MHT CET Result 2026: लाखों छात्रों का इंतजार जल्द होगा खत्म, जून में आ सकते हैं PCB, PCM के नतीजे

MHT CET Result 2026: महाराष्ट्र हेल्थ एंड टेक्निकल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (MHT CET) 2026 में शामिल हुए लाखों छात्रों के लिए राहत भरी खबर है. परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों को जल्द ही खुशखबरी मिल सकती है. महाराष्ट्र स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल द्वारा PCB (फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी) और PCM (फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स) दोनों समूहों के नतीजे जून 2026 में जारी किए जाने की संभावना है.

हालांकि CET सेल ने अभी तक परिणाम घोषित करने की आधिकारिक तारीख और समय की घोषणा नहीं की है, लेकिन पिछले वर्षों के ट्रेंड को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि रिजल्ट जून के मध्य तक जारी किए जा सकते हैं.

पिछले वर्षों का ट्रेंड क्या कहता है?

यदि पिछले पांच वर्षों के परिणामों पर नजर डालें तो स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि MHT CET के नतीजे आमतौर पर जून महीने में घोषित किए गए हैं.

वर्ष रिजल्ट घोषित होने की तारीख

2025 17 जून

2024 16 जून

2023 12 जून

2022 15 सितंबर

2021 27 अक्टूबर

साल 2021 और 2022 में महामारी और परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव के कारण परिणाम देर से जारी हुए थे. इसके अलावा, हाल के वर्षों में रिजल्ट लगातार जून में घोषित किए गए हैं. इसी आधार पर विशेषज्ञ मान रहे हैं कि इस बार भी परिणाम जल्द सामने आ सकते हैं.

कब हुई थी MHT CET 2026 परीक्षा?

PCB समूह की परीक्षा 21 अप्रैल से 26 अप्रैल 2026 के बीच आयोजित की गई थी. यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में कई सत्रों में आयोजित हुई थी. वहीं PCM समूह की परीक्षा 10 और 11 मई 2026 को संपन्न हुई. परीक्षा में राज्यभर से बड़ी संख्या में छात्रों ने भाग लिया, जो अब अपने परिणामों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

MHT CET Result 2026 ऐसे करें डाउनलोड

आधिकारिक वेबसाइट cetcell.mhtcet.org पर जाएं.

होमपेज पर दिखाई देने वाले “MHT CET Result 2026” लिंक पर क्लिक करें.

अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और पासवर्ड दर्ज करें.

सबमिट बटन पर क्लिक करें.

आपका परिणाम स्क्रीन पर दिखाई देगा.

स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और भविष्य के लिए उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें.

पिछले साल कैसा रहा था प्रदर्शन?

वर्ष 2025 में PCB समूह का रिजल्ट 17 जून को घोषित किया गया था, जिसमें 14 छात्रों ने 100 परसेंटाइल हासिल किए थे. वहीं PCM समूह का परिणाम 16 जून को जारी हुआ था और 22 छात्रों ने 100 परसेंटाइल स्कोर प्राप्त किया था.

छात्रों के लिए जरूरी बातें

रिजल्ट जारी होने तक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें. परिणाम घोषित होने के बाद काउंसलिंग और एडमिशन प्रक्रिया तेजी से शुरू हो सकती है, इसलिए सभी जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखें.

MHT CET 2026 का परिणाम हजारों छात्रों के इंजीनियरिंग, फार्मेसी और अन्य पेशेवर पाठ्यक्रमों में प्रवेश का रास्ता तय करेगा, इसलिए यह उनके शैक्षणिक भविष्य का एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित होगा.