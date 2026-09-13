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MP APAAR ID: छात्रों को मिलेगी 12 अंकों की यूनिक पहचान, एक ID में जुड़ेगा पूरा अकादमिक रिकॉर्ड

MP APAAR ID: मध्य प्रदेश में स्कूली छात्रों के लिए 12 अंकों की APAAR ID बनाई जा रही है. APAAR ID क्या है, छात्रों को इसके क्या फायदे मिलेंगे और यह शैक्षणिक रिकॉर्ड में कैसे मदद करेगी, इन सभी बातों को यहां से देख सकते हैं.

By: Munna Verma | Published: September 13, 2026 1:47:53 PM IST

MP APAAR ID: स्कूली छात्रों को मिलेगी आधार जैसी डिजिटल पहचान
MP APAAR ID: स्कूली छात्रों को मिलेगी आधार जैसी डिजिटल पहचान


MP APAAR ID: मध्य प्रदेश के स्कूली छात्रों के लिए शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ा डिजिटल बदलाव होने जा रहा है. स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्य के छात्रों के लिए 12 अंकों वाली APAAR ID (Automated Permanent Academic Account Registry) जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इसे छात्रों के शैक्षणिक रिकॉर्ड के लिए आधार जैसी यूनिक डिजिटल पहचान के तौर पर देखा जा रहा है.

आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, राज्य में अब तक करीब 1 करोड़ APAAR ID तैयार की जा चुकी हैं. बताया गया है कि लगभग 78.5 प्रतिशत छात्रों के लिए यूनिक आईडी बनाई जा चुकी है.

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एक ID में दर्ज होगी छात्र की पूरी शैक्षणिक जानकारी

मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने सोशल मीडिया के जरिए इस पहल की जानकारी साझा करते हुए बताया कि राज्य के स्कूली छात्रों को आधार जैसी यूनिक पहचान दी जाएगी. इस 12 अंकों की ID से छात्र की अलग-अलग शैक्षणिक जानकारियों को एक डिजिटल रिकॉर्ड में जोड़ा जा सकेगा. इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि छात्र की पढ़ाई से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी अलग-अलग जगहों पर बिखरी रहने के बजाय एक डिजिटल पहचान से जुड़ी रहेगी. इससे रिकॉर्ड को संभालना और जरूरत पड़ने पर उसे उपलब्ध कराना आसान हो सकता है.

‘वन नेशन, वन स्टूडेंट ID’ पहल का हिस्सा

APAAR ID केंद्र सरकार की ‘One Nation, One Student ID’ पहल का हिस्सा है. यह व्यवस्था राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप विकसित की गई है. इसका उद्देश्य छात्रों के शैक्षणिक रिकॉर्ड को डिजिटल तरीके से सुरक्षित और व्यवस्थित करना है. APAAR के जरिए छात्र अपनी पढ़ाई के दौरान हासिल की गई उपलब्धियों और अन्य शैक्षणिक रिकॉर्ड को एक जगह सुरक्षित रख सकेंगे. इससे स्कूल बदलने या आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे संस्थान में जाने के दौरान रिकॉर्ड को ट्रैक करना आसान हो सकता है.

पढ़ाई के रिकॉर्ड से लेकर क्रेडिट ट्रांसफर तक मदद

APAAR का दायरा केवल स्कूल रिकॉर्ड तक सीमित नहीं माना जा रहा है. आधिकारिक जानकारी के अनुसार, यह सिस्टम छात्रों के क्रेडिट रिकॉर्ड, उपलब्धियों और शैक्षणिक प्रगति को व्यवस्थित करने में भी मदद करता है. आगे चलकर किसी छात्र को एक शिक्षण संस्थान से दूसरे संस्थान में जाने पर अपने पुराने शैक्षणिक रिकॉर्ड को प्रमाणित कराने में कम परेशानी हो सकती है. क्रेडिट की पहचान और ट्रांसफर जैसी प्रक्रियाओं को भी डिजिटल सिस्टम के जरिए सरल बनाने का लक्ष्य है.

छात्रों के लिए क्या बदलेगा?

APAAR ID के लागू होने से छात्रों के शैक्षणिक रिकॉर्ड को लंबे समय तक डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी. परीक्षा, उपलब्धियों, क्रेडिट और अन्य अकादमिक जानकारी को एक यूनिक पहचान से जोड़ने की व्यवस्था शिक्षा व्यवस्था को अधिक डिजिटल और व्यवस्थित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. मध्य प्रदेश में करीब 78.5 प्रतिशत छात्रों की ID तैयार होने के साथ अब फोकस बाकी छात्रों को भी इस डिजिटल पहचान से जोड़ने पर रहेगा.

Tags: home-hero-pos-9MP APAAR ID
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