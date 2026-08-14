MPBSE MP Board Exam 2027 Date Sheet: एमपी बोर्ड 10वीं, 12वीं की डेटशीट जारी, यहां देखें पूरा Time Table

MPBSE MP Board Exam 2027 Date Sheet: मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE) ने वर्ष 2027 में आयोजित होने वाली कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं का टाइमटेबल जारी कर दिया है. बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए डेट शीट बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे उन्हें विषयवार पढ़ाई और रिवीजन का बेहतर प्लान बनाने में मदद मिलेगी. छात्र MPBSE की आधिकारिक वेबसाइट mpbse.nic.in पर जाकर परीक्षा कार्यक्रम देख सकते हैं.

MPBSE के शेड्यूल के अनुसार, कक्षा 10वीं की हाई स्कूल सर्टिफिकेट (HSC) परीक्षा 24 फरवरी से 18 मार्च 2027 तक आयोजित होगी. परीक्षाओं का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहेगा. यह टाइमटेबल नियमित (Regular) और स्वाध्यायी (Self-Study) विद्यार्थियों के लिए लागू होगा.

MPBSE MP Board 10th Exam 2027 का टाइमटेबल

तारीख विषय 24 फरवरी मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, पेंटिंग, गायन-वादन, तबला-पखावज और कंप्यूटर 25 फरवरी NSQF विषय और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 27 फरवरी उर्दू 2 मार्च हिंदी 5 मार्च गणित (बेसिक और स्टैंडर्ड) 9 मार्च अंग्रेजी 12 मार्च संस्कृत 15 मार्च विज्ञान 18 मार्च सामाजिक विज्ञान

कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए खास बात यह है कि गणित बेसिक और गणित स्टैंडर्ड के अलग-अलग प्रश्नपत्र आयोजित किए जाएंगे. इसलिए छात्रों को अपने चुने हुए विषय और परीक्षा पैटर्न के अनुसार तैयारी करनी चाहिए.

MP Board 12वीं परीक्षा 2027 की तारीखें

कक्षा 12वीं की हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट (HSSC) परीक्षाएं 17 फरवरी से 19 मार्च 2027 तक चलेंगी. परीक्षा का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक निर्धारित है.

MPBSE Class 12 Time Table 2027

तारीख विषय

17 फरवरी बायोटेक्नोलॉजी, गायन-वादन और तबला-पखावज

18 फरवरी उर्दू, मराठी

20 फरवरी संस्कृत

22 फरवरी NSQF, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और शारीरिक शिक्षा

23 फरवरी हिंदी

24 फरवरी ड्राइंग और डिजाइनिंग

25 फरवरी मनोविज्ञान

26 फरवरी अंग्रेजी

1 मार्च इनफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस

3 मार्च समाजशास्त्र

4 मार्च भौतिकी, अर्थशास्त्र व अन्य निर्धारित विषय

8 मार्च जीव विज्ञान

11 मार्च राजनीति विज्ञान

13 मार्च रसायन विज्ञान, इतिहास, व्यावसायिक अध्ययन व अन्य विषय

16 मार्च गणित

17 मार्च कृषि, गृह विज्ञान और लेखांकन

19 मार्च भूगोल व अन्य निर्धारित विषय

छात्रों के लिए जरूरी सलाह

बोर्ड परीक्षा की डेट शीट सामने आने के बाद विद्यार्थियों को अब तैयारी को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए. कठिन विषयों के लिए अलग समय निर्धारित करें और परीक्षा के बीच मिलने वाले अंतराल का उपयोग रिवीजन में करें. साथ ही, एडमिट कार्ड, परीक्षा केंद्र और अन्य जरूरी निर्देशों के लिए MPBSE की वेबसाइट पर आने वाली आधिकारिक सूचनाओं पर नजर बनाए रखें.