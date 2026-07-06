MP Board 5th 8th Result 2026 Date & Time: एमपी बोर्ड 5वीं, 8वीं री-एग्जाम रिजल्ट कल, ऐसे चेक करें स्कोरकार्ड

MP Board Class 5, 8 Re-Exam Result 2026 Date & Time: मध्य प्रदेश के लाखों विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है. राज्य शिक्षा केंद्र (State Education Centre) आज यानी 7 जुलाई 2026 को दोपहर 2 बजे MP Board Class 5 और Class 8 Re-Exam Result 2026 जारी करेगा. जिन छात्रों ने जून में आयोजित दोबारा (सप्लीमेंट्री) परीक्षा में भाग लिया था, वे आधिकारिक रिजल्ट पोर्टल rskmp.in पर जाकर अपना परिणाम ऑनलाइन देख सकेंगे.

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र, अभिभावक, स्कूल प्रमुख और शिक्षक सभी अपने-अपने लॉगिन विवरण के माध्यम से परिणाम देख सकेंगे. छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपना रोल नंबर और अन्य आवश्यक जानकारी पहले से तैयार रखें ताकि रिजल्ट देखने में किसी तरह की परेशानी न हो.

कब और कहां जारी होगा रिजल्ट?

राज्य शिक्षा केंद्र के अनुसार, कक्षा 5 और कक्षा 8 की पुनर्परीक्षा का परिणाम 7 जुलाई 2026 को दोपहर 2 बजे घोषित किया जाएगा. रिजल्ट आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा, जहां छात्र अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड भी कर सकेंगे.

MP Board Re-Exam Result 2026 ऐसे करें चेक

राज्य शिक्षा केंद्र की आधिकारिक वेबसाइट rskmp.in पर जाएं.

होमपेज पर Class 5 Re-Exam Result 2026 या Class 8 Re-Exam Result 2026 लिंक पर क्लिक करें.

अपना रोल नंबर और मांगी गई अन्य जानकारी दर्ज करें.

विवरण सबमिट करते ही आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा.

भविष्य के लिए स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें.

कब हुई थी पुनर्परीक्षा?

राज्य शिक्षा केंद्र ने 16 जून से 23 जून 2026 के बीच कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं की पुनर्परीक्षाओं का आयोजन किया था. यह परीक्षा सरकारी स्कूलों, निजी स्कूलों और पंजीकृत मदरसों के उन छात्रों के लिए आयोजित की गई थी, जो मुख्य परीक्षा में सफल नहीं हो सके थे. इस पुनर्परीक्षा का उद्देश्य छात्रों को एक और अवसर देना था, ताकि वे अपने शैक्षणिक सत्र को बिना किसी बाधा के आगे बढ़ा सकें.

कितने छात्रों ने दी परीक्षा?

इस वर्ष पुनर्परीक्षा में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने भाग लिया। उपलब्ध जानकारी के अनुसार कक्षा 5वीं में 1.17 लाख से अधिक छात्र शामिल हुए हैं. वहीं कक्षा 8वीं में 1.32 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने परीक्षा दी. इतनी बड़ी संख्या में उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन समय पर पूरा करने के लिए राज्यभर में 322 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए थे.

मूल्यांकन प्रक्रिया कैसे पूरी हुई?

उत्तर पुस्तिकाओं की जांच के लिए 17,000 से अधिक मूल्यांकनकर्ताओं की नियुक्ति की गई थी. सभी परीक्षकों ने निर्धारित समयसीमा के भीतर उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया और छात्रों के अंक राज्य शिक्षा केंद्र के ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किए. मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब परिणाम जारी करने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं.

रिजल्ट के बाद क्या करें?

रिजल्ट घोषित होने के बाद छात्र अपने प्राप्त अंकों की जांच करें और स्कोरकार्ड सुरक्षित रखें. सफल होने वाले विद्यार्थी अगले शैक्षणिक सत्र में प्रवेश की प्रक्रिया आगे बढ़ा सकेंगे, जबकि यदि किसी छात्र को परिणाम से संबंधित कोई तकनीकी समस्या दिखाई देती है तो वह अपने स्कूल या संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर सकता है.

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