग प्रोग्राम में नामांकित छात्र और वे विद्यार्थी जो अपने अंकों में सुधार करना चाहते हैं, भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. यह पहल छात्रों को दोबारा परीक्षा देकर अपने शैक्षणिक रिकॉर्ड को बेहतर बनाने का अवसर देती है.

जून 2026 परीक्षा सत्र में होंगे एग्जाम

MPSOS के अनुसार, ‘रुक जाना नहीं’ योजना के तहत आयोजित परीक्षाएं जून-जुलाई 2026 परीक्षा सत्र के दौरान कराई जाएंगी. रजिस्ट्रेशन पूरा करने वाले छात्रों को परीक्षा से पहले एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे. परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए एडमिट कार्ड अनिवार्य होगा, इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय पर अपना हॉल टिकट डाउनलोड करें.

MPSOS Ruk Jana Nahi 2026 के लिए ऐसे करें आवेदन

MPSOS की आधिकारिक वेबसाइट mpsos.mponline.gov.in पर जाएं.
होमपेज पर उपलब्ध “रुक जाना नहीं योजना 2026” लिंक पर क्लिक करें.
अपनी व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी दर्ज करें.
आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और परीक्षा के विषय चुनें.
निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान करें.
फॉर्म सबमिट करें और भविष्य के लिए आवेदन रसीद का प्रिंट सुरक्षित रखें.

छात्रों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह योजना?

“रुक जाना नहीं” योजना उन विद्यार्थियों के लिए उम्मीद की नई किरण है जो किसी कारणवश परीक्षा में अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाए. यह केवल दोबारा परीक्षा देने का मौका नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और करियर को नई दिशा देने का अवसर भी है. छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन की अंतिम तिथि का इंतजार न करें और समय रहते प्रक्रिया पूरी कर लें.

Tags: MP BoardMPSOS
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