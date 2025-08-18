Home > शिक्षा > MP NEET UG 2025: आज जारी होगा एमपी नीट यूजी राउंड-1 का सीट आवंटन, यहां जानें एक-एक डिटेल

MP NEET UG 2025: मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग आज यानी सोमवार (18 अगस्त, 2025) को dme.mponline.gov.in पर MP NEET UG 2025 राउंड 1 सीट आवंटन परिणाम जारी करने वाला है।

Published By: Sohail Rahman
Published: August 18, 2025 11:31:18 IST

MP NEET UG 2025: मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग आज यानी सोमवार (18 अगस्त, 2025) को dme.mponline.gov.in पर MP NEET UG 2025 राउंड 1 सीट आवंटन परिणाम जारी करने वाला है। जिन उम्मीदवारों को सीटें आवंटित हुई हैं, उनके लिए ये जानकारी बेहद काम की होने वाली है। दरअसल, चयनित उम्मीदवारों को 19-23 अगस्त के बीच प्रवेश और दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित होना होगा। इसके अलावा, जानकारी के लिए बता दें कि, 19-24 अगस्त के बीच ऑनलाइन आवेदन वापस लेने या रद्द करने के विकल्प उपलब्ध हैं। बताते चलें कि, पहले राउंड 1 का परिणाम 6 अगस्त को घोषित किया जाना था, लेकिन उसे स्थगित कर दिया गया।

12 अगस्त को जारी हुई थी मेरिट लिस्ट

संशोधित काउंसलिंग कार्यक्रम के अनुसार, 7 से 11 अगस्त तक नए पंजीकरण और प्रोफाइल संपादन की अनुमति थी, जिसके बाद 12 अगस्त को संशोधित राज्य मेरिट सूची प्रकाशित की गई। मध्य प्रदेश के मूल निवासी और नए पंजीकृत उम्मीदवार 13 से 15 अगस्त के बीच अपनी पसंद भरकर लॉक कर सकते थे।

राउंड 1 में सीट आवंटित किए गए उम्मीदवारों को 19 से 23 अगस्त तक प्रवेश और दस्तावेज सत्यापन के लिए अपने आवंटित संस्थान में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा। जो लोग अपना प्रवेश वापस लेना या रद्द करना चाहते हैं, वे 19 से 24 अगस्त के बीच कॉलेज स्तर पर ऑनलाइन ऐसा कर सकते हैं। प्रवेश के समय, छात्र राउंड 2 में सीट में कमी का विकल्प भी चुन सकते हैं।

इस तरह चेक करें परिणाम

एमपी नीट यूजी 2025 राउंड 1 आवंटन परिणाम देखने के लिए इस प्रोसेस को क्रमबद्ध तरीके से फॉलो करें।

  • चरण 1: सबसे पहले, आधिकारिक वेबसाइट – dme.mponline.gov.in पर जाएं।
  • चरण 2: इसके बाद, यूजी काउंसलिंग अनुभाग में जाएं और आवंटन सूची लिंक पर क्लिक करें।
  • चरण 3: राउंड 1 आवंटन परिणाम लिंक चुनें और लॉग इन करें (यदि आवश्यक हो)।
  • चरण 4: परिणाम देखने के लिए अपनी जानकारी सबमिट करें
  • चरण 5: भविष्य में उपयोग के लिए आवंटन आदेश डाउनलोड करें और उसे सुरक्षित रखें

विस्तृत जानकारी और अपडेट के लिए, उम्मीदवार DME, MP की आधिकारिक वेबसाइट चेक कर सकते हैं।

