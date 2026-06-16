MPBSE High School Second Exam Result 2026 out: हाई स्कूल सेकंड एग्जाम रिजल्ट जारी, ऐसे डाउनलोड करें स्कोर कार्ड

MPBSE High School Second Exam Result 2026 out: (MPBSE), भोपाल ने आज हाई स्कूल सेकंड एग्जाम 2026 के रिजल्ट की घोषणा कर दी है. जो स्टूडेंट्स एग्जाम में बैठे थे, वे रिजल्ट लिंक एक्टिवेट होने के बाद अपना रिजल्ट ऑनलाइन देख सकते हैं. यह घोषणा MPBSE द्वारा आयोजित हाई स्कूल सेकंड एग्जाम से संबंधित है. बोर्ड के रिवाइज्ड एग्जाम फ्रेमवर्क के तहत, स्टूडेंट्स को एग्जाम में बैठने का एक और मौका दिया गया है.

MPBSE हाई स्कूल सेकंड एग्जाम रिजल्ट 2026: कैसे डाउनलोड करें

MPBSE की ऑफिशियल साइट www.mpbse.nic.in पर जाएं

रिजल्ट पर क्लिक करें

हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (HSSC) सेकंड एग्जाम रिजल्ट 2026 चुनें

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ऑनलाइन स्कोरकार्ड में एग्जाम के लिए बोर्ड द्वारा रिकॉर्ड की गई डिटेल्स होंगी. अगर कोई और अपडेट अनाउंस होता है, तो बोर्ड के ऑफिशियल चैनल्स के जरिए कम्युनिकेट किए जाने की उम्मीद है. MP बोर्ड क्लास 10 सप्लीमेंट्री रिजल्ट अनाउंस होने के बाद स्टूडेंट्स अपने-अपने स्कूलों से अपनी ओरिजिनल मार्कशीट ले सकेंगे.